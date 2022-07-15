В поселке Тобол из кранов льется грязная жижа, да и та по графику. Что делать?

Температура воздуха днем превышает 30 градусов. В такой ситуации главный друг жителей поселка Тобол, что в районе Беимбета Майлина, - вода из холодильника в магазине. Тем более что найти ее в доме - задача не из простых. Летом в кранах вода появляется в лучшем случае по графику, и то чаще всего окрашенной в желтый, оранжевый или черный цвета. Как использовать эту жижу в быту, тобольчане интересовались во вторник, 12 июля, у своего акима.

«Вошло в привычку»

Воду в поселок подают по магистральному водопроводу из села Притобольское. Возле реки Тобол стоит станция первого подъема и система очистки. Позже построили станцию на втором подъеме. О проблеме власти знают. В прошлом году местный блогер даже приносил в акимат стеклянную банку с грязной водой в подарок главе поселка. В этом году обошлись без нее, но встреча с акимом менее эмоциональной не стала.

Жительница Тобола Ольга ФАЗЫЛОВА живет в многоквартирном доме. Вода на ее 5-й этаж не доходит, не хватает напора.

Ольга Фазылова живет на 5-м этаже, куда вода не доходит

- Я родилась в этом поселке, и таких проблем раньше не было, - говорит Фазылова. - Да, мы таскали воду на 5-й этаж, но нам выводили ее из подвала. Вчера я пришла с работы и ждала воду несколько часов, но так ее и не дождалась. Утром проснулась, воды тоже нет: ни зубы почистить, ни руки помыть. Мы переписываемся с односельчанами через WhatsApp, там вчера сообщили, что даже на 2-м этаже не было воды. И это ее по графику подают. Мы обращались к властям не раз. У меня есть ответ от 2015 года, где власти обещают провести реконструкцию и решить проблему с водой. Прошло уже 7 лет, а воз и ныне там. Аким все время предлагает ждать.

Татьяна Трясорук: «Воду дают по графику. Как работать общепитам?»

- Почему по новой отремонтированной трассе нет воды, я не понимаю! - возмущается руководитель кафе «Тобол» Татьяна ТРЯСОРУК. - Сделали реконструкцию, поменяли трубы, но воду продолжают давать по графику! Как работать нашему общепиту?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Kostanay (@ng.kz_)

От проблем с водой страдают не только жилые дома и бизнес. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройти от поселкового акимата 350 метров до детского сада «Аленушка». Здесь воду набирают вечером, за ночь отстаивают и утром используют.

В детском саду отстаивают желтую воду в ванной перед использованием

- Вода в кранах есть, привозной водой мы пользовались, наверное, только один раз, - рассказала «НГ» и. о. заведующей детсадом Галина ТИТОВА. - Вода есть, но она ужасного качества. Она, как квас, коричневая. Мы ее набираем вечером и отстаиваем. Сразу воду из крана никто не использует. Набираем ее на весь день, чтобы хватило и посуду помыть, и еду сварить, и полы помыть. У нас нет отдельных проблем, мы берем воду по графику, как все. Это у нас уже в привычку вошло.

«Хоть бычье сердце поставьте!»

Аким поселка Аманжол ЕСМАГАМБЕТОВ встретил сельчан с развернутой на столе картой поселка. Объясняет: план решения проблемы есть, но реализуют его не раньше следующего года. И то, если инициативу поддержит областной маслихат или выделят деньги из республиканского бюджета.

Аманжол Есмагамбетов (второй слева) показывает на карте, где был порыв водопровода

- Водоочистная станция, которая расположена на первом подъеме, рассчитана на подачу воды в объеме 2 000 кубов в сутки, - продолжает глава поселка. - Однако если зимой наш поселок потребляет за 24 часа примерно 1 500 кубов, то летом эта цифра увеличивается до 3 000. То есть есть существенная нехватка мощностей. В прошлом году у нас была крайне тяжелая ситуация: воду подавали по графику с мая. А в этом году, благодаря дождям, перешли на расписание только в июле. Объясню на примере. Если в вашем организме не хватает крови, то вашему сердцу все равно. Вы хоть бычье сердце себе поставьте, но если крови не хватит, то о чем тут говорить?

