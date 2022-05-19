В Костанае - пора ремонтных работ, что и как планируют в городе привести в порядок

Дорожная техника начала утюжить некоторые улицы еще в конце апреле, и есть уже полностью завершенные участки. Но в отделе ЖКХ акимата Костаная все равно предупреждают, что в ремонтных делах еще возможны корректировки по техническим или финансовым причинам. Впрочем, денег может стать как меньше, так и больше. Тогда удастся решить несколько застарелых проблем.

Средний, но разный

Общая протяженность автодорог в Костанае - 417 км. По данным акимата, 97% их на нынешний день находятся в хорошем либо удовлетворительном состоянии. Поэтому в последние годы в областном центре стали чаще обращать внимание на окраинные улицы, проезды, где тоже люди живут и машины ездят. Между тем в городе до сих пор есть проулки, никогда не видевшие асфальта. Но постепенно их становится все меньше, говорил 11 апреля на встрече с горожанами аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. В 2020-2021 годах была отремонтирована 61 грунтовая улица протяженностью 31,6 км.

На улице Гоголя предыдущий ремонт делали в 2017 году

Тогда же глава местной исполнительной власти рассказал о планах на ремонтный сезон этого года. По его словам, на проведение ремонта автомобильных дорог уже ко времени встречи были проведены конкурсы на сумму 2,6 млрд тенге. На средний ремонт методом фрезерования - 1,3 млрд тенге для 16 улиц. И для среднего ремонта методом ресайклирования - 1 млрд тенге, на 24 улицы. Как раз холодный ресайклинг (менее дорогая технология, связанная с использованием асфальтобетонного лома) будет использоваться для приведения в порядок дорог в проездах и переулках. В дополнение к нашей схеме даем перечень таких улиц, дома на многих из них имеют нумерацию с дробями, отсюда в инфобоксе пометка «дробн.».

Может, денег еще дадут

К дорожным ремонтам в Костанае подрядчики приступили еще в конце апреля. Так что, например, работы на участке улицы Кубеева в сторону Заречного (до Корейского моста) ТОО «АБЗ+» уже завершило. Готов и участок в границах улиц Каирбекова и Маяковского. ТОО «ВАН» ведет работы на улице Гоголя: на среду был в основном закончен участок от Чехова до Алтынсарина. Правда, в Instagram-аккаунте акима города костанайцы уже высказывают критику относительно качества ремонта, указывают на пока не покрытые новым асфальтом парковочные карманы.

Но большой объем работ еще впереди.

- Планы на ремонт могут корректироваться по разным причинам. Например, на улице Орджоникидзе Теплокомпания еще должна проложить около 150 м коммуникаций. В какие сроки они успеют, это будет влиять существенно на проведение ремонта, - уточнил для «НГ» ответ на запрос специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Чингис ОМАРОВ. - На улице Ворошилова планировалось охватить средним ремонтом два участка, но пока могу сказать, что точно сделают один. По Толстого будут в ремонте два участка, но с пропуском квартала.

Некоторые отрезки дорог подвергнутся ремонту из-за того, что раньше кое-как привели в порядок территорию подрядчики после прокладки коммуникаций. Когда въезжаешь на улицу Солнечную, поначалу асфальт кажется приемлемым, а потом машину встряхивает у каждого дома, в который проводили воду: на проезжей части после этого остались ощутимые неровности, их много. Ремонт на улице им. Орала Мухамеджанова в основном затеян из-за окрестностей школы, там тоже земля проседает после ремонта коммуникаций.

«Баймагамбетова с дробями» - небольшой проулок, ждет асфальтирования

На уже упомянутой встрече с горожанами 11 апреля один из предпринимателей говорил акиму, что в районе АвтоЦОНа практически нет дороги, хотя по улице Карбышева расположено много производств. По приблизительным подсчетам, около 1 000 человек заинтересованы в том, чтобы можно было нормально добираться на работу. По словам выступавшего, инициативная группа до сих пор желаемых ответов на свои обращения к властям не получила. Дошли до первого заместителя акима области, но результата нет. Аким города обещал внимательно отнестись к этой информации.

