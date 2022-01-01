Пожарим тофу
Дора ГОЛОДНАЯ
Бутерброды бывают разные
Говорят, в пост обостряются вкус и фантазия. Наш пользователь Ночной Дозор подтверждает это делом - придумывает рецепты.
Постное тоже можно готовить с фантазией
Для этих бутербродов надо ломтики чиабатты подрумянить на растительном масле. На сухой сковороде подсушить-поджарить ломтики тофу и пластинки шампиньонов. По словам Дозора, на хлеб можно намазать постный майонез или несладкую арахисовую пасту, или хумус. Потом положить грибы, сверху - тофу. Есть желание, можно составляющие закуски посолить, поперчить, добавить иных специй. Но и без них, утверждает наш постящийся, такие бутерброды просто улетают.
Фото пользователя Ночной Дозор
Материалы номера
Комментарии к статье
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.