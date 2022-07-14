В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы жилищных отношений, а власть - в бездействии

8 июля филиал Народной партии Казахстана организовал встречу руководителей этих объединений с мажилисменом Магеррамом МАГЕРРАМОВЫМ. С представителем законодательной ветви власти костанайцы говорили о сложностях переходного периода, которые возникли после отсрочки в реализации реформы.

Отсрочка как отмена

Обе палаты казахстанского парламента согласились с тем, что переход к новым формам управления жилым фондом (к ОСИ и ПТ вместо ПКСК) разумно передвинуть еще на год, до 1 июля 2023 года. За это время производственные кооперативы собственников квартир должны быть полностью реформированы, а в закон о жилищных отношениях внесены поправки.

По проблемам ОСИ костанайцы собрались в офисе, который просили почти год

- В Нур-Султане я встречался с вашими коллегами как раз по проблемам переходного периода. Они просили в поездках по регионам обращать на них внимание. Хочу, чтобы вы рассказали о том, почему за два года не успели с ОСИ, что помешало и что нужно сделать, чтобы уже в 2023 году мы не рассматривали вопрос об очередном отложении реформы или тем более о том, нужны ли вообще объединения собственников имущества, - обозначил цель встречи депутат.

- Реформа началась. Стали организовываться ОСИ, а ПКСК перерегистрируются в ТОО. Но как они уходят? Они же все подмяли под себя. Уходят в товарищество с оборудованием, материалами, которые были приобретены на деньги жильцов, и уже по коммерческим ценам хотят этих же жильцов обслуживать, - выступила председатель ОСИ «Гагарина, 14» Наталья МЕДВЕДЕВА. - Есть дома, которые ПКСК довели до ужасного состояния. И что будет за год? Думаете, они их поднимут, что ли? Нет, они их окончательно добьют, выберут деньги и уйдут. Им нельзя позволять сидеть до 1 июля, надо, чтобы ПКСК постоянно ликвидировались.

Сегодня же, по мнению коллег Медведевой, решение об отсрочке многие руководители ПКСК используют как аргумент, что реформа вообще провалилась и все будет, как прежде.

Так что на перерыве депутаты настояли зря. Думали, что если с 1 июля ПКСК станут вне закона, то в жилищных отношениях настанет коллапс? Какое-то время было бы сложно, однако ОСИ появлялись бы не в пример быстрее - деваться было бы некуда.

Жилищная реформа - тема горячая, участники встречи с мажилисменом общались очень эмоционально

Кстати, одна из председателей ОСИ призналась, что так на должность и заступила: ПКСК вывесил объявление - проходит перерегистрацию и больше на прежних основаниях не будет обслуживать их дом. Соседи посовещались и пришли к ней с предложением, мол, кроме нее, некому дело брать в свои руки.

Они и мы

Участники встречи спрашивали, а законно ли сегодня работают кооперативы? Ведь часть из них уже перерегистрировались в те же ТОО, но новость о переносе сроков завершения реформы побудила их продолжать работу в прежнем формате, хотя юридически они статус сменили. Нормально ли это? Один из членов асооциации председателей ОСИ «Камкор-Костанай» направлял запрос об этом в Генеральную прокуратуру РК. Оттуда обращение спустилось в область, затем - в прокуратуру Костаная, а та направила его в отдел жилищных отношений.

- Все правильно. У прокуратуры общий надзор убрали, поэтому надо пройти все инстанции, начиная с уполномоченного органа, дождитесь ответа от отдела жилотношений, - прокомментировал Маггерамов.

В ответ все наперебой заговорили о том, что на ПКСК у власти управы нет, по закону они не подчиняются акимату, госорганы не влияют на них. Да и не хотят этого делать. Тем более председатели кооперативов не желают общаться с руководителями новых объединений - ОСИ, хотя речь идет прежде всего о выделении из массы управляемого кооперативом имущества доли, на которую претендуют жильцы отдельных домов.

