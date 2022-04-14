Проголосовать за идеи «Бюджета народного участия» можно до 20 апреля. Что нам предлагают?

Третий сезон проекта, в котором горожане могут повлиять на благоустройство Костаная, поставил рекорды и по количеству заявок, и по числу голосов в их поддержку. Курирует «Бюджет народного участия» по-прежнему отдел ЖКХ. В втором сезоне практически все инициаторы задались одной и той же задачей - сделать более красивыми и функциональными дворы многоэтажек, в которых они живут. «НГ» выяснила, чего хотят добиться активисты на этот раз.

Предложить акимату свои идеи может любой житель Костаная. Если предложение одобрит экспертный совет и наберет 10 и более голосов горожан, отдел ЖКХ запланирует средства на ее реализацию в городском бюджете 2023 года.

В третьем сезоне в проект поступило 32 предложения (в 2020-м - 18, в 2021-м - 9). Из них 22 допустили к голосованию. Поддерживают тоже активнее: на 13 апреля лидеры набрали 128 и 129 голосов (в первом сезоне максимальным было 26 голосов, во втором - 48).

В состав экспертного совета вошли сотрудники акимата, депутаты гормаслихата, директора коммунальных организаций, представители НПО и СМИ.

Чтобы проголосовать за понравившуюся идею, нужно иметь ЭЦП. Как показывают прошлые сезоны, для многих горожан это условие было весьма проблематичным.

В течение недели, с 20 по 27 апреля, экспертный совет примет решение на основе голосования. До 30 июня будут составлять бюджетные заявки.

«Мы - как небольшой аул»

Больше всего голосов - 129 - пока набрал проект «Балапан» по обустройству детской площадки во дворе дома № 15 в 8-м микрорайоне. В прошлых сезонах лидерами голосования тоже были площадки общего пользования: во дворе дома № 13 в 9-м микрорайоне (ее построили в 2021 году) и во дворе дома № 73 по ул. Садовой, где реализация запланирована на 2022 год.

Детскую площадку во дворе дома № 15 в 8-м мкр-н построили в 1990 годах / Фото Андрея СКИБЫ

Бахитжан Оримбаев: «Мы хотим, чтобы установили малые архитектурные формы» / Фото Андрея СКИБЫ

- В доме № 15 в 8-м микрорайоне 259 квартир, проживают около 1 000 человек. Мы - как небольшой аул! - рассказал «НГ» председатель КСК «УЮТ-К» Бахитжан ОРИМБАЕВ. - В этот двор ходят со всех окрестных домов. Площадка здесь есть, но она еще с 90-х годов стоит. Мы хотим, чтобы нам установили малые архитектурные формы. Здесь много детей и пенсионеров, нужны горки, качели и карусели, для пенсионеров - тренажеры.

- Как у вас получилось набрать так много голосов? - спрашиваю у жильцов дома.

Жильцы дома № 15 в 8-м мкр-н показывают, где предположительно будет новая площадка / Фото Андрея СКИБЫ

- Было бы еще больше, но не очень удобно через ЭЦП, - отвечает Ольга ЛЬЯШЕВА. - Так как для нас детская площадка - глобальная проблема, она затронула не только наш дом, но и соседние. Я лично набрала там 7 голосов - просила друзей и знакомых.

Чтобы был доступ инвалидам

Арман КАДЖИМУРАТОВ предложил нестандартную, но очень полезную идею - понизить бордюры на тротуарах Костаная, чтобы создать доступную среду для людей с инвалидностью.

Так выглядят многие тротуары в Костанае. Проехать на велосипеде сложно / Фото Армана КАДЖИМУРАТОВА

- Однажды я ехал по городу на электросамокате и понял, что одно из ключевых препятствий - это высокие бордюры, - поясняет Арман. - Они мешают движению инвалидов-колясочников, становятся неожиданным и опасным препятствием для незрячих людей и, конечно, доставляют много неудобств пожилым людям и родителям с детскими колясками, а также велосипедистам, самокатчикам при отсутствии велодорожек. Для преодоления таких препятствий строятся съезды или делают понижение бордюрного камня. Эта идея потребует не так много средств по сравнению с реконструкцией всей пешеходной дорожки или созданием отдельных велосипедных дорожек, где обычно предусмотрены съезды и заезды. Основной акцент нужно делать на центральную часть города, так как она притягивает людей не только со всего Костаная, но и области.

