Об открытом участке теплотрассы небольшого диаметра возле дома № 100 по ул. Пушкина сообщила «НГ» жительница Костаная Вера МОИСЕЕВА.

Ул. Пушкина, 100. Изоляция на трубах во дворе дома ветхая, а местами ее нет совсем

- Тонкие трубы без изоляции и с очень ветхой изоляцией расположены между забором суда по уголовным делам и детской площадкой, - рассказала она. - Участок теплотрассы стало видно после того, как сошел снег. Хотелось бы, чтобы их изолировали до новых холодов. Не хочется терять тепло, да и вид бы площадки преобразился.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели две тонкие трубы, проходящие по краю детской площадки и рядом с забором суда. Некоторые участки на них полностью без изоляции, некоторые - с очень рваной.

Ул. Текстильщиков, 9. Трубы спустя две недели изолировали и слева...

Трубы большого диаметра в торце дома № 9 по ул. Текстильщиков, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали.

…и справа

Свалку во дворе дома № 340 по ул. Каирбекова за две недели убрали частично.

Ул. Каирбекова, 340. Мусор с одной стороны контейнеров через две недели убрали почти полностью

Свалка напротив дома № 171 по ул. Чехова через две недели стала еще больше.

Зато с другой стороны появились спиленные ветки

Ул. Чехова, 171. Свалка напротив дома за две недели стала еще больше

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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