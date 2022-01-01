Куда пойти с 19.05 по 25.05
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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21 мая, 12.00
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«Гусенок», Н. Гернет, сказка
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21 мая, 19.00-21.00
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Вечер мистики и волшебства. В завершение вечера состоится показ спектакля «Пиковая дама» по повести А. С. Пушкина
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22 мая, 17.00
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«Пиковая дама», А. Пушкин, драма
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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22 мая, 17.00
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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19 мая, 18.00
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция
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20 мая, 18.30
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«Новые Бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
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21 мая, 12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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21 мая, 17.00
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«Про100art», театральное представление
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22 мая, 12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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22 мая, 17.00
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«Про100art», театральное представление
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27 мая, 18.00
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«Про100art», театральное представление
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До 27 мая
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Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж
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В течение месяца
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Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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25 мая, 19.00
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Концерт Төреғали Төреәлі
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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Выставка «Прикоснись к искусству», приуроченная к 85-летию члена Союза художников РК Николая Торшина
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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«Открытие скакового сезона 2022 года», Республиканский турнир по конным видам спорта
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с. Заречное, ипподром «Аргамак»
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21 мая, 10.30
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Махтаарал»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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22 мая, 17.00
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