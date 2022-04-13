Об открытом колодце рядом со школой № 2 сообщила «НГ» жительница Костаная Ксения РЕБИК.

Этот открытый колодец дети могут запросто не заметить

- Колодец находится на перекрестке улиц Алтынсарина - Пушкина, на том углу, где школа № 2, в полутора метрах от светофора, - пояснила она. - Остатки крышки вместе с мусором видны в самом колодце. На этом перекрестке часто можно увидеть детей, а они бывают неаккуратны, играют после школы. Кто-нибудь может запросто оступиться, не заметить открытый люк и как минимум сильно удариться.

Фото Ксении РЕБИК

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Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!