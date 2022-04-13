Какие правила необходимо соблюдать при весенней посадке клубнелуковичных цветов

Украшением любого дачного, приусадебного участка или клумбы в городском дворе, несомненно, являются цветы. Их нынешнее многообразие удовлетворит любого садовода. С умом подобранные виды позволят любоваться цветением с весны и до самых заморозков. Но немногие хотят возиться с рассадой или ждать цветения при посеве непосредственно в открытый грунт. Выход - посадка многолетних клубнелуковичных и корневищных растений. Некоторые из них, такие как тюльпаны, крокусы, нарциссы, сажаются под зиму. Расскажем о тех, которые пришло время сажать сейчас.

Выбираем материал

Довольно большая группа луковичных цветов включает в себя растения, запасающие питательные вещества в подземном мясистом органе - луковице, клубне, клубнелуковице, корневище. Одни могут оставаться в земле годами, зацветая каждое лето (лилия, лилейник, пион, ирис, аллиум, дицентра, флокс). Их выкапывают только при чрезмерном загущении посадки или с целью размножения. Другие - теплое время года растут в земле, а затем нуждаются в периоде покоя в прохладном помещении. К таким относятся георгины, гладиолусы, фрезии, бегонии, канны, ранункулюсы, анемоны.

Клубнелуковичные многолетники можно подобрать так, что цвести они будут с весны до осени

Гарантированный успех при посадке клубнелуковичных цветов складывается из соблюдения нескольких правил: качественный посадочный материал, время и место посадки, подготовка почвы и глубина посадки.

При покупке качественные клубнелуковицы должны быть достаточно крупными и твердыми, корневища - упругими, без признаков гнили и болезней. Идеально, если почки будут спящими, донце луковиц сухим, без белых молодых корешков. Нежелательными признаками являются уже распущенные листовые почки, увядшие и больные побеги. Проснувшиеся растения высадить необходимо как можно быстрее. Если обнаружены повреждения и мелкие очаги загнивания, то надо немедленно принять меры: потемневшие корни, сломанные клубни срезать до здоровой ткани. Мелкие пятнышки гнили надо прижечь крепким раствором марганцовки или зеленки либо положить растение целиком в раствор фунгицида «Максим» согласно инструкции.

Готовимся к посадке

Время посадки луковичных в нашем климате - вторая половина апреля - май. Зависит оно от погодных условий и состояния почвы. Земля не должна быть еще промерзшей и перенасыщенной влагой. Температура на глубине 10 см должна составлять не менее +10 градусов. Оценить влажность поможет простой способ. Сожмите горсть в кулак - почва должна быть достаточной влажной, чтобы получился комок, который при падении рассыпается.

Важное условие посадки луковичных - глубина

Все луковичные любят солнце, поэтому стоит выбирать открытые места или с легкой полутенью. Место посадки должно быть с рыхлой, хорошо удобренной почвой, без длительного застоя воды и близких грунтовых вод. Под луковичные нельзя вносить свежий навоз - это может стать рассадником грибковых и инфекционных заболеваний, да и чрезмерный азот будет в ущерб цветению. Для последнего требуется фосфор, поэтому внесение суперфосфата, аммофоса, костной муки будет уместней. Тяжелую глинистую землю разрыхляют внесением песка и торфа.

Почву перед посадкой луковичных лучше готовить заранее, за 10-14 дней. Глубина перекопки должна составлять не менее 30 см, при этом вносится хорошо перепревшие компост, перегной, торф и комплексные минеральные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия. Не забывайте удалять корни многолетних сорняков, мелкие камешки можно оставить в качестве дренажа. Продезинфицировать грунт можно раствором перманганата калия (0,02%) или медного купороса (3%).

Перед посадкой желательно провести профилактическую обработку фунгицидами

Важным условием для роста является глубина посадки луковиц и клубней. Универсальной формулой является глубина, равная высоте 3 луковиц, которые вы заглубляете. Так, если высота луковицы лилии составляет 5 см, то при посадке ее донце должно располагаться на глубине 15 см. На дно лунки или бороздки рекомендуется насыпать крупный чистый песок слоем толщиной 1 см. При посадке слегка вдавливайте луковицу, чтобы под ней не было воздушных пустот.

После посадки растение обязательно надо обильно полить, чтобы почва плотно прилегла к луковице и корневищу, если требуется, подсыпьте землю.

Учитываем особенности

С высадкой чувствительных к низким температурам георгинов не стоит торопиться, это делают при устойчиво теплой погоде в мае - июне. Посадочный материал должен обязательно иметь одну-две видимые почки будущих побегов. Расстояние между клубнями следующее: высокорослые - 80-90 см, среднерослые - 60-70 см, клумбовые - 30-45 см. Георгины высаживаются в лунку глубиной около 20 см так, чтобы верхушка клубня была присыпана слоем земли в 5-8 см. Высокорослые сорта (более 1 м) потребуют подвязывания, но опору лучше установить сразу при посадке, чтобы позже не повредить корневую систему.

Комок земли - простой способ оценить готовность почвы к посадке

Оптимальное время посадки лилий - конец августа - начало сентября, но весенняя посадка тоже возможна. Луковицы лилий не имеют внешней оболочки, они состоят из мясистых чешуек, поэтому зачастую могут пересыхать при хранении. После покупки их лучше сразу высадить хотя бы в горшок с рыхлым торфогрунтом. Лилии укореняются и растут достаточно быстро и легко переносят пересадку с комом в любом возрасте. Но будьте осторожны: молодые ростки очень хрупкие, обломав их, в этом году лилия уже не зацветет.

Сажать и пересаживать ирисы можно в течение всего вегетационного периода. Они хорошо растут почти на всех типах почв, за исключением заболоченных и долго просыхающих. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, чтобы не произошло ее загнивание. Расстояние между деленками корневища должно составлять 30 см. Если вы хотите получить мощные кусты, то можно сажать по 3-5 шт. годичных корневищ в одно «гнездо», расстояние между последними 50-70 см.

Лилейники, которые называют «цветами для ленивого сада», сохраняют декоративность в течение всего вегетативного периода - с ранней весны до наступления осенних заморозков и могут расти без пересадки на одном месте более 10 лет. Они имеют мощную корневую систему, поэтому достаточно засухоустойчивы. Деление кустов и пересадку проводят в начале мая и после цветения. При посадке лилейников деленку надо разместить так, чтобы корневая шейка оказалась заглублена не более чем на 2-3 см.

В отличие от большинства корневищных цветов, предпочитающих солнечные места, хосты хорошо растут в полутени и даже тенистых местах с повышенной влажностью. Их шнуровидная корневая система проникает на глубину до 50 см, поэтому при посадке требуется более глубокая перекопка почвы с добавлением торфа, перегноя или компоста.

Фото и схема автора