Возобновится прием заявок

На встрече с предпринимателями 11 апреля аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ напомнил о некоторых инструментах поддержки бизнеса. В частности, говорил о возможностях Индустриальной зоны, расположенной на территории областного центра.

- Сейчас общая площадь этой зоны 400 га, пока на 70 с лишним гектарах реализуются 4 крупных инвестиционных проекта, - сказал он, - можно делать заявки. Условия такие: запрашиваемая площадь - не менее гектара, планируемое количество рабочих мест - не менее 20, объем собственных и привлеченных инвестиций - не менее 200 млн тенге.

Продолжается реализация Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Включает уже привычные виды господдержки: субсидирование процентных ставок по кредитам, гарантирование, предоставляемое банкам, гранты. Костанайские предприниматели активно пользуются этими возможностями. По словам акима, в рамках второго направления (субсидирование) в 2021 году было одобрено 544 проекта, в 4 раза больше плана, на сумму 28 млрд тенге; было выдано 405 гарантий на 11,6 млрд тенге.

- Решением республиканской бюджетной комиссии выделено на эти цели дополнительно 3,5 млрд тенге, - сказал Жундубаев. - С первой декады мая фонд развития предпринимательства «Даму» возобновит прием заявок.

Кроме того, работает еще один инструмент господдержки МСБ - подведение инфраструктуры за счет бюджета. Если инвестиции бизнеса в проект превышают 200 млн тенге, то помощь оказывает республиканский бюджет, при меньшей стоимости это делается за счет местного бюджета. Стоимость инфраструктуры может быть от 50 млн тенге до 1 млрд, но не более 50% от стоимости проекта. За госсчет можно подвести воду, газ, ЛЭП, построить электрические подстанции, железнодорожные пути и тупики, исключение - строительство автодорог.

В Костанае, добавил Жундубаев, есть примеры использования этого вида господдержки - подведение газа к Стеклоцентру (сумма из бюджета 20,5 млн тенге), ТОО Шаруа - строительство внеплощадочного газопровода (28,5 млн), подведение инфраструктуры к домостроительному комбинату «Костанай МБИ» (153,9 млн), подъездные пути к Технопарку (394,5 млн тенге).