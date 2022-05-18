О большой свалке во дворе домов №№ 172, 172 «А» и 174 по ул. Шипина в Костанае тоже сообщила Татьяна КОКШИНА.

- Дома расположены напротив здания бывшего наркодиспансера, - пояснила она. - Контейнеров очень мало на такое количество домов и квартир. Этой весной мусорку завалили срезанными ветками, теперь они кучей лежат за контейнерами.

Ул. Шипина, 172, 172 «А» и 174.Во дворе домов скопилась огромная куча веток

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели гору срезанных веток. Лежат здесь давно - часть из них почти сгнила. К веткам жители добавляют бумажки, бытовые отходы, все это по двору разносит ветер.

Ул. Рабочая, 139. Свалку напротив общежития убрали

Свалку напротив общежития по ул.Рабочей, 139, о которой мы писали две недели назад, полностью убрали. Здесь также была гора веток, последние вывезли во вторник, 17 мая.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



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