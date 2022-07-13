Благотворительный проект

Не в полном объеме

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

123-й тур «Нужных денег» завершился с недобором средств

Для удовлетворения всех заявок этого тура была необходима сумма 1 394 000 тенге. Но, как и в предыдущем туре, нам не удалось собрать такие средства. Комиссии пришлось принимать трудное решение: кого оставить только с адресными взносами, а кому выдать неполную сумму.

Традиционные запоздавшие

Адресные взносы, которые поступают уже после окончания тура, мы, по правилам проекта, передаем тому, кому они предназначены. Даже если после завершения тура участник получил всю сумму, указанную в заявке. Когда же не удалось заявку удовлетворить в полном объеме, такие запоздалые взносы могут компенсировать недостачу средств и позволяют оплатить, например, курс реабилитации. 

В 122-м туре участвовал 7-летний Жанторе Еркабыл из Костаная. Ему не хватило 68 390 тенге, чтобы оплатить реабилитацию в полном объеме. После публикации итоговой статьи о завершении тура наша постоянная помощница Сания-ханум принесла в редакцию 30 000 тенге. Остальные взносы поступили на карту «Каспи-голд»: 10 000 - от Екатерины, 10 000 - от читателя, не пожелавшего назвать свое имя, 5 000 - от Вячеслава, 2 000 - от Натальи. Итого мы передали для Жанторе 57 000 тенге, теперь мальчик пройдет все необходимые процедуры.

Для 7-летней Сымбат Надировой из Костаная поступило 7 запоздалых взносов на общую сумму 29 060 тенге. Их прислали: 10 000 - Екатерина, 10 000 - читатель, не пожелавший назвать свое имя, 5 000 - Вячеслав, 2 000 - Виктор, 400 - Асхат, 160 - Елдос.

Шесть взносов на общую сумму 19 180 тенге прислали для полуторагодовалого жителя поселка Сокол Узункольского района Эльдара Алтаева. Из них 10 000 поступили от читателя, не назвавшего себя, 5 000 - от Вячеслава, 2 000 - от Виктора, 1 000 - от Юрия, 680 - от Маулена, 500 - от Талгата.

Все запоздавшие адресные взносы уже переданы по назначению. В будущих публикациях мы сообщим, как обстоят дела у участников 122-го тура.

В таблице поступлений этого тура запоздавшие взносы не обозначены, но их можно найти в большой сводной таблице, где они помечены звездочкой. Соотвествующие коррективы вносятся и в общую сумму, полученную участниками.

 Знать, от чего лечить

7-летний Иван КУРДАНИН из села Боровское Мендыкаринского района страдает разными расстройствами здоровья буквально с младенчества. Врачи не могут полноценно помочь мальчику, поскольку не выявлена причина всех его недомоганий. Пока идет борьба с отдельными симптомами, но это полумеры. Только обстоятельное обследование покажет ту проблему в детском организме, решив которую, можно сделать ребенка здоровым. На обследование в Челябинске родители Вани просили 250 000 тенге, не очень большая сумма в рамках нашего проекта. 

Ване предстоит перенести пункцию костного мозга / Фото из архива Ксении КУРДАНИНОЙ

Для Вани поступило 50 адресных взносов на общую сумму 146 900 тенге. Чтобы получить требуемую сумму, мы добавили к этим деньгам 100 000 от нашего генерального спонсора - такси «Народное» и 3 100 из безадресных взносов на карту «Каспи-голд». Таким образом, семья сможет оплатить необходимое обследование.

- Среди прочего нам необходимо 20 июля сделать пункцию для анализа костного мозга, - сообщила мама Вани Ксения КУРДАНИНА. - Врачи думают, что все дело в иммунной системе. Пункцию, скорее всего, будут брать в Челябинске, но если там не успеем в очередь, то поедем в Тюмень. Нам нужно скорее выяснить, что с сыном не так, и лечить его. Спасибо за помощь всем, кого тронула история нашего ребенка! Наши финансы уже не позволяли справляться самостоятельно. 

