Как власть и недропользователь прикрывают непрозрачные траты фиговым листком деревьев

4 мая аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ встретился с населением Рудного в КРЦ «Горняк» - том самом комплексно-ресторанном центре, принадлежащем АО «ССГПО», на капитальный ремонт которого предприятие потратило 237,8 млн тенге в рамках социально-инфраструктурных проектов (СИП). Пользуясь случаем, корреспондент «НГ» спросил главу региона: на те ли объекты используются средства в рамках СИП? Ведь по закону они в первую очередь должны идти на компенсацию вреда, наносимого здоровью жителей, а уж точно не на капитальный ремонт собственного ресторанного комплекса. На практически уже сакральный вопрос «НГ» получила от акима области новую интерпретацию знакомого ответа...

Не дело общественного совета

О том, что главный недропользователь Костанайской области АО «ССГПО» потратил на капитальный ремонт своего КРЦ «Горняк» 237,8 млн тенге в рамках социально-инфраструктурных проектов (СИП), мы уже писали. Как и о выделении на ремонт своего центра досуга в поселке Качар еще 26,1 млн тенге, а на строительство дорожно-тропиночной сети в Нур-Султане - целых 386 млн тенге. Плюс более 2 млрд тенге на строительство здания «Жастар сарайы» в Костанае.

В формировании зеленого пояса Рудного 24,6 млн штук сеянцев сосны, о которых отчитались власти и ССГПО, пока не участвуют / Фото Ивана ЛЕЩЕВА

Эти объекты указаны на сайте Единой государственной системы управления недропользованием РК (ЕГСУ), где все горнодобытчики отчитываются, на что потратили деньги в рамках СИП. Расходовать средства на социально-инфраструктурные проекты - прямая обязанность всех недропользователей, потому что своей деятельностью они наносят вред природе и здоровью жителей.

Архимед Мухамбетов вновь заверил, что не принимает участия в распределении средств в рамках СИП / Фото Ивана ЛЕЩЕВА

Но, как оказалось, самые крупные суммы уходят либо на собственные «хотелки» комбината, либо на «хотелки» областного акимата. Ведь, как нам еще в марте сообщал президент АО «ССГПО» Валерий ГРИНЕНКО, «средства на реализацию проектов АО «ССГПО» направляло в рамках меморандумов, а объекты финансирования были определены исполнительным органом».

Чтобы уточнить, кто и как определяет приоритеты в распределении средств в рамках СИП, «НГ» дважды направляла официальные запросы акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову - в феврале и мае. Ни на один из них глава региона лично не ответил, а перенаправил руководителю управления финансов Алме ЖУСУПОВОЙ.

- Акимат области при выборе проектов прямого участия не принимает, - сообщила Жусупова «НГ» в феврале. - Строительство всех указанных объектов было начато по инициативе общественности и поддержано общественным советом Костанайской области. Возведение объектов осуществлялось за счет частных пожертвований, спонсорской и благотворительной помощи, в том числе добровольно поддержано АО «ССГПО».

В ответе была куча противоречий. Если объекты ССГПО построило в рамках СИП, то есть обязательств тратить на социальные проекты, то о какой добровольной поддержке может идти речь? Если акимат Костанайской области не принимал в распределении средств «прямого участия», то почему руководитель комбината сослался конкретно на исполнительный орган, а не на общественный совет?

Оба председателя общественного совета Костанайской области - прежний Азамат Турсунов и нынешний Серик Бектурганов - ответили нам, что вопросы о распределении средств АО «ССГПО» в рамках СИП ни разу ими не рассматривались. Да и вообще, это не дело общественного совета.

Вопрос в лоб акиму области

Последнее утверждение согласуется с ответом руководства рудненского комбината. Поэтому в мае мы направили еще один запрос Архимеду Мухамбетову, в котором уже прямо спросили: принимает ли глава региона участие в распределении средств ССГПО на социальные нужды? В запросе процитировали ответы обоих председателей общественного совета, в которых они полностью отрицают свое участие в распределении денег в рамках СИП, а уж тем более инициативу общественности в строительстве дорожной сети для Нур-Султана, дворца для Костаная и ремонта комбинатовского ресторанного комплекса для Рудного.

Архимед Мухамбетов не ответил даже на лично адресованный ему вопрос и вновь перенаправил запрос Жусуповой. На этот раз ее ответ, мягко говоря, противоречил первому.

Архимед Мухамбетов на встрече с рудничанами посоветовал высадить новые деревья вдоль отремонтированной трассы / Фото Ивана ЛЕЩЕВА

- В соответствии с Кодексом о недрах и недропользовании отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие инфраструктуры зачисляются в доход областного бюджета, - сообщила Алма Жусупова. - Кроме того, АО «ССГПО» оказывает дополнительно спонсорскую помощь на социально-экономическое развитие. Согласно законодательству, спонсорская помощь - имущество, предоставляемое на безвозмездной основе с целью распространения информации о лице, оказывающем данную помощь. При оказании спонсорской помощи целевое использование указывает спонсор, в данном случае - АО «ССГПО». При этом акимат области прямого участия не принимает.

