Сергей Жалыбин - о поправках и том, почему за референдумом последует роспуск парламента

5 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату референдума по поправкам в Конституцию. 6 мая в Костанайской области, как и по всей стране, были созданы общественные штабы поддержки референдума. В нашем регионе его возглавил бывший депутат мажилиса и сената, один из авторов Конституции 1995 года Сергей ЖАЛЫБИН. «НГ» обсудила с ним главные вопросы: изменят ли поправки страну и что будет, если народ их не одобрит.

Сергей Жалыбин: «Прежде всего, президент снимает с себя влияние на местные маслихаты» / Фото Георгия ГОВОРОВА

В 33 статьи Конституции планируют внести 56 поправок. По словам Токаева, они закрепят окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом. Поправки окончательно запретят смертную казнь, вернут Конституционный суд, запретят президенту и его министрам занимать должности в партиях, отменят конституционный статус первого президента Нурсултана Назарбаева. Есть и другие, не менее важные. Но голосовать предлагают одним пакетом: либо за все изменения, либо против всех.

- Сергей Михайлович, расскажите о штабе, почему вы его возглавили и чем будете заниматься?

- Штаб мне предложили возглавить в акимате Костанайской области. Очевидно, это вызвано тем, что моя основная научная деятельность всегда была связана с конституционным правом, а мои научные труды посвящены защите прав человека и его законных интересов. Причин отказаться я не нашел. Что мы будем делать? Надо сказать, что активность населения в вопросе референдума еще не изучена достаточно. Вы знаете, что у нас нет практики проведения референдумов. Был референдум о сохранении СССР, но тогда мнение общества проигнорировали. И люди сделали вывод, что мнение народа может не учитываться. После чего, я так понимаю, народ утратил доверие к референдуму. Несколько он восстановился, когда два референдума провели в 1995 году, были продлены полномочия Назарбаева и принята действующая Конституция РК. Там была высокая явка. Теперь наша задача - разъяснить населению, зачем нужно участвовать в референдуме в 2022 году.

Президент и его полномочия

- Очень символично, что предыдущий референдум продлевал полномочия Назарбаева, а теперь его имя вычеркивают из основного закона. И зачем, на ваш взгляд, тогда участвовать в референдуме?

- Президент Токаев снял с себя полномочия председателя партии «Нур Отан» (теперь Amanat - «НГ»). Сложилась такая ситуация, сейчас она, правда, рушится, когда доминировала единая партия. Возглавлял ее глава государства, весь чиновный мир был из этой партии. Получается, что на принимаемые решения никто не мог возразить, так как все были связаны единой целью партии. Есть у нас соглашательские партии, я их по-другому не называю. Скажем так, это не оппозиция. Нам необходимо, чтобы кто-то мог возразить. Теперь же партия Amanat не может рассчитывать на поддержку президента. Вводятся поправки, которые упрощают создание новых партий. Они могут пройти в парламент, и тогда появятся оппоненты. Президент дал сигнал, что теперь партии будут разбираться сами.

- У нас есть пример соседней страны, где президент Путин, хоть и не является лидером партии, но всегда имеет поддержку «Единой России». Нет ли у вас опасений, что этот выход Токаева из Amanat станет таким же символичным жестом?

- Такое опасение действительно существует. Конечно, в новом Казахстане все будет делаться с оглядкой на главу государства. Но мы же говорим, что закладываем фундамент новой страны, что в перспективе появятся новые партии, они могут стать доминирующими в парламенте. И тогда уже не столь важно, поддерживает Amanat Токаева или нет.

Я вам так скажу: в 1995 году в парламент шли популисты чистой воды. Ситуация тогда была сложная, в парламент шли люди, которые ничего общего с законотворческой деятельностью не имели. Они шли на волне оппозиции к сложившейся системе. С 1993-го по 2004 год, пока парламент не стал формироваться по партийным спискам, я заметил, что население стало больше разбираться, кого можно поддержать, а кого не стоит. В старой конституции нет механизма отзыва депутатов. Сегодня он получил мандат и сидит.

