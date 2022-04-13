Более 40 школьников приняли участие в конкурсе научно-исследовательских работ

В Костанайском инженерно­экономичсеком университете им. М. Дулатова с 20 декабря 2021 года по 14 марта 2022 года проводился конкурс научно-исследовательских работ школьников 7­11 классов города Костаная и Костанайской области.

Награждение участников конкурса научно-­исследовательских работ / Фото автора

Научно-­исследовательская работа учащихся сегодня занимает все большее место во внеурочной работе школы. При этом научно-­исследовательская работа школьников проводится по инициативе учителя, который выступает как организатор и руководитель исследовательской деятельности учащихся.

Научно­-исследовательская деятельность позволяет развивать у школьников познавательный интерес, самостоятельность, культуру учебного труда; систематизировать, обобщать и углублять знания в определенной области учебного предмета; применять их на практике.

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки наиболее талантливых и творчески активных школьников. В конкурсе научно­-исследовательских работ приняли участие школьники 7­11 классов по следующим направлениям: естественно­научное направление (математика, физика и информатика), экономика, общественные и гуманитарные науки, инженерные науки, сельскохозяйственные науки, стандартизация и метрология.

На конкурс были представлены работы: «Математическое моделирование образования и эволюции метеорных потоков», «Сравнительный анализ программных средств для создания виртуальных экскурсий», «Экономическая выгода использования Arduino в быту», «Транспорт на магнитной подушке», «Моделирование информационных процессов в популяциях», «Программа «Жизнь», «Решение нестандартных и олимпиадных задач с помощью аликвотных дробей», «Сравнительный анализ ипотечного кредитования на примере банков второго уровня Сбербанк и Отбасы банк», «Переработка некоторых полимерных отходов методом пиролиза», «Автоматизация теплицы» и другие. Всего на конкурс было представлено более 40 научных работ школьников.

29 марта в университете прошло торжественное награждение победителей конкурса. Победители были награждены дипломами 1­й, 2­й и 3­й степеней. Научные руководители школьников были отмечены благодарственными письмами.

Хочется поблагодарить за участие учащихся Академического лицея города Костаная, школы­лицея № 1 отдела образования города Костаная, общеобразовательной школы № 6 отдела образования города Лисаковска, гимназии имени А. М. Горького отдела образования города Костаная, общеобразовательной школы № 10 отдела образования города Костаная, школы­лицея № 2 отдела образования города Костаная, общеобразовательной школы № 4 отдела образования города Костаная, школы­гимназии № 18 отдела образования города Костаная, Урицкой школы­лицея отдела образования Сарыкольского района, общеобразовательной школы № 11 отдела образования города Костаная, Аршалинской общеобразовательной школы акимата Денисовского района, физико­математического лицея отдела образования города Костаная, общеобразовательной школы № 23 имени М. Козыбаева отдела образования города Костаная, Новоильиновской общеобразовательной школы отдела образования района Беимбета Майлина.

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