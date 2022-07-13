123-й тур «Нужных денег» завершился с недобором средств

Для удовлетворения всех заявок этого тура была необходима сумма 1 394 000 тенге. Но, как и в предыдущем туре, нам не удалось собрать такие средства. Комиссии пришлось принимать трудное решение: кого оставить только с адресными взносами, а кому выдать неполную сумму.

Традиционные запоздавшие

Адресные взносы, которые поступают уже после окончания тура, мы, по правилам проекта, передаем тому, кому они предназначены. Даже если после завершения тура участник получил всю сумму, указанную в заявке. Когда же не удалось заявку удовлетворить в полном объеме, такие запоздалые взносы могут компенсировать недостачу средств и позволяют оплатить, например, курс реабилитации.

В 122-м туре участвовал 7-летний Жанторе Еркабыл из Костаная. Ему не хватило 68 390 тенге, чтобы оплатить реабилитацию в полном объеме. После публикации итоговой статьи о завершении тура наша постоянная помощница Сания-ханум принесла в редакцию 30 000 тенге. Остальные взносы поступили на карту «Каспи-голд»: 10 000 - от Екатерины, 10 000 - от читателя, не пожелавшего назвать свое имя, 5 000 - от Вячеслава, 2 000 - от Натальи. Итого мы передали для Жанторе 57 000 тенге, теперь мальчик пройдет все необходимые процедуры.

Для 7-летней Сымбат Надировой из Костаная поступило 7 запоздалых взносов на общую сумму 29 060 тенге. Их прислали: 10 000 - Екатерина, 10 000 - читатель, не пожелавший назвать свое имя, 5 000 - Вячеслав, 2 000 - Виктор, 400 - Асхат, 160 - Елдос.

Шесть взносов на общую сумму 19 180 тенге прислали для полуторагодовалого жителя поселка Сокол Узункольского района Эльдара Алтаева. Из них 10 000 поступили от читателя, не назвавшего себя, 5 000 - от Вячеслава, 2 000 - от Виктора, 1 000 - от Юрия, 680 - от Маулена, 500 - от Талгата.

Все запоздавшие адресные взносы уже переданы по назначению. В будущих публикациях мы сообщим, как обстоят дела у участников 122-го тура.

В таблице поступлений этого тура запоздавшие взносы не обозначены, но их можно найти в большой сводной таблице, где они помечены звездочкой. Соотвествующие коррективы вносятся и в общую сумму, полученную участниками.

Знать, от чего лечить

7-летний Иван КУРДАНИН из села Боровское Мендыкаринского района страдает разными расстройствами здоровья буквально с младенчества. Врачи не могут полноценно помочь мальчику, поскольку не выявлена причина всех его недомоганий. Пока идет борьба с отдельными симптомами, но это полумеры. Только обстоятельное обследование покажет ту проблему в детском организме, решив которую, можно сделать ребенка здоровым. На обследование в Челябинске родители Вани просили 250 000 тенге, не очень большая сумма в рамках нашего проекта.

Ване предстоит перенести пункцию костного мозга / Фото из архива Ксении КУРДАНИНОЙ

Для Вани поступило 50 адресных взносов на общую сумму 146 900 тенге. Чтобы получить требуемую сумму, мы добавили к этим деньгам 100 000 от нашего генерального спонсора - такси «Народное» и 3 100 из безадресных взносов на карту «Каспи-голд». Таким образом, семья сможет оплатить необходимое обследование.

- Среди прочего нам необходимо 20 июля сделать пункцию для анализа костного мозга, - сообщила мама Вани Ксения КУРДАНИНА. - Врачи думают, что все дело в иммунной системе. Пункцию, скорее всего, будут брать в Челябинске, но если там не успеем в очередь, то поедем в Тюмень. Нам нужно скорее выяснить, что с сыном не так, и лечить его. Спасибо за помощь всем, кого тронула история нашего ребенка! Наши финансы уже не позволяли справляться самостоятельно.

Уже скоро Ваня пройдет очередное обследование. Возможно, оно поможет установить точный диагноз.