Голосовать одним пакетом

- Предстоящий референдум многие критикуют за то, что в нем предлагается голосовать разом за 56 изменений из разных сфер. Почему нельзя голосовать за поправки отдельно или хотя бы блоками?

- Международная практика идет по тому пути, и мы по нему идем, что на референдуме должен быть однозначный ответ да или нет. Для того чтобы эти вопросы не принимать пакетом, есть другая форма народного волеизъявления. Это либо опрос, который не является какой-то закрепленной в законе процедурой и носит рекомендательный характер, либо так называемый плебисцит. Последний ближе к референдуму, но он спрашивает более детально, какие поправки общество поддерживает. Может быть, действительно стоило провести плебисцит... Я тут даже согласен, пожалуй. Но на данном этапе функции плебисцита взяла на себя рабочая группа, которая разрабатывала эти поправки. Они собирали мнения граждан, анализировали их. Например, новые поправки в статью о принадлежности земли. Абсолютное большинство поддерживает эту поправку.

- Ну почему же поддерживают? Есть и те, кто выступают против. «НГ» в последнем номере публиковала статью противника этой поправки.

- Я считаю эту поправку концептуально новой. Раньше земля принадлежала государству, а теперь будет принадлежать народу, а распоряжаться ею будет государство. По новой конституции государство не сможет по своему усмотрению свободно распоряжаться землей. Помните события трехлетней давности, когда люди вышли на митинги против передачи земли Китаю в аренду на 49 лет. Не продажа, а долгосрочная аренда! О чем шла речь? Сейчас землю под дачами и гаражами отдали казахстанцам в частную собственность. В больших домах, где есть кондоминиум, тоже есть своя земля у жильцов. У нас сейчас масса предприятий с иностранным участием и коттеджей, которые купили иностранцы. Получается юридический парадокс, когда коттедж является собственностью иностранца, а землю в частную собственность дать не могут. Конституция запрещает. Только для этого нужна эта поправка. Теперь эта поправка поможет сделать так, чтобы, как в Арабских Эмиратах, тоже давать доход населению от использования наших недр. В перспективе.

Вертикаль властная

- Токаев говорит, что Казахстан перейдет от суперпрезидентской системы правления к президентской с сильным парламентом. При этом политологи уже отмечают, что у президента остается влияние на все ветви власти и, по сути, система управления государством никак не меняется. Вы с ними согласны?

- Когда мы говорим о президенте, мы должны учитывать, что он сделал акцент на суперпрезидентской вертикали власти. Что это значит? Что ни одно мало-мальски значимое решение не могло быть принято без согласования с лидером страны. Прежде всего, президент снимает с себя влияние на местные маслихаты. Если раньше местное самоуправление ничего не могло сделать без оглядки на президента, то теперь на местном уровне смогут работать сами. Он снимает с себя полномочия по отмене актов, которые принимают местные представительные органы. Для этого есть суды.

- Политолог Димаш Альжанов пишет: если президент может напрямую назначать и снимать акимов, то они не могут быть независимыми в принятии решений. А Токаев сохраняет за собой эти чрезвычайные полномочия, которые были у первого президента.

- Понимаете, тут, как говорят, у оптимиста стакан наполовину полон, а у пессимиста наполовину пуст. Так и здесь. Политологи правильно все замечают, но они закрывают глаза на то, что мы переходим к выборности акимов. Пока у нас этого нет. Нюансов всегда хватает. Я могу согласиться, что наша избирательная система вызывает вопросы. Но могу сказать за свой Пресногорьковский округ, там избрали акима действительно потому, что он отвечает интересам людей. Он обычный сельский труженик. Это я говорю как обычный сторонний наблюдатель, который родился в этом селе. Идеального ничего не будет, но можно стремиться к лучшему. У Токаева, видимо, есть желание создать подлинно демократическое государство. В Англии этот процесс занял столетия, а у нас было всего 30 лет. Есть опасность, что ничего не получится? Да, есть. Но это не значит, что вскоре мы не сможем добиться выборности акимов.

