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Куда пойти с 14 по 20 апреля

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

16 апреля,

12.00

 

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

17 апреля,

12.00

«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

15 апреля,

10.00

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

17 апреля,

17.00

«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

20 апреля,

10.00

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж

15 апреля,

15.00

Открытие выставки работ учеников художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

20-21 апреля,

17.00

V Международный форум дирижеров

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»

Костанай. «Тобыл Арена»

16 апреля, 20.00