Надежда остается

Для 35-летней Ярославы ЮРЧЕНКО из Аулиеколя поступило 14 адресных взносов на общую сумму 28 100 тенге. У женщины миопический астигматизм, миопия высокой степени, макулодистрофия. Ей показана операция с помощью лазера, которая стоит 280 000 тенге, делают такие в Рудном. То есть для Ярославы удалось собрать только десятую часть от стоимости операции. По решению комиссии именно ей передали только адресные взносы без добавления из прочих поступлений.

Ярослава попытается решить свою проблему с помощью микрокредита / Фото из архива Ярославы ЮРЧЕНКО

- Ну что же делать, унывать нельзя, - говорит Ярослава. - Наверное, возьму микрокредит, добавлю к этим 28 тысячам и сделаю операцию. А потом буду потихоньку отдавать. Я очень хочу видеть хорошо и надеюсь, что у меня получится. Спасибо за помощь и за внимание к моей проблеме. В наше время даже человеческое участие уже поднимает дух. Спасибо!

В таких случаях, как у Ярославы, очень важно, не потерять надежду на исполнение мечты и не опустить руки.

Месяц еще есть

Многодетная семья ЖУМАХАН из Костаная не впервые участвует в проекте «Нужные деньги». Средства нужны на курсы реабилитации сразу для двух детей: у 11-летнего Жана ДЦП, у малышки Умит, которой 2 года и 7 месяцев, паралич Эрба-Дюшена. В этот раз семья хотела, чтобы дети в кызылординской клинике «Канат» прошли курсы реабилитации длительностью два месяца. На каждого ребенка выходит 432 000 тенге, соответственно, за двоих следовало заплатить 864 000 тенге, такая сумма была обозначена в заявке.

У Жана и Умит есть только половина суммы и отсрочка на месяц / Фото из архива Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

Для Жана и Умит поступил 21 адресный взнос на общую сумму 56 090 тенге. Собрав все, что оставалось в кассе проекта, и добавив к адресным, мы смогли наскрести только 497 843 тенге, которые и передали семье.

- Спасибо, это тоже большая помощь нам, - поблагодарила мама Жана и Умит Эльмира БЕКЖАНОВА. - Дальше попробуем через соцсети добрать остальное. У нас поездка в Кызылорду откладывается на месяц, потому что нам позвонили из поликлиники и предложили Умит по квоте пролечиться в столице. Уезжаем в 20-х числах июля. Как приедем, тогда в Кызылорду отправимся. Может, за месяц соберем оставшуюся сумму. Благодарим всех, кто нас поддержал, и проект «Нужные деньги», который никогда не отказывает нам в помощи!

Возможно, семье удастся добрать сумму, необходимую для оплаты реабилитации в клинике «Канат». В любом случае мы все запоздалые взносы для Умит и Жана будем передавать им.

О тех, кому помогли

Хорошая новость пришла от мамы участника нескольких туров «Нужных денег» 3-летнего Арсения ГУТНОВА из Костаная. У Арсения синдром Франческетти (недоразвитие костей лицевой части черепа). Единственный доктор, помогавший казахстанским деткам с проблемами недоразвития челюстей, на которого надеялись и буквально молились все мамы таких детей, попал в сложнейшую ситуацию. По иску родителей прооперированного им ребенка он был отстранен от работы. Несмотря на то, что, кроме него, помочь таким пациентам больше некому! А ведь были запланированы операции. Надежды родителей чуть было не рухнули, но в итоге здравый смысл победил.

- Мы все, все мамы и папы таких деток, объединились, написали петицию в защиту нашего доктора, - сообщила мама Арсения Любовь ГУТНОВА. - И победили! Он вновь допущен к работе, нам уже на конец июля назначена операция. Сейчас в клинике ждут поступления дистракторов, мы прошли предоперационное обследование. Правда, анализы у Арсюши не очень хорошие, но есть время выправить. Как только доктор пришлет вызов, мы поедем в столицу. Очень надеемся на эту операцию, хочется поскорее избавиться от трахеостомы.

Эта вторая операция по установке дистрактора (расширителя) на челюсть Арсения. Было бы замечательно, чтобы она стала последней и мальчику больше не понадобилась трахеостома, без которой он пока не может дышать.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 124-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 123-й тур