А такими они должны быть / Фото Армана КАДЖИМУРАТОВА

Активист назвал самые проблемные участки: на ул. Алтынсарина, пр. Абая, ул. Баймагамбетова, пр. Аль-Фараби, пр. Назарбаева, где невозможно передвигаться на тротуарах. Предложение уже набрало 11 голосов, а значит, будет реализовано в следующем году, но работы обещают провести только в центре.

Еще одна идея Армана - «Аллея Дружбы» между Назарбаев интеллектуальной школой и пр. Назарбаева.

Такой Арман Каджимуратов видит будущую аллею в микрорайоне Юбилейный / Фото из презентации

- В последние годы Костанай расширяется в северо-западном направлении, появились новые микрорайоны, - объясняет Каджимуратов. - Но, помимо жилых зданий, торговых магазинов, детских площадок, новым жителям необходимо место для занятия бегом, прогулок с детьми. Подходящих открытых мест в этом районе нет, кроме пустого вытянутого поля перед НИШ. Я предложил построить аллею с высадкой деревьев, возведением по краю беговых дорожек со специальным амортизирующим эффектом, а в центре сделать тротуарную часть со множеством скамеек для отдыха, урн и малых архитектурных форм. Также необходимо предусмотреть пешеходный переход через пр. Назарбаева от микрорайона Юбилейный к планируемой аллее.

В рамках первого сезона уже обустроили аллею в 7-м микрорайоне, причем подрядчики сделали все практически так, как задумали авторы.

И третья идея Армана - обустройство первой велосипедной полосы на пр. Назарбаева, от новых микрорайонов (перекрестка с ул. Мухамеджановой) через центр до ул. Каирбекова, общая протяженность - около 4 км. Но экспертный совет отклонил идею, так как ширина проспекта не рассчитана для выделения отдельной полосы для велосипедистов.

«Реализация данного проекта требует расширения полотна дороги, что приведет к реконструкции улицы и потребует разработки проектной документации», - указано в протоколе на сайте акимата Костаная.

Эстетика и для мусора нужна

Свое предложение - привести в цивилизованный вид мусорную площадку в 9-м микрорайоне - подал участник первого сезона Евгений ПОЛУЯНОВ. Тогда ему удалось набрать необходимое количество голосов для реализации.

Евгений Полуянов предлагал кардинально изменить вид мусорной площадки возле СШ № 7 / Фото Андрея СКИБЫ

- Эта площадка для сбора мусора находится в нескольких метрах от забора детского сада и средней школы № 7, - поясняет Евгений. - Проходя мимо, дети вынуждены видеть далеко не красящие картинки, которые абсолютно не вписываются в экологическое воспитание.

В заявке Полуянова на площадке аккуратно расположись разные виды контейнеров: обычные для ТБО, для крупногабаритного мусора, для пластика и т. д. Предусмотрено освещение площадки.

- Насколько я знаю, земля под мусорные площадки - городская, пусть даже и в аренде ТОО «Тазалык-2012» ставит свои контейнеры, вывозит их содержимое и крупногабаритный мусор. Ремонтом он не занимается, это по договоренности с акиматом должны делать ПКСК. Но во многих дворах либо не убирают мусор совсем, либо когда горожане пожалуются в акимат или расскажут об этом в СМИ и соцсетях. Так же с ремонтом - да, где-то подшаманят из старых ржавых труб, прикрутят самый дешевый профлист, который за год помнут, оторвут. Поэтому мой новый проект подразумевает установку новых площадок вместо полуразрушенных нынешних. По нормам мусорные контейнеры должны иметь крышки либо ограждение с крышей, чтобы мусор не разлетался. Я хочу капитально новую, качественную и эстетически привлекательную площадку, за которой будут следить.

Евгений Полуянов видит будущие мусорные контейнеры в Костанае такими / Фото из презентации

Но предложение отклонили, заявив, что реализация не относится к компетенции акимата. Как пояснили «НГ» в отделе ЖКХ, землю под мусорные площадки арендует ТОО «Тазалык-2012» на безвозмездной основе. Это предприятие и должно решать проблму.

Однако директор ТОО «Тазалык-2012» Александр КУШНИР опроверг этот аргумент:

- Содержанием площадок я не занимаюсь, это в компетенции ПКСК. Контейнеры и ограждения мы ремонтируем только в том случае, если при вывозе мусора водители или рабочие как-то повредили. Вообще, сами мусорные площадки принадлежат ПКСК, мы их не арендуем, у нас нет договора с отделом ЖКХ. Место для площадок определяет комиссия под руководством отдела ЖКХ.

По мнению Кушнира, горожане должны обустраивать мусорные площадки за свой счет.

