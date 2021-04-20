Куда пойти с 14 по 20 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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16 апреля,
12.00
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«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
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17 апреля,
12.00
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«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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15 апреля,
10.00
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«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
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17 апреля,
17.00
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«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
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20 апреля,
10.00
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«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж
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15 апреля,
15.00
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Открытие выставки работ учеников художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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20-21 апреля,
17.00
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V Международный форум дирижеров
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»
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Костанай. «Тобыл Арена»
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16 апреля, 20.00
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