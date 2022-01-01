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Куда пойти с 19.05 по 25.05

Потехе - час!

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Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

21 мая, 12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

21 мая, 19.00-21.00

Вечер мистики и волшебства. В завершение вечера состоится показ спектакля «Пиковая дама» по повести А. С. Пушкина

22 мая17.00

 «Пиковая дама», А. Пушкин, драма

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

22 мая17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

19 мая18.00

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция

20 мая, 18.30

«Новые Бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

21 мая12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

21 мая17.00

«Про100art», театральное представление

22 мая12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

22 мая17.00

«Про100art», театральное представление

27 мая18.00

«Про100art», театральное представление

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До 27 мая

Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж

В течение месяца

Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 мая19.00

Концерт Төреғали Төреәлі

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка «Прикоснись к искусству», приуроченная к 85-летию члена Союза художников РК Николая Торшина

Спортафишка

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«Открытие скакового сезона 2022 года», Республиканский турнир по конным видам спорта

с. Заречное, ипподром «Аргамак»

21 мая, 10.30

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Махтаарал»

Костанай, «Тобыл Арена»

22 мая, 17.00

 