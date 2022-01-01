Бутерброды бывают разные

Говорят, в пост обостряются вкус и фантазия. Наш пользователь Ночной Дозор подтверждает это делом - придумывает рецепты.

Постное тоже можно готовить с фантазией

Для этих бутербродов надо ломтики чиабатты подрумянить на растительном масле. На сухой сковороде подсушить-поджарить ломтики тофу и пластинки шампиньонов. По словам Дозора, на хлеб можно намазать постный майонез или несладкую арахисовую пасту, или хумус. Потом положить грибы, сверху - тофу. Есть желание, можно составляющие закуски посолить, поперчить, добавить иных специй. Но и без них, утверждает наш постящийся, такие бутерброды просто улетают.

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