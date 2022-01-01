Я многодетная мать, у меня пятеро детей. Живу в аварийном доме, который достался по наследству от отца. Проводка в доме старая и замыкает, когда идет дождь, течет крыша и валится потолок. Боимся, что однажды не проснемся наутро! Детское пособие тратим на детей. Что муж зарабатывает на подработках, тратим на еду. На то, чтобы купить другой дом, денег нет. Чтобы купить новый дом в нашей деревне, нужно 3 млн тенге. Что делать?

Марина ШАМАРОВА, п.Степановка, Мендыкаринскийр-н

В доме, где живет многодетная семья, течет крыша и замыкает электропроводка / Фото Марины ШАМАРОВОЙ

Комментарий

На вопрос отвечает заместитель акима Мендыкаринского района Курмангазы САДВАКАСОВ:

- Согласно ст. 67 Закона РК «О жилищных отношениях» № 94 от 16.04.1997 года, жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованные местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляются в пользование нуждающимся в жилье гражданам РК, постоянно проживающим в данном населенном пункте. Согласно ст. 69 данного закона, граждане РК, не имеющие в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда, признаются нуждающимися в жилище из госжилфонда, если:

1) они не имеют жилища на праве собственности на территории РК при постановке на учет и на момент предоставления из коммунального жилищного фонда;

2) жилище, в котором они проживают, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям;

3) в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей;

4) в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении становится невозможным;

Как в своем обращении указывает Марина Шамарова, она с семьей проживает в доме, который ей достался по наследству от отца. Для признания заявителя нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда ни заявитель, ни постоянно с ним проживающие члены его семьи, не должны иметь жилища на праве собственности.

Чтобы признать жилище аварийным, необходимо техническое заключение специализированной организации. Для более детального рассмотрения жилищного вопроса Шамаровой необходимо обратиться в отдел ЖКХ акимата Мендыкаринского района.

Также Шамарова имеет право обратиться в центр занятости акимата Мендыкаринского района для получения данного вида помощи и в отдел занятости и социальных программ для получения единовременной соцпомощи.

Дополнительно сообщаем, что в компетентные органы Мендыкаринского района Шамарова М. В. с данными вопросами не обращалась.