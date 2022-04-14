Герои одной из первых публикаций «Нашей Газеты» 20 лет спустя пришли в редакцию

Диана Тажибаева увидела в Instagram информацию о юбилее «НГ» и там же - самый первый номер газеты. А в нем фотографию, на которой она, совсем малышка, на руках у папы, рядом мама. Девушка написала в директ, что это их семья на снимке, мы отозвались и пригласили в гости. Тот материал был, на наш взгляд, интересный - о детях, которых называли красивым словом «миллениалы», об опыте поощрения рождаемости в стране. Сейчас те, за кого государство заплатило родителям, выросли и значатся молодой надеждой Казахстана. Какой стала Диана, как сложилась жизнь у ее мамы и папы?

Одна из 86

Миллениалы рождались в 2000 году, на стыке веков. К тому времени, после экономически тяжелых девяностых, в Казахстане усилились негативные демографические процессы. И государство объявило акцию - за каждого младенца, увидевшего свет в первый день нового года, родителям заплатят по 100 тысяч тенге. Тогда сумма была эквивалентна 700 долларам и считалась вполне приличной. Герои этой нашей истории, например, за 1 000 долларов купили квартиру в многоэтажном доме.

«НГ» родилась в 2002 году. Планируя первый номер, мы решили разузнать, насколько помогла наградная сумма молодым семьям, что думают люди о социальном эксперименте. Узнавали просто: нашли списки, общались с медиками, ходили по домам, в основном в Костанае. Помню, впечатления были разные. В печально знаменитой общаге по улице Чехова нужных нам адресатов не нашли. Поговорили с соседями и даже порадовались, что молодые матери-одиночки съехали из своих унылых здешних обиталищ. Вроде «гонорар» за детей помог.

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Среди тех, кто родился 1 января, рассказывали нам врачи, были и отказники, трое. Правда, дочку женщины-наркоманки удочерили бабушка с дедушкой, а еще двух малышей после недолгого пребывания в доме ребенка «Дельфин» взяли в семьи.

Но были, конечно, и хорошие истории, где дети были желанными, любимыми, а «призовые» деньги тратились с умом. Вот одна из таких - история Дианы.

Всего в Костанайской области на детей тогда выплатили 8,6 млн тенге - на 42 мальчиков и 44 девочек. Не все родились 1 января, но тут все по-честному - организаторы акции немного продлили срок. Дочка у жительницы Костаная Елены Витвицкой на свет появилась 2 января.

Апрель 2022 г. Семья Тажибаевых в редакции "НГ" через 20 лет после первого знакомства / Фото Ксении РЕБИК

- Никакие даты мы не подгадывали, вообще про деньги не знали, - подтверждает Елена то, что говорила корреспондентам «НГ» целых 20 лет назад, - у меня срок был 12 января, рожала раньше, но все сложилось нормально. Помню, бреду по коридору, выдыхаю после схваток, а акушерка говорит: «Звони домой, пусть документы муж привезет, вам деньги полагаются, надо сразу оформить».

Сидим в редакции. Елена, ее муж Айтжан, а между ними - их симпатичная совсем взрослая дочь. Мы усиленно угощаем гостей чаем, они скромничают, но потом общая наша компания веселеет, смеемся, общаемся вполне душевно.

Честное слово, когда приглашали их к себе, немного побаивались, что жизнь у семьи какая-нибудь с осложнениями... Но Диана на встречу согласилась легко. И понятно почему - добрые и дружные у нее родители.

Между прочим, на момент появления на свет девочки брак у них был гражданский. Расписались они, а Елена с Дианой стали Тажибаевыми, только через десять лет после знакомства. Чувства проверяли.

2002 г. Фото из первого номера "Нашей Газеты": Елена, Диана, Айтжан / Фото из архива "НГ"

Живут они с родителями Айтжана. Хорошо живут, всем нравится. Мама Елены - через дорогу буквально.

- Не отпускает теща далеко, - улыбается глава семьи.

А Елена вспоминает, что квартиру они на наградные деньги купили очень неудачную: шестой этаж, угловая, сырая, решили продать. Пока то и се, цены на жилье в Костанае поднялись и стало ясно, что за прежнюю сумму новую квартиру уже не купить, а родители мужа были только рады принять молодых. Тем порядком все дальше и пошло. А денег хватило на приобретение машины.