- По Карбышева средний ремонт пойдет в сторону АвтоЦОНа, захватит его и будет доведен до бетонных плит, - сказал «НГ» Омаров.

Еще один вопрос на встрече касался проспекта Абая, там появились участки с сильно выраженной колейностью.

- Да, к сожалению, несмотря на то, что пять лет назад там делали капитальный ремонт, - подтвердил аким Костаная, - проспект - визитная карточка города, мы поднимаем вопрос о выделении из областного бюджета средств на средний ремонт улицы Абая и путепровода по Тауелсиздик.

Большой дворовый интерес

Еще одна тема сезона - ремонт внутриквартальных территорий. В многоэтажной застройке Костаная 523 двора. На сегодня, по данным акимата, охват их ремонтом составил 56%. За последние три года на эти цели было направлено 3,6 млрд тенге, 296 дворовых территорий отремонтировано.

В текущем году планируется отремонтировать 60 дворов на миллиард тенге. Конечно, все хотят попасть в список побыстрее. Многие председатели ПКСК, а то и инициативные группы, старшие по подъездам обращаются в акимат с обоснованием, почему им ремонт нужнее, чем другим. И основное недовольство выбором акимата отсюда.

Во многих дворах дворники из года в год подметают не асфальт, а выбоины

От ПКСК «Данко» в счастливый список попали пока четыре двора. В том числе и наш старый знакомый - у дома по адресу Садовая, 49. Известен тем, что является одним из самых симпатичных в городе. Стараниями дворника Ларисы ЛЕБЕДЕВОЙ в нем всегда много цветов, интересных интерьерных украшений, многие из которых она мастерит сама. Двор в 2020 году участвовал в конкурсе «НГ», был в числе победителей.

В этом дворе, как и в соседнем (дом № 51), очень чисто. Всегда все подкрашено, побелено. Дворники стараются на совесть. На фоне этой чистоты еще заметнее, в каком безобразном от времени состоянии пребывают асфальт, бордюры.

- Очень рада, что сделают наконец ремонт, - говорит Лариса Владимировна, привычно выскребая метелкой мелкий сор из безобразных выбоин перед ступеньками подъезда. - Думаю, мы заслужили. И порядок поддерживать будет легче.

Во дворах чем попало закладывают дыры в асфальте, заменяют брусчаткой бордюры

При этом, пояснили «НГ» в ПКСК «Данко», дворы, которые приведут в порядок, еще не в самом худшем состоянии. Конечно, их надо делать, но есть те, которые экстренно нуждаются в ремонте. Например, дворы домов № 98 по ул. Садовой и № 15 по бывшей Гвардейской (ныне Гагарина), которые каждую весну затапливают талые воды, внутридворовые дороги разбиты. Заявки на них кооператив подавал несколько раз, но снова они не в списке. Подобные претензии есть и у других.

В акимате сообщили, что просят в бюджете еще 600 млн тенге на ремонт дополнительно 30 дворов в этом году.

Также в городе планируют установить 100 новых остановочных павильонов и 121 отремонтировать.

Текущий ремонт дворов

Будет производиться по адресам: ул. Абая, 27, 68, 40/1, 40/2; ул. Касымханова, 25; ул.Аль-Фараби, 130, 132, 134, 136, 138; ул. Автомобильная, 20; ул. Дружбы, 22 «А»; ул. Джамбула, 93; ул. Бородина, 225/1, 227; ул. Волынова, 8, 10; ул. Ворошилова, 3 «Б»; ул. Гагарина, 14, 18; ул. Садовая, 49, 51; ул. Геологическая, 19; ул. Кубеева, 2 «А»; ул. Киевская, 7, 48; ул. Назарбаева, 58; ул. Павлова, 60/1, 62; ул. Победы, 106; ул. Текстильщиков, 18; ул. Кобланды батыра, 32, 44; ул. Чкалова, 1 «А», 3, 5; ул. Чернышевского, 68; ул. Маяковского, 121, 123, 125; ул. Хакимжановой, 118 «А»; 7-й мкр-н, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17; 8-й мкр-н, д. 6, 7, 17, 18, 19; ул. Арыстанбекова, 5.

Фото Галины КАТКОВОЙ