Только в последнем предложении акимат был тверд, как скала: участия не принимаем, ни за что не отвечаем. Ключевой момент - о распределении средств в рамках СИП - кардинально изменился. Оказалось, что выбирает объекты не общественный совет, а... само ССГПО. Почему в первом ответе фигурировал общественный совет, нам не пояснили. Как и то, почему рудненский комбинат категорически отрицает свое участие в распределении средств.

Для окончательного прояснения противоречий об ответственных за недешевые и не вполне нужные, на наш взгляд, траты мы и задали вопрос лично Архимеду Мухамбетову на его встрече с жителями Рудного. И... получили уже третью интерпретацию.

- Размер выплат регламентируется Законом РК «О недрах и недропользовании», зачисляются они в доход областного бюджета, - повторил слова своей подчиненной Архимед Мухамбетов и добавил: - СИП направляются только на бюджетные проекты, а если АО «ССГПО» само добровольно выделяет дополнительные деньги, то к этому акимат никакого отношения не имеет. Велодорожка - это подарок к 20-летию на тот момент Астаны, ее строили несколько областей. Это была инициатива самой компании ERG (EurasianResourcesGroup - международная группа компаний, одна из ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с интегрированными, добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логистическими предприятиями, в которую входит АО «ССГПО». Основная часть активов находится в Казахстане - «НГ») , а не АО «ССГПО», никто это их делать не заставлял.

То есть Мухамбетов считает, что на все проекты, перечисленные на сайте ЕГСУ, включая уход денег из региона, «АО «ССГПО» само добровольно» выделило средства. Странно, что самые большие суммы недропользователь решил потратить даже не на себя, а на строительство объектов в других городах, открыто заявив, что так решил исполнительный орган. Еще более странно, что добровольные траты ССГПО вынесло на всеобщее обозрение на сайт ЕГСУ, а в графе «наименование документа», согласно которому были сделаны траты, указало - меморандум. То есть заключенный по обоюдному согласию договор между акиматом области и недропользователем о назначении трат.

ССГПО сеянцы не закупало

Но, видимо, Архимеда Мухамебтова эти противоречия не смущают. И в ответе корреспонденту «НГ» во время рудненской встречи он выдал еще одну порцию нестыковок. В частности, аким Костанайской области заявил, что в 2022 году АО «ССГПО» начнет большой проект и в ближайшие несколько лет планирует высадить 50 000 деревьев.

- За последние 5-6 лет АО «ССГПО» перечислило 1,2 млрд тенге в областной бюджет, а оттуда деньги были направлены на мероприятия по озеленению. В 2022 году посадят 12 000 деревьев, - отметил глава региона. - Пока акимат города определяет места для посадки. Посадят вдоль нового участка трассы, места должны быть удобны в обслуживании, чтобы был доступ к воде или ее подвозу и потом эти деревья не засохли. В этом году областной бюджет выделил 700 млн тенге на озеленение.

На капитальный ремонт этого культурно-ресторанного центра комбинат потратил 386 млн «социальных» денег / Фото Ивана ЛЕЩЕВА

Слова Архимеда Мухамбетова об озеленении в качестве компенсации за наносимый вред рудничанам созвучны с ответом президента ССГПО Валерия Гриненко, который он дал «НГ» двумя месяцами ранее.

- Только в 2016-2021 годах на озеленение направлено 1,2 млрд тенге, - сообщал нам в конце марта президент ССГПО. - Например, была произведена посадка лесных культур на площади 3,9 тыс. гектаров, или 24,6 млн штук деревьев. Таким образом, данные лесхозы формируют «зеленый пояс» вокруг Рудного, который располагается на расстоянии от 0 до 40 км от города.

В конце апреля Гриненко уточнил, что речь идет о 24,6 млн штук сеянцев сосны. И указал: «Для того чтобы сеянцы стали деревьями, необходимо определенное время. Кроме того, посадка сеянцев сосны - менее дорогостоящее мероприятие в сравнении, например, с саженцами. Так, при посадке саженцев сосны обыкновенной по стоимости 2 500 тенге за штуку в количестве 24,6 млн штук сумма затрат возросла бы до 65,1 млрд тенге».

Вызывает удивление, что в рамках обязательств комбинат перечислил всего 1,2 млрд тенге за 5-6 лет, в то время как в рамках якобы добровольных трат на один только костанайский «Жастар сарайы» ушло более 2 млрд тенге за один год. Не совсем логичная математика для одной из ведущих в мире групп. Тем более что пояснения обоих руководителей - области и рудненского гиганта - идут вразрез с утверждениями управления природных ресурсов.