- Почему, если я живу в частном доме и у меня что-то сломалось, то должен делать это сам, а когда люди живут в многоквартирном доме, при поломках они ждут, кто им сделает внешний вид дома, крышу, детскую площадку и так далее? - поясняет директор ТОО. - Если создали ПКСК, ОСИ, значит, собирайте деньги и делайте все, что нужно: детскую площадку, мусорную и так далее. Чтобы этим занималась наша фирма, акимату надо разработать тариф и включить в него строительство и ремонт площадок. В течение дня мы убираем на площадках, внутри. А все, что за ними, - уже компетенция ПКСК.

Евгения Полуянова при разработке его новой идеи интересовал еще один вопрос: в июле исчезнут ПКСК, их заменят на ОСИ, кто будет обслуживать мусорные площадки в этом случае?

- Да, есть такая проблема, - подтверждает Кушнир. - Думаю, что этим будут заниматься ОСИ. Но проблема в том, что они берут в отдельности каждый дом, а площадка может принадлежать не одному дому. И как они будут это решать, непонятно. Еще одна проблема в том, что договоров меньше, чем проживающих в доме жильцов, а мы ставим контейнеры, исходя из их количества Поэтому и площадки постоянно переполнены мусором. И я ничего с этим поделать не могу.

Тот же вопрос мы задали председателю ОСИ дома № 10 по ул. Чкалова Евгению ГРЕБЕНЮКУ.

- Это не в компетенции ОСИ, - ответил он. - Мусорная площадка и территория возле нее - компетенция ТОО «Тазалык-2012». Ограждения на площадках мы тоже не чиним, тут либо «Тазалык», либо отдел ЖКХ, насколько я знаю. Когда делают капитальный ремонт двора - это деньги из городского бюджета. Правда, у нас в городе обычно средний ремонт делают.

Корреспондент «НГ» осмотрел мусорную площадку возле СШ № 7, о которой говорил Евгений Полуянов, вместе с председателем местного КСК «УЮТ-К» Бахитжаном Оримбаевым.

- ТОО «Тазалык-2012», бывает, что задевает ограждения, но иногда и мы заделываем, а вообще, они, конечно, должны восстанавливать, - считает Оримбаев. - Территория внутри площадки и на полтора метра вокруг - это компетенция «Тазалыка», а все остальное мы убираем. Вот у нас хлеб раскидали, видимо, кто-то решил голубей покормить. Так как это за площадкой, будем мы убирать.

Своим проектом Евгений Полуянов хотел показать, какой должна быть образцовая площадка для мусора, чтобы потом такие же строили по всему городу. Но путаница в этой проблеме оставляет костанайцев с тем, что есть.

Какие еще идеи отклонили

На сайте акимата Костаная можно узнать, почему отклонили то или иное предложение. Таких оказалось 10.

В частности, предлагали проект обустройства ливневой канализации в микрорайоне Юбилейный, но его стоимость превышает максимальную сумму, указанную в проекте (до 10 000 МРП, то есть 30 630 000 тенге). А во-вторых, отдел строительства акимата Костаная уже занимается реализацией похожего проекта, работы планируют завершить уже в этом году.

Проект сквера в том же микрорайоне не прошел, так как на этом участке акимат планирует жилую застройку. Предложение о скейт-парке в Юбилейном споткнулось с другим планом акимата - строительством Smart-центра. В Юбилейном же предлагали обновить мусорные контейнеры, но экспертный совет отказал по той же причине - это компетенция ТОО «Тазалык-2012».

Предложение проложить брусчатку на Т-образном перекрестке ул. Баймагамбетова - пр. Аль-Фараби эксперты отклонили, так как для его реализации необходимо согласовать с полицией установку дорожного знака «Остановка запрещена».

Предлагали оборудовать беговую дорожку в парке Победы, но, так как по соседству, на Центральном стадионе, уже имеется такая же, проект отклонили. Хотели озеленить улицу Журавлевой, но заявитель не указал свои данные.

Подводя итог, можно сказать, что «Бюджет народного участия» набирает обороты: количество инициатив, голосов за них, а также масштаб и креативность костанайцев с каждым сезоном растут и ширятся. По первому сезону мы видим, что проекты действительно реализуют, причем делают это довольно качественно. Как сообщил участник второго сезона Ильяс Самуратов, который предлагал обустройство спортивной площадки в 8-м микрорайоне, во дворе дома № 11, проекты этого сезона будут реализованы в конце мая - начале июня.

Ну а идеи третьего сезона вы еще можете поддержать своими голосами. Чтобы сделать город более красивым, комфортным и современным.