О горе мусора в центре города, разрастающейся не по дням, а по часам, сообщила «НГ» жительница Костаная Ирина СТРОГИХ.

Ул. Пушкина, 65. Эта живописная гора мусора расположилась в центре Костаная

- В торце нашего дома № 65 по ул. Пушкина - пять мусорных контейнеров! - отмечает она. - А рядом - гора мусора, которая выше и шире их всех вместе взятых. Все началось со срезанных веток, которые там навалили во время весенней обрезки. Потом в эту кучу стали выбрасывать другой мусор. Сейчас она пополняется старыми одеялами, матрасами, бытовыми отходами. Страшно смотреть!

Свалка действительно впечатлила. Гора старых веток, венцом которой стали грязные матрасы, ватные одеяла и сломанные стулья, то еще зрелище.

Ул. Шевченко, 41. Мусорную кучу возле контейнеров за две недели не убрали

Свалка во дворе дома № 41 по ул. Шевченко, о которой мы писали две недели назад, стала еще больше.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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