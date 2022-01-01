Из черной смородины готовим соус

На мой вкус, он так хорош к мясу и сыру, что я половину урожая черной смородины замораживаю. Раскладываю по небольшим пакетам, чтобы удобно было приготовить порцию-другую этого соуса. А замораживание вообще ягодной кулинарии только на пользу. Варенье после морозилки варится быстрее, желируется лучше. Соус тоже готовить одно удовольствие, в сотейник загружать можно ягоды не размораживая.

Положили, добавили воды и включили малый огонь. Пока смородина доходит до кипения, натираете имбирь, снимаете цедру с апельсина, выжимаете из него же сок. Кладете в соус корицу, звездочку бадьяна, гвоздику, можно душистый перец, а потом сахар. И пусть варится на медленном огне минут 15. Специи потом лучше удалить, потому удобно соус варить малыми партиями. Но можно и по-другому сделать: завязать специи в марлю, хотя я этот вариант не люблю. Нитки варить мне не нравится.

Таким же образом зимой можно делать соус из клюквы, брусники, из смеси этих ягод.

Ингредиенты

На 350 г ягод - сок и цедра 1-го крупного апельсина, 1 ст. л. тертого имбиря, 1 палочка корицы, 1 звездочка бадьяна, 2-3 шт. гвоздики, 4 ст. л. сахара, 50 мл воды.