Дворы домов № 98 по ул. Садовой и № 15 по ул. Гвардейской в Костанае каждую весну затапливают талые воды. Одна из причин этого - разбитые дороги внутри двора. Писали заявки в отдел ЖКХ в прошлом и позапрошлом годах с просьбой помочь в благоустройстве дворов, требующих ремонта. Просили заменить старый асфальт, бордюр, сделать детскую площадку. Третий год подряд в районе ГАИ ремонтируют идеальный асфальт, снимают и укладывают новый. А там, где он действительно нужен, не делают. По каким критериям отдел ЖКХ выбирает кандидатов для проведения ремонта внутридворовых дорог и установки детских площадок?

Инна ГЛУШКОВА, техник ПКСК «Данко», Костанай

От редакции

Корреспондент «НГ» побывал в период таяния снега в дворе дома № 98 по ул. Садовой. По словам Ирины Глушковой, к последнему подъезду каждый год со всего двора стекает вода. Из-за того, что бордюра нет, как и отвода для воды, она доходит до двери и фундамента. Жильцы опасаются, что затопит подвал, где располагаются их кладовки и слесарная ПКСК. Как отмечает Глушкова, в прошлом году ПКСК «Данко» пытался решить проблему, устраивая временное заграждение из мешков с песком, своими силами и средствами латали яму близ дома сколом асфальта, но это не помогло. Двору явно нужны более кардинальные меры.

«НГ» отправила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная. В ответе сообщили, что средства на ремонт внутриквартальных территорий выделяются из городского и областного бюджетов. Кандидатов для проведения ремонта выбирают на основании обращений и заявок, поступивших в отдел ЖКХ, и осмотра текущего состояния дворовых территорий.

- Для включения в план работ по текущему ремонту внутриквартальных территорий необходимо написать обращение в отдел ЖКХ либо позвонить по номеру 109 в службу «Айкомек», - пояснил главный специалист отдела Чингиз ОМАРОВ. - Написать заявление могут как председатель ПКСК, так и жильцы дома. Данного двора нет в списках на 2022 год. Значит, он есть в списке на 2023 год, но из-за того, что список большой, ремонт могут отложить еще на год.