Навести порядок в законах

- Если бы вы сейчас сумели вернуться в парламент, как ваша работа изменилась бы после поправок в Конституцию?

- Я как ушел из парламента в 2004-м, а это было 18 лет назад, меня никак политика не отпускает. Когда уходил, искренне думал, что буду рыбачить и нянчиться с внуками. Но не получается. После вернулся уже в совет сенаторов - это как совет старейшин, надпарламентский орган, который должен контролировать, что принимают депутаты с точки зрения юриспруденции. Есть у нас депутаты, которые сидят по два созыва, но никто не знает их деятельность. Даже в СМИ ни разу не мелькали. В первых созывах были в основном юристы, а потом в моду вошло проводить в депутаты бывших чиновников, деятелей культуры. Тогда парламент стал не законодательным и не представительным органом. Они дискредитировали законодательный орган. Если бы я вернулся в парламент, то я начал с формирования костяка, который бы хотел разбираться в законах. Такая фракция у нас была.

Был у нас Закон «О ветеранах». Мы написали его еще в 1995 году. Каждый год его наши же ветераны отклоняли. Даже костанайские депутаты, за редким исключением меня не поддерживали. Считали, что у них и так льгот достаточно. А на 75-летие Победы достали этот закон из архива и приняли его. Я говорю нашим депутатам: «Вы хоть читайте, что пишете!» В законе 1995 года мы прописывали право для участника войны получить льготный кредит сроком на 30 лет! А они эту норму принимают в 2021 году, когда большинству ветеранов уже по 96 лет. Какой льготный кредит? Зато у нас есть закон об использовании Луны и космического пространства. Поэтому если бы я вернулся, то начал сразу ревизию той законодательной базы, которую наплодили прошлые созывы.

- Я все-таки спрашивал немного о другом. Можете ли вы объяснить, как поправки в Конституцию отразятся на работе будущих депутатов?

- Наверное, мы должны вернуться к возможности того, что парламент будет многопартийным. На данный момент, если после референдума парламент не будет распущен, а продолжит работу в том же ключе, наверное, изменений не последует. Все будет, как и раньше, идти по инерции. На мой взгляд, если народ проголосует за поправки в Конституцию, то парламент будет распущен и назначат перевыборы. Здесь тоже есть опасность. Если сразу назначат перевыборы, то в них будут участвовать те же самые партии, которые в старой системе занимались одобрением действий президента. Потому что новые партии не успеют за столь короткий срок сформироваться и завоевать доверие в широких слоях общества. Выход какой? Возможно, парламент распустят и на год его полномочия передадут главе государства. Другой вариант - дать этому созыву поработать еще год и подождать формирования новых партий, после чего распустить парламент и проводить выборы.

- Это вариант, при котором казахстанцы поддержат поправки. А что будет, если выскажутся против?

- Если поправки не будут приняты, это означает, что народ не доверяет новациям, которые нужны для создания нового Казахстана. Это в целом говорит и о том, что общество разуверилось в новой конституции. Либо возникнет необходимость разработать новые поправки, которые рабочая группа отклонила. Я сомневаюсь, что так будет. Скорее всего, начнется работа над новой конституцией. На практике это означает, что будет сформирована специальная рабочая группа из ведущих юристов, которые будут заново изучать конституции ведущих стран мира, вычищать те статьи, которые себя не оправдали, и писать новый проект. Я не могу старую конституцию критиковать, так как я работал над ее созданием. Считаю, что она свой потенциал не исчерпала и с поправками может принести пользу нашему государству. А так рабочая группа подготовит новый законопроект. И, видимо, будет проведен не референдум, а именно плебисцит.

Но я считаю, что нам не нужны резкие движения. Согласитесь, такой большой процесс, как формирование новой конституции, может раскачать нашу лодку и дестабилизировать ситуацию. Можно ограничиться поправками, посмотреть, как будет работать новый парламент, как изменится политическая и экономическая ситуация в стране. Время есть для этого. Если ничего не изменится, то я бы тогда тоже сказал, что нужно разрабатывать и принимать новую конституцию.