Уже скоро Ваня пройдет очередное обследование. Возможно, оно поможет установить точный диагноз.

 Надежда остается

Для 35-летней Ярославы ЮРЧЕНКО из Аулиеколя поступило 14 адресных взносов на общую сумму 28 100 тенге. У женщины миопический астигматизм, миопия высокой степени, макулодистрофия. Ей показана операция с помощью лазера, которая стоит 280 000 тенге, делают такие в Рудном. То есть для Ярославы удалось собрать только десятую часть от стоимости операции. По решению комиссии именно ей передали только адресные взносы без добавления из прочих поступлений. 

Ярослава попытается решить свою проблему с помощью микрокредита / Фото из архива Ярославы ЮРЧЕНКО

- Ну что же делать, унывать нельзя, - говорит Ярослава. - Наверное, возьму микрокредит, добавлю к этим 28 тысячам и сделаю операцию. А потом буду потихоньку отдавать. Я очень хочу видеть хорошо и надеюсь, что у меня получится. Спасибо за помощь и за внимание к моей проблеме. В наше время даже человеческое участие уже поднимает дух. Спасибо!

В таких случаях, как у Ярославы, очень важно, не потерять надежду на исполнение мечты и не опустить руки.

Месяц еще есть

Многодетная семья ЖУМАХАН из Костаная не впервые участвует в проекте «Нужные деньги». Средства нужны на курсы реабилитации сразу для двух детей: у 11-летнего Жана ДЦП, у малышки Умит, которой 2 года и 7 месяцев, паралич Эрба-Дюшена. В этот раз семья хотела, чтобы дети в кызылординской клинике «Канат» прошли курсы реабилитации длительностью два месяца. На каждого ребенка выходит 432 000 тенге, соответственно, за двоих следовало заплатить 864 000 тенге, такая сумма была обозначена в заявке. 

У Жана и Умит есть только половина суммы и отсрочка на месяц / Фото из архива Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

Для Жана и Умит поступил 21 адресный взнос на общую сумму 56 090 тенге. Собрав все, что оставалось в кассе проекта, и добавив к адресным, мы смогли наскрести только 497 843 тенге, которые и передали семье.

- Спасибо, это тоже большая помощь нам, - поблагодарила мама Жана и Умит Эльмира БЕКЖАНОВА. - Дальше попробуем через соцсети добрать остальное. У нас поездка в Кызылорду откладывается на месяц, потому что нам позвонили из поликлиники и предложили Умит по квоте пролечиться в столице. Уезжаем в 20-х числах июля. Как приедем, тогда в Кызылорду отправимся. Может, за месяц соберем оставшуюся сумму. Благодарим всех, кто нас поддержал, и проект «Нужные деньги», который никогда не отказывает нам в помощи!

Возможно, семье удастся добрать сумму, необходимую для оплаты реабилитации в клинике «Канат». В любом случае мы все запоздалые взносы для Умит и Жана будем передавать им.

 О тех, кому помогли 

Хорошая новость пришла от мамы участника нескольких туров «Нужных денег» 3-летнего Арсения ГУТНОВА из Костаная. У Арсения синдром Франческетти (недоразвитие костей лицевой части черепа). Единственный доктор, помогавший казахстанским деткам с проблемами недоразвития челюстей, на которого надеялись и буквально молились все мамы таких детей, попал в сложнейшую ситуацию. По иску родителей прооперированного им ребенка он был отстранен от работы. Несмотря на то, что, кроме него, помочь таким пациентам больше некому! А ведь были запланированы операции. Надежды родителей чуть было не рухнули, но в итоге здравый смысл победил.

