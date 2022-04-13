120-й тур «Нужных денег» завершили с большим переходящим остатком

Одному из участников тура еще до его начала волонтерами была собрана необходимая сумма вне рамок нашего проекта. Вторую заявку удовлетворили полностью. На следующий тур имеется хороший задел в виде тенге и 1 990 рублей, которые в связи с банковскими перипетиями нам не удалось конвертировать с прошлого тура. Но пока их «зависание» не критично для проекта.

Стало традицией в нашем благотворительном проекте получать запоздалые взносы для участников прошлых туров. Это связано с тем, что либо наши благотворители не получают вовремя информацию о завершении тура, либо возникает желание дополнительно помочь отдельным участникам. В этот раз пришли такие запоздалые взносы для двух участников предыдущего, 119-го тура. Для Адилбека Булата читательница Татьяна перечислила 1 000 тенге. А для Арсения Гутнова поступило 6 взносов на общую сумму 12 207 тенге (Ольга - 5 000, Елена - 1 000, Татьяна - 200, Алия - 1 007, Алексей - 3 000, Альбина - 2 000 тенге).

Эти деньги уже отправлены по адресу. В таблице поступлений этого тура запоздалые взносы не отражены, поскольку не влияют на распределение средств, но они будут внесены в большую таблицу по всем турам проекта и помечены звездочкой.

Уже на реабилитации

4-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная страдает ДЦП и умеренной гидроцефалией. Девочка растет в многодетной семье и оплачивать курсы реабилитации тяжело. Мама малышки Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА обратилась в «Нужные деньги» еще в ходе предыдущего, 119-го тура и ждала его окончания, чтобы подать заявку. Заявки подаются заранее и заранее же готовится статья. Началом тура считается публикация статьи в день выхода бумажной версии газеты (по четвергам). Разумеется, возможно некоторое отставание от событий. На тот момент, когда мама девочки подавала заявку в проект, ей не хватало 200 000 тенге, она опасалась, что их не удастся собрать. Соответственно, она не сможет оплатить все необходимые процедуры.

Аяжан уже проходит курс реабилитации / Фото из архива Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ

После публикации статьи в соцсетях «НГ» к нам обратились волонтеры, которые вели сборы для Аяжан, и сообщили, что передали семье всю сумму, требуемую для оплаты реабилитации. Судя по озвученной дате, произошло это после того, как были определены участники тура.

Комиссия приняла решение отдать для Аяжан Наурызбай только адресные сборы. Так всегда происходит в нашем проекте, поскольку решение передать деньги определенному участнику принимает даритель, и мы не имеем права не принимать его во внимание.

Для Аяжан поступили 17 адресных взносов на общую сумму 36 200 тенге, которые мы передали маме девочки.

- Очень неудобно получилось, что я не сообщила вовремя, - извинилась Гульдана Молдагалиева. - Мы как раз собирались в поездку. Сейчас находимся в центре реабилитации. Курс оплатили полностью. Тем, кто отправил деньги для Аяжан, передайте большое спасибо. Мы очень благодарны всем и волонтерам, которые для нас старались. Если мы огорчили кого-то, просим прощения.

Надеемся, недоразумение, возникшее в ходе этого тура, не помешает людям помогать в будущем малышке Аяжан с оплатой курсов реабилитации.

Тренажер поможет ходить

9-летний костанаец Матвей ПАРШУТА, тоже страдающий ДЦП, еще не ходит сам. Курсы реабилитации, которые проходил Матвей, помогли ему научиться переворачиваться, сидеть, говорить слогами. А вот стоять и ходить пока не получается. Тренажер стоимостью 460 000 тенге - не самый дорогой, но эта модель подходит Матвею, потому что одновременно выполняет функции вертикализатора и имитатора ходьбы. Изготавливают их в Алматы по заказу, поэтому цена не заоблачная. Когда комиссия принимала решение об участии Матвея в 120-м туре, никаких колебаний не было, поскольку сумма стоимости тренажера уже вырисовывалась из остатка от 119-го тура.

