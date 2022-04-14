Чего власти Костаная ждут от бизнеса

Аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ 11 апреля провел встречу с предпринимателями. Первую, но не последнюю, как обещал градоначальник. Основной темой было названо участие бизнес-сообщества в санитарной очистке Костаная. Примкнули к ней еще несколько требований и поручений. Стало понятно, что в ближайшее время ждет местных деловых людей во взаимоотношениях с властью.

Владельцев бизнес-объектов просят привести их внешний вид в порядок

Аким начал с того, что напомнил: два года пандемии, из-за которой не было никаких массовых мероприятий, в том числе и санитарных, завершились. Снисходительное отношение к внешнему виду частных объектов, которые тоже испытывали ковидный прессинг, мало работали и мало зарабатывали, - тоже. Все возвращается на круги своя.

Аким города призвал учреждения, организации всех форм собственности принять участие в 2-месячнике саночистки, который стартует большим субботником 14 апреля.

- Территория города разбита на 8 участков, за ними закреплены подрядные организации, - сказал Жундубаев, - но силами одних подрядчиков мы не сможем навести чистоту.

Есть конкретные обращения к представителям бизнеса: привести в порядок фасады своих зданий, входные группы, вывески, цоколи зданий, произвести очистку своей и прилегающей территории. Крупный бизнес располагает возможностями, чтобы самостоятельно вывезти мусор на полигон твердых бытовых отходов. Малый бизнес, в том числе маленькие магазины, к вам просьба: собирайте мусор в мешки, коробки, которые в течение 1-2 дней подрядчик заберет.

Аким сообщил, что в службе iKomek будут находиться сведения, какие подрядные организации за какими территориями закреплены. Начиная работы по саночистке, есть смысл уточнить своего подрядчика.

- Особо обращаюсь к владельцам рекламных конструкций, - сказал аким, - таковых в городе 238. Прошла зима. Они сейчас в ненадлежащем виде. Бетонные подушки осыпаются, краска облезает. Я прошу привести их в порядок до 1 мая. Мы с вами уже договаривались об этом, совещание проводили. Кроме того, нас ожидают праздничные мероприятия 1-7-9 мая. Была традиция: к этим датам рекламные агентства готовили поздравления за свой счет. Размещали на свободных плоскостях. Думаю, надо возобновить такое дополнение к праздничному оформлению. В порядке социальной ответственности бизнеса.

Отдельно глава местной исполнительной власти прошелся по внешнему виду бизнес-объектов, многие из которых после зимы выглядят весьма обшарпанными. Таковы впечатления нового акима после недавней поездки по городу. Он привел несколько примеров, назвав в основном магазины, здания которых, расположенные в центре Костаная, пребывают в непрезентабельном виде: «Министерство подарков», «Жагат», торговый дом «Али-Баба».

- Проблемы есть по всем районам города, - сказал Жундубаев, - где-то вывеска выцвела, штукатурка осыпается, плитка разбита и отвалилась. Обращаемся к владельцам объектов, сейчас нужно все это привести в порядок. Кто-то уже начал. Но делать это должны все.

Владельцев бизнес-объектов просят привести их внешний вид в порядок

Сейчас к этому призываем. Если не возымеет действия, направим уведомления, найдем другие законные способы воздействия. Мириться с этим никто не будет. Угроз нет. Это просьба. Большая просьба.

Аким также напомнил, что, «согласно правилам организации застройки и прохождения разрешительных процедур, правилам благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Костанайской области, не допускается нарушение архитектурного стиля здания, сооружения, предусматривается комплексное оформление фасадов в едином стиле, обеспечение своевременных работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов и их элементов, поддерживаются чистота и исправность информационных табличек, световое оформление витрин, офисов, выходящих фасадами на проезжую часть.

- В связи с этим, - подчеркнул Жундубаев, - отделу архитектуры, отделу земельных отношений совместно с полицией необходимо провести работу по приведению в соответствие с требованиями названных правил фасадов зданий, выявить самовольно возведенные коммерческие объекты, а также тех, кто использует земельные участки не по назначению, и принять меры.

Ранее в докладе аким города говорил, что земли коммерческой зоны в Костанае составляют 1 500 га. Одно из основных нарушений - использование собственниками участков не по целевому назначению или самовольное размещение на них объектов без правоустанавливающих документов.

Фото Галины КАТКОВОЙ