2004 г. Прогулка в Сити-центре Костаная / Фото из архива Тажибаевых

Сейчас Елена временно не работает, Айтжан, как и прежде, таксист, но теперь уже индивидуальный предприниматель. Диана - специалист по кадрам в АО «АгромашХолдинг KZ». Она - выпускница автодорожного колледжа по специальности «организация перевозок, управление движением автотранспорта». Окончила учебу с красным дипломом. Уже работала в таких компаниях, как «Технодом», «Олжа Агро», на новом месте, говорит, ей нравится. Карьере намерена и впредь уделять внимание. Спокойная, рассудительная и такая любимая папой и мамой. Это сразу видно.



Упахиваемся, но с радостью

Диане нравится то, как живут люди в ее родном доме.

- Лучшее возьму из нашей семьи, конечно. Так, наверно, у всех детей получается. Но и своего все-таки добавлю, - размышляет она, отвечая на наш вопрос о том, являются ли папа с мамой, их отношения друг к другу, с родными для нее примером.

Тажибаевы-старшие постепенно стали заядлыми дачниками. Первый участок в аренду взяли, когда дочке было года три. Потом появилась следующая такая же дача.

Айтжан и Елена на даче, прививают яблоню / Фото из архива Тажибаевых

- Потом мы решили, что набрались опыта и хотим свою, - рассказывает Елена. - Заметили, мы все так делаем. Сначала не спеша распробуем... Нам понравилось, и мы даже взяли вторую дачу. Но поработали и осознали, что тяжело. Продали. На одной осели. Здесь строим баню, сарай, Диана курятину любит, будем бройлеров разводить. Что удается? Цветы. Вот розы пошли у меня. Много сажаю. А вообще, это по примеру соседки. Она говорила, что в трудные времена цветы ее спасли, продавала в день по сезону на 15-20 тысяч. Мне много семян давала. Ну и красиво это, конечно. А папа наш очень удачно деревья прививает. Так что мы теперь всю зиму дачи ждем. На лето туда переселяемся. Упахиваемся так, что еле ноги волочим. Но упахиваемся радостью.

Диана самозабвенной родительской любви к даче не разделяет. Помочь, конечно, можно. Шашлыки поесть - с удовольствием. Но все свободное время там проводить - это не по ней. Из своих хобби назвала бачату.

А Айтжану еще рыбалка нравится. Хотя не только ему, Елену отец к этому делу лет с пяти приохотил.

- Я мужу говорила: у тебя есть и жена, и друг, и соратник в одном лице. Например, не надо искать, с кем махнуть на рыбалку, - с улыбкой говорит Елена.

Дети - для себя

Диана в семье - единственный ребенок. Елена 20 лет назад говорила, что второго они с мужем не планируют. Все-таки трудные были времена. Хотели одну достойно поднять. Так и не надумали семью прирастить, хотя вроде потом жили не надрываясь за копейки.

Диане 9 лет, отдыхает в Алматы / Фото из архива Тажибаевых

Теперь дочь взрослая, а любовь, предназначенная младшим, достается племянникам.

Спрашиваю, а пошел бы сейчас социальный эксперимент 2000 года, нужен ли?

- Деньги в молодой семье лишними не бывают, - размышляет Елена, - конечно, дали бы миллион, ему бы нашлось применение. Или пособия бы существенно увеличили на рождение ребенка. Но... ведь вслед за этим пойдет и коммерческий интерес. Ради денег начнут беременеть. Хоть от государства люди и ждут поддержки, но детей мы ведь рожаем для себя.

Утверждение бесспорное. Но вот что интересно: в январе 2001 года в Казахстане было рождено на 3000 младенцев меньше, чем в январе 2000. Наверно, все-таки деньги в этом сыграли роль.

Со своими гостями мы обсудили одну идею. Что если в течение этого, юбилейного для газеты, года публиковать под рубрикой «20 лет спустя» материалы, которые стали бы продолжением самых интересных тем «НГ» образца 2002-го? Тажибаевы считают, что это было бы интересно.