Жители считают, что в этой ситуации есть вина в том числе властей и местного ГКП «Тобол». Однако из объяснения акима следует, что мощность станции фильтрации была просчитана на основе данных статистики потребления в зимний период, без учета летнего полива огородов. В итоге ГКП не успевает набирать резервуары с водой. Сельчане спрашивают: если организация водопровода была сделана неправильно, то почему не наказали этих людей?

- Данные брали по Тарановке (ныне с. Айет - «НГ») по зимним нормам, - сказал бывший директор ГКП «Тобол» Николай ПОЛЯНИЧКО. - Когда мне показывали проект, я сразу сказал, что он утопичен. Зимой нам будет хватать воды, а летом даже птицам не хватит. Естественно, это преступление.

Местная насосная станция построена в 1939 году с мощностью 3 000 кубов в сутки с учетом заправки паровозов. Для ГКП этого было достаточно.

- Разводящие сети здесь были построены еще в 1958 году, поэтому мы в 2000-х вместе с властями добивались строительства станции второго подъема, - вспоминает Поляничко. - В декабре 2002 года ее построили, и мы забыли, что у нас были в ГКП проблемы с водой. До 2014 года проблем с водой не было. Когда построили новые очистные сооружения без учета потребностей ГКП, тогда и возникли проблемы. Для обеспечения водой требуется проложить еще один водопровод и построить вторую фильтр-камеру.

Фильтр построим, трубы починим

Решение проблемы аким видит в увеличении мощностей фильтровальной станции до 5 000 кубов воды в сутки. По его словам, этого хватит с учетом роста поселка на ближайшие 50 лет. Добиться такого результата хотят за счет строительства второй очистительной станции. Пока проект на стадии разработки проектно-сметной документации, но власти уже опасаются, что ПСД будет пылиться в архиве, если в конце этого или начале следующего года не найдут деньги на финансирование строительства. Сколько денег понадобится, станет известно в августе.

- Будет еще одна труба, по которой будет идти дополнительная вода, - сказал руководитель районного отдела архитектуры Нурсултан ТОЛЕУХАН. - Честно говоря, эти мощности будут использовать только летом. Нужно лишь запастись терпением. Руководство района нас в этом поддержит.

Проблемы с качеством воды аким поселка объяснил порывом в системе водоснабжения:

- В пятницу произошел порыв на отремонтированной части водопровода, в колодце труба, видимо, дала просадку. Мы болты снимаем, паяем, закручиваем болты, подаем воду, а трубу снова рвет. Кто получает воду последним, у того она более чистая. Эту ситуацию мы исправим. Возможно, придется остановить подачу воды на 2 дня, чтобы промыть трубы. Местность возле поселка болотистая, во время порыва лог затопило, поэтому мы не можем спустить туда спецтехнику. Ждем, когда земля подсохнет. Тогда можно будет колодец демонтировать, убрать бетонное основание и там на месте паять трубы. Благо дождей в ближайшие дни не предвидится.

Помимо водопровода, власти организовали подвоз непитьевой воды для 12 пятиэтажных домов. По словам Аманжола Есмагамбетова, увеличивать объемы подвозимой воды в тот же детский сад не требуется. В прошлом году такая услуга спросом не пользовалась, но, «когда прошла мутная вода, подвозной КамАЗ разлетается на ура».

- Я врать вам не хочу и не буду, смысла в этом нет! - обратился к жителям аким. - На уровне поселка или района эту проблему не решить. Прошу вас поддержать меня в том плане, что мы будем выбивать деньги на строительство фильтровальной станции. Общими усилиями мы в областном акимате выбили деньги на проект. Теперь нам приблизительно, может, меньше, может, больше, но это, грубо говоря, миллиард тенге. Если нас поддержат, то мы закроем эту проблему раз и навсегда!

Жители поддержу обещали, «только пусть будет вода». Но запастись терпением будет гораздо сложнее - жалобы на грязную воду тобольчане присылали «НГ» несколько раз за среду, 13 июля.

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