У Матвея будет функциональный тренажер - имитатор ходьбы / Фото из архива Ирины ПАРШУТЫ

Для Матвея Паршуты на карту «Каспи-голд» поступили 15 адресных взносов на общую сумму 99 700 тенге. Нам оставалось добавить 360 300 тенге. Добавку мы сложили из самого большого взноса на карту проекта - 150 000 тенге от Глеба; 10 000 тенге, принесенных в редакцию читательницей Мариной; 200 300 тенге, взятых из остатка прошлого тура. Необходимые для полной оплаты тренажера 460 000 тенге перечислили на карту мамы мальчика Ирины ПАРШУТЫ.

- Огромное спасибо, что опять помогаете нам, - поблагодарила Ирина. - Сегодня же позвоню в Алматы и сделаю заказ. Мы так долго хотели для Матвейки такой тренажер. С «Нужными деньгами» желания исполняются!

Теперь Матвею осталось только дождаться изготовления и доставки тренажера, потом начнутся ежедневные нелегкие занятия на нем. О результатах можно будет судить не ранее чем через несколько месяцев.

О тех, кому помогли

В 109-м туре «Нужных денег» участвовала жительница Костаная Назгуль ЖУРМАГАМБЕТОВА. Она одна воспитывает сына Ильдара, у которого имеется инвалидность по причине, редкой для нашего проекта. Мальчик отстает в физическом росте от сверстников из-за нехватки гормонов щитовидной железы. Тогда Назгуль просила совсем небольшую по меркам нашего проекта сумму, часть из которой нужна была для оплаты специфических анализов крови Ильдара.

Мы встречались с Назгуль позже, с радостью узнали, что, благодаря лечению, мальчик начал прибавлять в росте. 4 марта Ильдар прошел обследование в эндокринологическом отделении столичного Центра материнства и детства. Врачи выявили у него дополнительные проблемы со здоровьем, которые требуют постоянного медикаментозного контроля.

- Там после всех обследований и анализов нам поставили диагноз «гипокортицизм», - сообщила Назгуль Журмагамбетова. - Выписали препарат «Кортеф 10», это гормон. Находясь в Астане, я не смогла его найти. Нашла в России, там он стоит 420-500 рублей. Пока приехали в Костанай, выяснилось, что его в РФ уже нет. Я заказала в нашей столице, он мне обошелся в 8 000 плюс доставка курьером за 2 500, итого 10 500 тенге. Я начала бегать по нашим местным аптекам, и ответ был один: этого препарата нет и не было у нас в продаже. Его производят в США и Канаде. Сейчас «Кортефа» нигде нет. А если есть, то вчера цены были в той же столице 9 200 тенге и выше. Я ходила в 59-ю аптеку, просила. Говорю: «Моему сыну надо 4 упаковки в год. Пожалуйста, привезите, я выкуплю сразу». А в ответ отказ. Как мне быть? Тяжело все время натыкаться на стену, в которой нет двери, эту стену приходится пробивать.

Редакция «НГ» обращается к читателям с просьбой: если у кого-то есть этот препарат, он оказался не нужен, помогите Ильдару. Назгуль честно заплатит за дорогое лекарство. При диагнозе, который поставили Ильдару, принимать этот препарат ему предстоит пожизненно. Но уже в самом начале возникли такие сложности. Мы понимаем, что просьба звучит утопично, ведь препарат редкий. Мы со своей стороны отправим запрос в управление здравоохранения и попытаемся узнать, каковы перспективы поступления «Кортефа» в аптеки Костаная. А пока можем предложить Назгуль отправить заявку на один из очередных туров проекта. Но даже при наличии денег на покупку не факт, что препарат можно будет найти.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 121-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Фонд проекта «Нужные деньги», 120-й тур