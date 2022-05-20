Какими правилами надо руководствоваться при высадке перцев, баклажанов и томатов

Май для дачников - самый трудоемкий месяц. Не успели посеять корнеплоды и посадить картофель, как пора уже готовить грядки под рассаду самых популярных овощей: перца, баклажанов и томатов. Она уже томится на наших узких подоконниках и просится на просторные грядки. От того, как и когда вы подготовите и высадите растения, будет зависеть не только их приживаемость, но и будущий урожай.

Для всех…

Любая пересадка растений, тем более со сменой микроклимата, чревата стрессом. Снизить его поможет правильная подготовка посадочного материала. Ко времени высадки в открытый грунт рассада перцев в возрасте 55-65 дней должна быть крепкой, иметь высоту 16-20 см, 8-10 развитых листьев, бутоны и сформировать хорошо развитый сильно мочковатый корень, способный удерживать земляной ком при выемке растения.

Внесение органики и минерального удобрения перед посадкой обязательно / Фото автора

Готовая к посадке рассада баклажанов в возрасте 55-65 дней должна быть высотой 20-25 см и иметь крепкий невытянутый стебель с 5-7 настоящими листьями. Переросшая рассада значительно снижает приживаемость растений, а в следствии приводит к снижению урожая.

Возраст томатов зависит от сроков созревания: ранние и среднеранние - 50-60 дней, среднепоздние и поздние - 60-80 дней, высокорослые индетерминантные - 80-90 дней. К тому моменту рассада должна быть с бутонами на первой кисти, с хорошо развитыми корнями, коренастой, с толстым стеблем, иметь 7-8 листьев.

Примерно за 7-10 дней до планируемой высадки целесообразно начать закаливать рассаду, то есть содержать ее в максимально приближенных к уличным условиям. Перенесите ее из комнаты на балкон или веранду, открывайте почаще окна, чтобы растения привыкали. За 3-4 дня подсушите грунт в стаканчиках, конечно, не доводя до увядания. А за сутки или непосредственно в день высадки необходимо хорошенько пролить растения, чтобы легче было извлечь ком из емкости.

Посадка в «грязь» благоприятно сказывается на укоренении рассады / Фото автора

Чем меньше будут повреждены корни, тем быстрее приживется рассада. Наиболее безболезненно перенесут пересадку растения, выращенные в торфостаканчиках или торфотаблетках. Не извлекая, растения помещаются в грунт, где под действием влаги емкость разлагается. Неплохо приживается рассада из пластиковых, бумажных и полиэтиленовых стаканчиков. Пропустив между пальцами стебель и придерживая ком земли, стакан переворачивают и аккуратно вынимают растение, не повреждая корни. Для извлечения растений из рассадных кассет или общего ящика потребуются плоская лопатка типа шпателя.

Томаты и тем более перцы и баклажаны - теплолюбивые культуры, прекращают рост при температуре ниже 10 градусов, поэтому их высаживают в открытый грунт, когда установится теплая погода, уже не прогнозируются заморозки, а почва на глубине 10 см будет температурой не менее 15 градусов. В нашем регионе это конец мая - начало июня. Для лучшей адаптации рассаду лучше высаживать в пасмурный тихий день либо ближе к вечеру в солнечный.

Хорошо развитая корневая система оплетает весь земляной ком / Фото автора

Эти культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому и болезни для них характерны одинаковые, и элементы питания нужны одни и те же. Учитывайте это при подготовке почвы. Участок под них желательно менять каждый год и возвращать на прежнее место через 3 года. Лучшими предшественниками будут бобовые, тыквенные культуры, капуста, лук, морковь, зелень. Нежелательно и соседство с картофелем: это опасность поражения фитофторой и колорадским жуком. Грядки лучше располагать на солнечных открытых участках, прикрытых от холодных северных ветров домом, забором, кустарником.

Укрытие после высадки защитит хрупкую рассаду от неблагоприятных погодных условий / Фото автора

Идеально готовить участок за 2-3 недели до высадки. Почва должна быть плодородная, рыхлая, влагоудерживающая. Для обеззараживания инфекций землю стоит пролить раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды). При перекопке на 1 кв. м вносятся следующие удобрения: 1 ведро (5-10 кг) хорошо перепревшего перегноя или компоста, 1 стакан древесной золы, по 1 ст. л. азофоски либо суперфосфата. Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз!

…и каждого

Каждая из культур имеет свои особенности при высадке. Замечено, что перец любит тесноту, чтобы к плодоношению листики разных кустов смыкались. Его размещают в грядке в один или два ряда по схеме: 20-30 см между растениями и 50-60 см между рядами. Лунки должны быть больше кома с корнями и перед посадкой пролиты нагретой на солнце теплой водой в объеме 1-2 л. Освободив рассаду от горшочков, ее помещают в лунки строго вертикально и немного глубже, чем она росла до этого, присыпают землей, даже чуть выше семядольных листочков. На стебле, засыпанном землей, впоследствии образуются придаточные корни, которые обеспечат растение дополнительным питанием.

При соблюдении правил растения отблагодарят вас хорошим урожаем уже в середине лета / Фото автора

В отличие от перца, баклажаны имеют более мощную корневую систему, поэтому расстояние между растениями должно составлять 35-45 см, между рядами - 60-70 см. Многие сорта баклажанов высокорослые, они потребуют подвязывания к опоре. Уже при высадке установите колышки, высотой от земли до 60 см. Заглублять сильно рассаду баклажанов нельзя, максимально - по семядольные листочки, чтобы избежать загнивания корневой шейки. Эта культура не дает дополнительные корни.

Томаты высаживают по следующей схеме: раннеспелые штамбовые сорта и гибриды - 30-40 см между растениями, высокорослые - 50-70 см, между рядами расстояние - 60-70 см. В удобренной и хорошо пролитой теплой водой грядке делают лунки глубиной 15-20 см, посадку проводят в «грязь», что способствует лучшей приживаемости рассады.

Переросшая рассада томатов успешно укореняется в лежачем положении / Фото 2sotki.ru

Коренастые растения сажают в лунку вертикально, засыпая стебель влажной землей до первых листочков. Томаты не боятся заглубления. Вытянувшуюся переросшую рассаду кладут «лежа» в подготовленные борозды или удлиненные лунки глубиной 12-15 см. Влажной почвой присыпают стебель с 2-3 листьями. Почву уплотняют руками, чтобы не было воздушных пустот и быстрее появились новые корешки.

Сразу же после высадки грядки с более прихотливыми перцами и баклажанами лучше чем-нибудь накрыть. Поверх обычных парниковых дуг кладут укрывной материал в один слой или специальную затеняющую сетку. Они пропускают воздух, но спасают от чрезмерного солнечного света и сильных ветров, тем самым обеспечивают лучшую приживаемость.