Об открытом участке теплотрассы во дворе домов №№ 172, 172 «А» и 174 сообщила «НГ» жительница Костаная

- Трубы небольшого диаметра расположены рядом с мусорными контейнерами, - пояснила она. - Изоляции на них частично нет вообще, частично очень ветхая. Кроме того, часть труб завалена ветками.

Ул. Шипина, 172, 172 «А» и 174.Трубы частично открыты, частично с ветхой изоляцией

Во дворе указанных домов корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу небольшого диаметра со свисающими кусками изоляции, частично трубы завалены ветками. Свалка в этом месте образовалась давно, о ней мы также расскажем в этом номере.

Ул. Дзержинского, 60. Трубы в торце дома за две недели не изолировали

Трубы в торце дома № 60 по ул. Дзержинского, о которых «НГ» писала две недели назад, пока не изолировали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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