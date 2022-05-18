Как работает единственная в регионе осетровая ферма и может ли государство помочь рыбоводам

Валентин ИЩЕНКО и Владислав БОБЫЛЕВ за 5 лет прошли нелегкий путь от идеи до строительства завода и продолжают заниматься аквакультурой в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). Но обращаться за субсидиями из госбюджета пока только планируют - объемы маловаты. Об особенностях и проблемах экзотического для Костанайской области бизнеса предприниматели рассказали «НГ».

От мальков до взрослых

В 2017 году два молодых человека зафиксировали отсутствие конкурентов на рынке, а в 2018-м зарегистрировали ТОО. Основной заработок - грузоперевозки и крестьянское хозяйство, а рыбоводством начинали заниматься для себя, как хобби.

Валентин Ищенко с самостоятельно выращенным ленским осетром



- Тогда малька покупали по 30 рублей, а сейчас он стоит 200 рублей за штуку, - вспоминает Владислав Бобылев. - Везли из Южноуральска, так как ближе всего, примерно 230 км. В прошлом году не смогли купить, в этом пока тоже, так как у них нет разрешения для торговли в ЕС, а лишь из-за нас не хотят его делать. Из других городов Казахстана далеко везти - живая ведь рыба. Да и нам пока небольшой объем нужен, потом можно будет и из Алматы везти.

В будущем рыбоводы хотят инкубировать икру от своих осетров, чтобы получать малька. Осетр начинает нереститься через 5-6 лет, в питомнике для этой цели есть десяток особей ленского осетра.

Этот ленский осетр весит около 10 кг. Когда вылавливали, дал понять, что не любит свет, выключив его хвостом

- Когда начинали, попробовали растить в плавательных бассейнах из ПВХ, но со временем рыба их рвет и вода выходит, - добавляет Валентин Ищенко. - В 2020 году сами сделали три качественных бассейна из полипропилена на месте, так как готовые невозможно пронести в подвальное помещение. И сейчас в них держим. В последний раз примерно 1,2 тонны рыбы получили - около 400 штук.

Единственное, что купили, - это механический барабанный фильтр, остальное сделали сами, а то цены кусаются.

Осетровые чувствительны к качеству воды, не любая подойдет, тем более из-под крана. Анализы показали, что вода из прорытой здесь скважины идеально подходит для разведения, нет необходимости в использовании лекарств. Цикл замкнутый. Прежде чем попасть снова в бассейн, вода проходит двойную очистку. Сначала через барабанный фильтр проводят крупную техническую очистку от остатков корма, отходов жизнедеятельности и прочего, затем вода попадает в биологический фильтр, где на биозагрузке формируются колонии бактерий, которые расщепляют выделяемый рыбой аммиак на нитраты и нитриты, более безопасные для рыбы, без этого она погибнет. Затем по трубам насосом очищенная вода возвращается назад, а перед выходом проходит облучение ультрафиолетом для обеззараживания.

Строительство фермы остановили из-за проблем с поставкой стройматериалов и подключением газа

Рыба донная, света не требует, в темноте ей только спокойнее. Оптимальная температура воды - 22-23 градуса. Для ее поддержания к системе нужно подвести газ. Если температура будет меньше, чем нужно, осетр станет меньше есть и медленнее расти. А продажный вес рыбы начинается от 3 кг, для этого при благоприятных условиях ей потребуется год. В общем, дело не быстрое.

Специальный корм для осетровых закупали в Москве. Сейчас его в продаже нет.

- Официальные дилеры находятся в России, но из-за санкций к нам не поставляют, - поясняет Валентин. - Нашли альтернативу, но там очередь до нового года. Для десяти рыб 20-килограммового мешка хватает на месяц. При полной загруженности рыбой мешка хватало на 3-4 дня.

Валентин Ищенко дважды пытался достать рыбу для демонстрации. Но самая большая порвала садок

Для малька корм более жирный и питательный. Цены растут, но закупить на годы вперед нельзя из-за небольшого срока годности. Раньше за 1 кг корма платили 120 рублей, а сейчас он стоит от 200 рублей и выше.

- Осетровые отличаются размерами, внешним видом, - говорит Ищенко. - Белуга может вырасти до 1,5 тонны, калуга - до 1 тонны. Максимально большая стерлядь, что видел, весила 7 кг. Ленский осетр, которого мы держим, может достигнуть 100 кг, но пока максимальный вес имеющейся у нас рыбы - 15 кг. По вкусовым качествам сибирский осетр чуть жирнее, а русский - постнее. Из этой рыбы можно приготовить что угодно, начиная от шашлыка и заканчивая ухой. В осетре нет костей, вся костная система состоит из хрящей, а он полезен для суставов. Отпускная цена за 1 кг - 6 000 тенге, за четыре года она не изменилась. А цены растут на газ, оборудование, на малька, корм. Придется пересчитывать себестоимость. Работаем в убыток, но это опыт, без него невозможно сразу начать производство на сотни миллионов тенге.

