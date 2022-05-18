Заросли тростника - настоящий рай для многих птиц, пока не приходит человек с огнем

В последние годы палы растительности на берегу Тобола в Костанае случаются все чаще. В этом году из-за этого пострадали жители домов по ул. Набережной, лишившись жилья и всего нажитого. Но даже если не происходит такой трагедии, эти пожары, как правило, рукотворные, наносят большой ущерб природе.

Даже те виды уток, которые не строят гнезда в тростниках, прячутся там с утятами / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

При тростниковых пожарах из животных больше всего страдают птицы, селящиеся в этих зарослях. При этом самому тростнику особого урона не наносится, сгорают лишь сухие стебли с метелками. Какое-то время место пала выглядит как страшное пепелище, но, как и всякое растение, имеющее в арсенале размножения ползучие корневища с жизнеспособными почками, тростник быстро восстает из мертвых и продолжает свою экспансию с неменьшей энергией, чем до пожара. А вот для тех, кому заросли были домом, быстро распространяющаяся стена огня действительно страшна.

Мышь-малютка, подвешивающая свое уютное гнездышко прямо на стеблях, не имеет ни одного шанса на спасение. Ондатра, в принципе, может нырнуть в воду, задержать дыхание она способна до 12 минут, авось огонь пройдет быстрее, но такой вариант развития событий - почти фантастика. Да и хатки ондатра строит из того же тростника и часто в самих зарослях тростника. А с началом весны у ондатр сезон размножения, если в хатке потомство, его ждет неминуемая гибель.

Видов млекопитающих, кому прямо угрожает пламя в камышах, немного. А вот птиц больше.

Для сладкоголосых варакушек тростниковые заросли - один из любимых биотопов / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Кто-то может сказать, что птицам как раз легче спастись, у них же крылья. Это, конечно, так, удобное средство эвакуации всегда при себе, в чем проблема? Проблема в том, что весна и начало лета - пора размножения. Птицы либо сидят на яйцах, либо выкармливают птенцов.

К примеру, мелкие птахи, чьи мелодичные песни так радуют нас на природе, за летний период могут выводить потомство дважды. Такой режим у них сложился не просто так. Далеко не все птенцы выживают и доживают до возраста, когда сами способны дать жизнь следующему поколению. Порой кладку еще до вылупления птенцов разоряют вороны или сороки, и птенчиками они тоже любят полакомиться, да еще и своим деткам носят живой корм. Когда птенцы покидают гнездо, появляется еще одна угроза - настоящие хищники, вроде луней, которые только и делают, что высматривают жертву. В общем, до взрослого возраста добираются далеко не все. Вот и пытаются беззащитные птички восполнить потери дополнительной кладкой, чтобы не прервался их род.

Этому слетку варакушки повезло не попасть в тростниковый пожар, пока он сидел в гнезде / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Самая заметная не только яркой внешностью, но и красивой песней варакушка у нас встречается везде. Не боятся варакушки селиться на дачных участках, строя гнездо на земле, в густых кустах, например, в малине. Но тростниковые заросли и растущие рядом с ними ивняки остаются одним из любимейших мест обитания. Песня варакушки по мелодичности и разнообразию рулад ненамного уступает вокалу настоящего соловья. Прогуливаясь по берегу Тобола, можно послушать эти песни без всяких сложностей: варакушки активны днем и пугливы в меру.

Очень украшают аудиоряд прогулок возле реки голоса камышевок. Их несколько видов, у нас обычны камышевка-барсучок и дроздовидная камышевка. Они строят гнезда прямо на сухих стеблях тростника и из сухих стеблей. Куда уж пожароопаснее.

Чайки и крачки (которых многие путают) тоже тяготеют к тростникам и часто именно такие места выбирают для строительства гнезда. У нас по всему Тоболу этих птиц много, они заметные, крикливые, нагловатые, бывает, воруют у рыбаков пойманных рыбок. А дом их тут же, неподалеку, чтоб на охоту далеко не летать.

Там же, в зарослях, выводят птенцов и более крупные птицы: лысухи, чомги (большие поганки), некоторые виды уток. И, несомненно, самое любимое людьми украшение водоемов - лебеди. Лебеди-шипуны не боятся селиться совсем рядом с городом. Будто знают, хитрецы, что охота разрешена на расстоянии не менее 5 км от городских границ. Одна пара шипунов уже несколько лет подряд прилетает на облюбованное местечко в районе моста в КЖБИ и успешно выводит потомство. В прошлом году, например, они вырастили 7 птенцов. Хорошо, что их гнездо, сложенное из сухого тростника, никогда не сгорало, но, пока есть люди, «балующиеся» со спичками, такая вероятность существует. Впрочем, в этом году ватага чьих-то невоспитанных в уважении к природе деток бросала в лебедей камни. Пока лебеди скрылись с насиженного места. Возможно, будут строить гнездо подальше от берега, возможно, вернутся. Главное, чтобы ни у кого больше не поднялась рука бросить камень или еще хуже - горящую спичку.

Лебедь из пары, ежегодно гнездящейся возле моста в КЖБИ сидит на почти готовом гнезде / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Да, взрослые птицы улетят и переждут пожар в безопасном месте. Да, природой предусмотрена повторная кладка в случае утери первой. Утери такие происходят и без камышовых пожаров, хищники не дремлют, случаются затопления. Но неужели бросающему спичку в сухой тростник совсем не приходит в голову, что там кто-то живет и выращивает своих деток? Если не приходит, значит, не хватает ума додуматься. А если поджигатель все это знает, но все равно делает свое черное дело, значит, ему никого не жалко. А это уже, пожалуйте к психиатру, «пиромания» - медицинский диагноз. Отсутствие эмпатии, к сожалению, не лечится, но надо как-то укрощать жажду деятельности.

Конечно, если все делать по уму, то ближе к осени надо реку освобождать от чрезмерно разросшегося тростника и рогоза. Ведь заросли заиливаются, потом там, где прежде была вода, появляется вполне твердая почва, берега стремятся сомкнуться, река становится узкой, как ручей. Кто помнит, например, каким был Тобол в районе КЖБИ лет 30 назад, с ужасом отмечает его сужение на десятки метров. Очищать - не значит скашивать, такой подход только усилит ростовые процессы в корневищах тростника, он поползет дальше с удвоенной энергией. С ним надо бороться так, как дачники борются с пыреем, удаляя всю подземную часть, каждый корешочек.

Гнездо чомги в зарослх тростника не защищено от огня / Фото photonomy.ru

Может, если прибрежные территории освободятся от лишних зарослей, река вздохнет свободно, никому не будет приходить идея поджога тростникового сухостоя.

А птицы, прилетев в следующую весну, найдут места для гнездования. По крайней мере, они больше не будут камышовыми погорельцами.

Будет ли когда-нибудь очищен Тобол от чрезмерно разросшегося тростника, неизвестно. А пока, человек с зажженной спичкой, задумайся о тех, кто живет в зарослях!