- За период 2016-2021 годов АО «ССГПО» не закупало сеянцы сосны в учреждениях лесного хозяйства Костанайской области, - сообщила в ответ на официальный запрос «НГ» и. о. руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Гульжанат КЕРИБАЕВА. - На территории Рудного, согласно учету лесного фонда Костанайской области, земель государственного лесного фонда нет. Близлежащими учреждениями лесного хозяйства к Рудному являются Тарановское, Басаманское, Пригородное учреждения лесного хозяйства. Указанными учреждениями за последние 6 лет на территории государственного лесного фонда была осуществлена посадка в объеме 24,6 млн сеянцев.

На велодорожку в столице АО «ССГПО» выделило 386 млн тенге / Фото c сайта informburo.kz

Далее нам пояснили, что в рамках обязательств по отчислению на социально-экономическое и инфраструктурное развитие региона АО «ССГПО» за 2016-2021 годы перечислило в доход бюджета 1,2 млрд тенге.

- Вышеуказанные средства формируют бюджет области и при распределении бюджетных средств направляются и на природоохранные мероприятия, - уточнила Керибаева в ответе на запрос. И добавила уже в телефонном разговоре с корреспондентом «НГ»: - Деньги ССГПО перечислило в общую казну, а оттуда средства пошли на озеленение. Сколько именно, я не знаю.

Под озеленением, как пояснила «НГ» Керибаева, подразумевается и формирование лесхозов, поэтому в ССГПО считают, что «участвовали» в посадке этих 24,6 млн сеянцев. Хотя сколько из них стали деревьями, пока не знают даже в управлении природоохранных ресурсов, потому как смотрят приживаемость сеянцев спустя 5-6 лет. То есть сейчас как раз время начинать (!) оценивать качество сеянцев, высаженных в 2016-2017 годах. А АО «ССГПО» уже практически отчиталось о всех 24,6 млн штук, как о выросших деревьях. Не рановато ли?

- Что касается формирования зеленого пояса вокруг Рудного, то для этого нужно высаживать готовые саженцы 3-5-летнего возраста, - пояснила Гульжанат Керибаева. - Обеспечивать им необходимый полив и уход, а позже выяснять, какова реальная приживаемость.

«Мы готовы говорить с ERG»

Строго говоря, деревьев еще нет, а ССГПО и аким области уже выдают их чуть ли не за зеленый пояс Рудного. Хотя доподлинно неизвестно даже, сколько из перечисленных комбинатом 1,2 млрд тенге пошли на озеленение и пошли ли они вообще.

Максим Фролов: «Мы хотим, чтобы качество жизни рудничан улучшалось» / Фото из архива «НГ»

- Общественность Рудного не понимает, кто принимает решения в распределении средств в рамках СИП и кто за них отвечает, - в очередной раз возмущается гражданский активист Максим ФРОЛОВ. - Как показывает практика, меморандум - это закрытое действие, в котором принимает решение только высшее руководство области и компания ERG. Хотел бы обратить внимание, что меморандум подписывается, чтобы улучшать жизнь в городе, а не для того, чтобы строить дворцы в Костанае, когда на необустроенных лестницах Рудного погибают люди. Жизнь в Рудном не улучшилась, вред наносится, а хочется, чтобы недропользователь поддерживал экосистему. Раз Архимед Бегежанович не принимает никакого решения по улучшению Рудного, как он утверждает, мы готовы от имени рудненского сообщества говорить на эту тему с ERG. Мы готовы делать аналитику, исследования, обсуждения и предоставлять информацию о том, чего мы хотим, чтобы ERG не путала свои объекты с меморандумами на социальные проблемы и экологические. Знаю, что ССГПО отстаивало какие-то проекты, но на уровне области их меняли. Нужно отходить от практики принятия решений одним человеком… Мы живем в Рудном, нужно максимально использовать ресурсы, чтобы улучшить качество нашей жизни, безопасность, экологию.

Но, как видим, властям и недропользователю выгодно выдавать за улучшение качества жизни еще не посчитанные деревья. А заодно этим фиговым листком чужих посадок легко прикрывать не вполне презентабельные в плане компенсации вреда расходы. И можно даже не стесняться перекладывать ответственность за их явную не социальную значимость друг на друга. Все равно проверить сложно.

Так и живем: без денег на реальные социальные нужды, деревьев и прозрачности в сфере этих трат...

Большая разница в цифрах

Обязательные перечисления в бюджет АО «ССГПО» с 2016-го по 2021 год: 1,2 млрд тенге. По данным акима области и управления природных ресурсов.

Добровольные пожертвования* АО «ССГПО» с 2016-го по 2021 год: «Жастар сарайы» в Костанае - 2,1 млрд тенге, велодорожка в Нур-Султане - 386 млн тенге, капитальный ремонт ресторанно-культурного центра «Горняк» в Рудном - 237,8 млн тенге и многое другое.

*Добровольные - по словам акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова. А, по словам президента АО «ССГПО» Валерия Гриненко, траты на эти объекты согласованы с акиматом области в рамках меморандума.