- Мы все, все мамы и папы таких деток, объединились, написали петицию в защиту нашего доктора, - сообщила мама Арсения Любовь ГУТНОВА. - И победили! Он вновь допущен к работе, нам уже на конец июля назначена операция. Сейчас в клинике ждут поступления дистракторов, мы прошли предоперационное обследование. Правда, анализы у Арсюши не очень хорошие, но есть время выправить. Как только доктор пришлет вызов, мы поедем в столицу. Очень надеемся на эту операцию, хочется поскорее избавиться от трахеостомы.

Эта вторая операция по установке дистрактора (расширителя) на челюсть Арсения. Было бы замечательно, чтобы она стала последней и мальчику больше не понадобилась трахеостома, без которой он пока не может дышать.

 

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 124-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 123-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

Генеральный спонсор - такси «Народное»

на усмотрение комиссии (Ивану Курданину) 

50 000

Евгений

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

25 000

Дмитрий

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

25 000

Талгат

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

10 000

Баба Маша

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 800

Ольга

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

Поступления на Каспи-голд:

563 143

15 000

Andrei 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Серик 

для семьи Жумахан

1 000

Айгерим 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Айгерим 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

10 000

Вячеслав 

5 000 - для семьи Жумахан, 

2 500 - для Ивана Курданина, 

2 500 - для Ярославы Юрченко 

3 000

Руслан 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Наталья 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Татьяна 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Сергей 

для Ярославы Юрченко

1 000

Жанар 

для Ярославы Юрченко

5 000

Валентин 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 640

Алина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Татьяна 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Виктория 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Татьяна 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

400

Екатерина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Гульфайруз 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Алия 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Олеся 

для семьи Жумахан

500

Олеся 

для Ярославы Юрченко

2 000

Евгения 

для Ярославы Юрченко

1 000

Анна 

для Ярославы Юрченко

2 000

Юлия 

для Ярославы Юрченко

1 000

Антон 

для Ярославы Юрченко

500

Алмат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Майис 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Елена 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

4 000

Максим 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

546

Евгений 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Светлана 

для Ярославы Юрченко

500

Александр 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

800

Елена 

на усмотрение комиссии (Ивану Курданину)

200

Аружан 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Ивану Курданину)

1 500

Аскар 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 726

Евгений 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Людмила 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 500

Юлия 

для Ивана Курданина

300

Maksim 

на усмотрение комиссии (Ивану Курданину)

658

Антон Г

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Оркен 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Светлана 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Галина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

250

Анжелика 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

3 000

Оксана 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Светлана 

для Ивана Курданина

1 138

Елена 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Жасулан 

для Ивана Курданина

2 000

Лариса 

для Ивана Курданина

2 500

Виктория 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Елена 

для Ивана Курданина

2 000

Татьяна 

для Ивана Курданина

2 000

Светлана 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Ажар 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Нелли 

для Ивана Курданина

1 000

Евгений 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Ксения 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 500

Марьяна 

для Ивана Курданина

1 000

Ольга 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Юлия 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Ольга 

для Ивана Курданина

1 500

Ольга 

для Ивана Курданина

3 000

Ирина 

для Ивана Курданина

5 000

Ирина 

для Ивана Курданина

5 000

Максим 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Акмарал 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 390

Сауле 

для семьи Жумахан

1 000

Александр 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Алена 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 500

Аружан 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Айша 

для Ивана Курданина

3 000

Анастасия 

для Ивана Курданина

500

Александр 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Ольга 

для Ивана Курданина

500

Кристина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Татьяна 

для Ивана Курданина

750

Алтынай 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

200

Виолетта 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

300

Анжелика 

для Ивана Курданина

500

Яна 

для Ивана Курданина

1 000

Гульмира 

для Ивана Курданина

5 000

Анастасия 

для Ивана Курданина

1 000

Самат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

200

Гаухар 

для Ивана Курданина

1 000

Анастасия 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Евгения 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

300

Лаура 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Александр 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

10 000

Дюсембай 

для Ивана Курданина

500

Елена Б.