Биозагрузка, на которой формируются колонии бактерий, расщепляющих выделяемый рыбой аммиак. Без них осетры погибнут

Опыта набирались, посещая крупные фермы России, начиная от Челябинска и заканчивая Петербургом. И роликами из Интернета не пренебрегают, но, отмечает Валентин, там вроде все понятно, но существует множество нюансов, которые могут загубить всю рыбу. Поэтому лучше общаться напрямую с теми, кто занимается таким же бизнесом.

С 2018 года цена корма выросла больше чем в 6 раз. Она является основой для формирования себестоимости осетра

- Всегда покупаем малька весом до 300 г, - делится уже своим опытом Валентин. - В 2018 году его трижды покупали, в первые два раза 1 700 штук погибли из-за поломки насосов. Если остановить процесс водоснабжения примерно на 40 минут, рыба погибнет из-за нехватки кислорода. Поэтому всегда необходимо под рукой иметь запасное оборудование. Вот почему оно находится под круглосуточным наблюдением.

Вот она, рыба их мечты!

В июне 2021 года, спустя 8 месяцев с момента заполнения всех бумаг, предприниматели получили в аренду от государства земельный участок площадью 1,1 га. В 2022 году начали строить ферму общей площадью 1 000 кв. м, планировали ее запустить в конце этого года. Ферма будет в себя включать помещение с шестнадцатью 5-метровыми бассейнами, цех по переработке и магазин с аквариумом для живой рыбы. Но из-за газификации Костанайской области были вынуждены временно приостановить работу - сейчас действует мораторий на подключение к газу. Появилась еще одна проблема - поставка стройматериалов. Оплатили их до повышения цен, а поставщик вовремя не закупил.

Зимует рыба в плавательном бассейне с естественной аэрацией при температуре +5 градусов

- Вообще, планировали проект на 180 млн тенге, а сейчас считаем, получается уже на 250-260 млн, - отмечает Ищенко. - Если в этом году газ не подключат, то будет, наверное, уже 300 млн. Пока все на свои средства создается. Подготовили документы на получение кредита, возьмем его, как только решится вопрос с газом. А на получение субсидий подадим, когда откроется завод. Когда начинали, не знали о субсидиях и грантах.

Государство действительно оказывает поддержку рыбоводческим фермам, но только с того момента, как будет налажена поставка рыбы на рынок.

В апреле 2021 года была утверждена «Программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы». Ее цели: увеличение объемов выращивания рыбы с 6,9 тыс. тонн до 270 тыс. тонн в год, увеличение внутреннего потребления рыбной продукции с 67 тыс. тонн до 134 тыс. тонн в год, увеличение экспорта рыбной продукции с 30 тыс. тонн до 181 тыс. тонн в год.

В 2020 году самостоятельно сделали три бассейна из полипропилена. В последний раз из них получили примерно 1,2 т рыбы

Сейчас на рассмотрении находится проект «Об утверждении Правил субсидирования по повышению продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развитие племенного рыбоводства». После его принятия, возможно, финансирование рыбоводческих ферм будет осуществляться через управление природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области и Тобыл-Торгайскую межобластную бассейновую инспекцию. Сейчас все средства выделяют через управление сельского хозяйстваи земельных отношений, а уже оттуда распределяются по разным направлениям.

Суммы субсидирования остались такие же, как и в прошлых правилах.

Субсидии предназначаются товаропроизводителям для снижения себестоимости продукции рыбоводства путем возмещения расходов в размере 30% за приобретение кормов и 50% за приобретение рыбопосадочного материала, рыбоводно-биологическое обоснование, приобретение лекарственных препаратов и приобретение ремонтно-маточного стада их содержание. К ним относятся и разновозрастные группы рыб, используемых для селекционных целей.

Ферму разместили на арендованной у государства земле площадью 1,1 га

Если на ферме будет выращиваться от 45 тонн рыбы в год или будет работать цех по переработке рыбы с дневным объемом более 1 тонны, то будут выделяться субсидии в размере 25% от объема инвестиционных вложений. У костанайских осетроводов примерно такой же объем выращивания - около тонны, но за целый год. Когда запустится завод, его производительность будет до 20 тонн в год.

- Зачем закупать рыбу в Европе, если мы и у себя можем вырастить, - спрашивает Валентин Ищенко. - Если сейчас мы это не сделаем, то потом мы будем покупать эту рыбу в России. Зачем покупать из-за границы мороженую, если есть своя, свежая? Перспектива рыбоводства в УЗВ в том, что рыба содержится в чистой воде, а в природе с этим большие проблемы, водоемы загрязнены. Пройдет немного времени, и это будет единственный способ для выращивания рыбы. Когда построим ферму, планируем заняться селекцией рыбы как минимум из четырех видов осетровых, создавая гибридов, способных вырасти до больших размеров и за кратчайшие сроки, чем обычные виды. Это точно будут стерлядь, ленский осетр, русский осетр и калуга.