- Проблема в том, что законы о жилищных отношениях со всеми их поправками не работают. И отдел жилотношений ситуацию не контролирует, - заявил работающий по договору в отделе жилищных отношений акимата Костаная Сайлау АСЫЛБАЕВ и добавил: - При этом ПКСК были неплохо встроены в систему взаимодействия с местной властью. И эту старую систему разрушать не хотят. ОСИ этой системе не нравятся, и они сегодня от государства помощи не видят. Вот даже этот офис, помещение небольшое, чтобы можно было встречаться, консультации проводить, мы год просили.

Магеррамов заметил, что вряд ли акимат два года мешал кому-то вести разъяснительную работу о смысле реформы, агитировать людей, регистрировать объединения.

С ним согласились, что не мешал. Но, дескать, и не помогал особо.

Мажилисмен напомнил в ответ на реплики самых непримиримых сторонников реформы, что остро критикуемые сейчас ПКСК свою миссию в течение тридцати с лишним лет все-таки выполняли, главное - кооперативы не дали развалиться жилищному фонду, когда он в стране из государственного стал частным.

- И еще я много слышу о ваших конфликтах с председателями кооперативов, а люди где, население? Как вы с ним работаете? Получается? - поинтересовался депутат.

Ему рассказали о том, что первым ОСИ, организованным еще в прошлом году, уже удалось немало сделать, что собираемость платежей прекрасная, когда жильцы видят результат конкретно в своих домах и понимают, куда потрачены их деньги. Сайлау Асылбаев добавил, что в отдел жилищных отношений еженедельно направляется до 20 жалоб на ПКСК, а на ОСИ их нет. Тема снова свернула на сегодняшнее противостояние нарождающихся ОСИ с кооперативами.

Если не загонять к счастью?

Руководители ОСИ жаловались, что председатели ПКСК новым объединениям не дают никаких документов по имуществу отделившихся домов, в том числе бухгалтерских отчетов. Приходится такие конфликты решать в судах, а те, по мнению участников встречи, чаще всего берут сторону ПКСК. Законодателей просили повлиять на эту ситуацию.

Мажилисмен, однако, отметил, что судебный путь - абсолютно нормальная практика в конфликтных ситуациях, а влиять на принятие судебных решений никто не вправе.

- У меня позиция не самая популярная сегодня, - высказался и председатель областного филиала Народной партии Казахстана Андрей КОВАЛЬ, - вы не поверите, но есть ПКСК, которые устраивают жильцов. Нормально работают. И люди не понимают, зачем им что-то другое, ОСИ, например, не очень им сейчас понятные. Да и инициативных граждан для этих объединений найти трудно. А если оставить населению выбор, не загоняя в очередной раз насильственно к счастью? Пусть будут и ОСИ, и ПТ, и ПКСК останутся, если они жильцов устраивают.

Судя по концепции реформы, вряд ли это возможно. Законодатели-то узрели конфликт именно в том, что кооперативы управляют имуществом жильцов, одновременно оказывая сервисные услуги по содержанию этого имущества. И здесь единение в двух лицах чревато злоупотреблениями, да и в целом по стране качество содержания жилого фонда оставляет желать много лучшего.

В целом же посыл собравшихся сводился к тому, что реформа в сфере управления и содержания жилого фонда все-таки заявлена государством, и те, кто в нее поверил и начал двигать, вправе рассчитывать на его поддержку. Точнее, на плановую работу по реализации реформы.

- Чтобы на предстоящий год хотя бы было все расписано по этапам, чтобы, допустим, каждую неделю ликвидировался один ПКСК и открывалось пять ОСИ, - привел пример Асылбаев, - иначе все провалится.

Вот с этим, с плановостью действий, с необходимостью иметь четкие подзаконные акты для реализации реформы Магеррамов сразу согласился. Сказал, что с началом работы парламента после летних каникул эти вопросы будут решаться.

Фото Галины КАТКОВОЙ