для Ивана Курданина

1 000

Улпан И.

для Ивана Курданина

1 000

Даурен 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

255

Наталья 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Екатерина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

300

Ирина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Жанат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Татьяна 

для Ивана Курданина

3 000

Olessya 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Жанара 

для Ивана Курданина

500

Роза 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Виктория 

для Ивана Курданина

2 000

Марина 

для Ивана Курданина

1 500

Наталья 

для Ивана Курданина

500

Людмила 

для Ивана Курданина

1 000

Юлия 

для Ивана Курданина

1 000

Снежана 

для Ивана Курданина

346

Кайрат

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Елена 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Елена 

для Ивана Курданина

1 000

Нина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Нурзат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Анара 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Наталья 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Марина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Айнур 

для семьи Жумахан

3 000

Анель 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

300

Майра 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

50 000

Галина 

для Ивана Курданина

5 000

Алексей 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

3 000

Бахтияр 

для семьи Жумахан

500

Асель 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Дана 

для Ивана Курданина

300

Станислав 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

275

Динара 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Динара 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 500

Дильбар 

для Ивана Курданина

1 000

Расул 

для семьи Жумахан

1 000

Гульнара 

для Ивана Курданина

500

Сауле 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Серикжан 

для семьи Жумахан

2 400

Анна 

для Ивана Курданина

1 000

Малика 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Светлана 

для Ивана Курданина

1 000

Гульзира 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Сергей 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Акмарал 

для Ивана Курданина

3 500

Кристина 

для Ивана Курданина

500

Жулдызай 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Ольга 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

100

Диана 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Владимир 

для Ивана Курданина

2 000

Наталья 

для Ивана Курданина

1 000

Наталья 

для Ивана Курданина

1 000

Людмила 

для Ивана Курданина

1 000

Марина 

для Ивана Курданина

2 000

Екатерина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Марина 

для Ивана Курданина

1 000

Александра 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Нуржан 

для семьи Жумахан

2 000

Ерлан 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Асхат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

4 000

Жанна 

для семьи Жумахан

200

Рауля 

для семьи Жумахан

1 500

Галима 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Гульнара 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Дана 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Балсара 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Наталья 

для семьи Жумахан

100

Диана 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

480

Лаура 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Аксауле 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Татьяна 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Екатерина 

для семьи Жумахан

2 000

Ерболат 

для семьи Жумахан

1 900

Алмат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Арсен 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Ботакоз 

для семьи Жумахан

2 000

Жасулан 

для семьи Жумахан

500

Айзада 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Елена 

для семьи Жумахан

500

Юлия 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Сабыр 

для семьи Жумахан

2 000

Мария 

для семьи Жумахан

5 000

Ренат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Ксения 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Григорий 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

3 100

Сергей 

для Ярославы Юрченко

15 000

Елена 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

20 000

Багила 

10 000 - для семьи Жумахан,

5 000 - для Ивана Курданина, 

5 000 - для Ярославы Юрченко

3 000

Марат 

2 000 - для семьи Жумахан,

1 000 - для Ивана Курданина

10 000

Владимир 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Алина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

10 000

Алмат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

10 000

Екатерина 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

15 000

Александр 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

5 000

Данияр 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

24 200

Данияр 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Александр 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Саламат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Наталья 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

200

Ольга 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 500

Ансар 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

500

Талгат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Виктор 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

160

Елдос 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 450

Дмитрий 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

400

Асхат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Серик 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Гульнара 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

679

Маулен 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Юрий 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

2 000

Виктор 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

10 000

Татьяна 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Гульсым 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

200

Булат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

1 000

Сергей 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

50 000

Мурат 

на усмотрение комиссии (семье Жумахан)

Поступления на Яндекс-кошелек (пока невозможно обналичить):

1990 р

неизвестный читатель (с 119-го тура)

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

Итого: 775 943 тенге