Готовим курицу по известным рецептам

Этих рецептов много. Буквально для каждой части куриного тела придуманы. Их нередко используют сетевые кафе, которые торгуют так называемой быстрой едой. Фастфуд в хорошем исполнении - это, как правило, вкусно. В том ведь и основа массового успеха. Со временем, правда, наступают потери в качестве. Но дома-то мы будем очень стараться.

Апельсиновый соус для курицы можно для яркости подкрасить куркумой / Фото smak.ru

Один из вариантов - курятина в апельсиновой глазури, оренж чикен. Блюдо паназиатской кухни известно как фирменное в сети Panda Express. Изюминка его - фруктово-острый соус, обволакивающий кусочки жареной курятины. Отличная еда, поэтому многие пытаются воспроизвести ее вкус дома. Тем более что сложных ингредиентов не требуется. Единственное, что сейчас почти исчезло из наших магазинов, - коричневый сахар. Но можно и без него обойтись.

Я читала много домашних вариаций на тему оренж чикен. Соус-глазурь, как правило, везде готовят примерно одинаково. А вот курятину одни выдерживают полчаса в яйце с белым перцем, газированной водой, крахмалом и мукой (наподобие блинного теста), другие - только в соевом соусе. Плюсы есть и там и там. В первом случае курятину просто вынимаешь из мучной смеси и порциями опускаешь во фритюр, а во втором случае кусочки еще нужно панировать.

Я выбрала срединный вариант. Сначала поливаю курятину соевым соусом, перемешиваю, оставляю минут на 7-10, потом ввожу взбитое яйцо и белый перец. Оставляю еще на столько же. Отдельно смешиваю муку с крахмалом и щепоткой соли. Раскладываю курятину на плоском блюде и посыпаю панировкой, потом переворачиваю кусочки и посыпаю с другой стороны. Кусочки небольшие, на пару укусов буквально.

Потом их надо быстро обжарить. Я делаю это просто на большой сковородке, в которую щедро наливаю растительное масло. Лучше, конечно, во фритюре жарить, а то при моем способе приходится переворачивать ломтики. Но, если жарите не на роту солдат, ничего страшного.

Мясо выложить на бумажные полотенца. Дальше тоже два варианта. Можно приготовить соус с апельсиновым соком, протушить в нем курятину 2-3 минуты, а потом вместе с нею загустить соус крахмалом. Я делаю проще: соус варю до готовности густым и просто перемешиваю с ним курятину, чтобы всем ломтикам досталось красивой глазури.

Соус: трем немного свежий имбирь, чеснок, берем хлопья острого перца, начинаем все это прогревать на сковороде с парой ложек растительного масла. Огонь средний. Потом сахар (смесь белого с коричневым) добавляем туда же. И сразу вслед - апельсиновый сок и яблочный уксус, после того как вскипит, добавить соевый соус, можно еще - апельсиновую цедру. Отдельно смешать немного кукурузного крахмала с водой и добавить в соус. Держать на огне до загустения.

Куриное мясо можно брать любое, но мне больше нравится темное.

Еще один популярный рецепт - цыпленок-тандури, это уже индийская кухня. Собственно, тандури (тандури масала) - смесь специй, которыми натирают перед жаркой или запеканием курицу. Вполне можно использовать не целую тушку, а только бедрышки. Это вообще один из моих любимых вариантов приготовления. И не только с тандури-смесью, хотя она, включающая гвоздику, кумин, кориандр, пажитник, прекрасна. Но можно взять хмели-сунели, готовую аджику, можно карри, можно свой букет составить. Изюминка в том, что бедрышки следует не просто натереть специями, а ввести их в густой йогурт или сметану, намазать обильно куски курицы и оставить эту заготовку в холодильнике. Можно держать от 2 часов до 3-4 дней. Шикарно запекаются такие бедрышки и на открытом огне, и в духовке. Солить прямо перед готовкой.

Ингредиенты

Орендж чикен: на 700-800 г курятины - 1 яйцо, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. белого перца, 100 г кукурузного крахмала, 250-300 г муки, 1 ст. газированной воды, 1 ст. л. растительного масла (для «блинного» теста), 0,5 ч. л. хлопьев чили, 1 ч. л. свежего имбиря, 1 ч. л. чеснока, 80 г сахара, 1/2 ст. апельсинового сока (лучше свежего), 1/3 яблочного уксуса (любого винного), 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла.