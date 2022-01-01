Политик Булат Абилов, объявляя о создании партии Bizdin Tandau, предложил вынести на референдум вопрос о переименовании Казахстана в Qazaq республикасы - Казахию. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Название Казахстан было присвоено при СССР, пора с ним расстаться.

Да. Граждане Казахстана имеют право выбрать название для своей страны.

Нет. Есть более актуальные вопросы, на решение которых нужно тратить деньги.

Нет. Эта инициатива станет причиной раскола между группами населения страны.

