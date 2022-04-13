Если вы затеяли печь испанские булочки

Мягчайшие, очень нарядные. Называются Ensaimadas. По классической рецептуре их готовят с использованием смальца (saim по-каталонски), но сейчас чаще всего его заменяет сливочное масло. Булочками угостила Iraida и рассказала, как эту прелесть печь.

Когда булочки немного остынут, их можно посыпать сахарной пудрой

Энсаймадас можно делать только из теста, а можно с начинкой: джемом, шоколадной пастой, творогом, ягодами и фруктами. Мы пробовали булочки с заварным кремом.

Сырые дрожжи распустить в теплой воде с добавлением сахара, ждать 15-20 минут до появления веселых пузырьков. Потом соединить сухие ингредиенты с яйцами и опарой и, вымешивая тесто, добавлять по ложечке растительное масло. По мере его впитывания.

- Чтобы булочки получились воздушные, тесто нужно вымешивать минут 10-15. Нельзя добавлять дополнительно муку. А хочется, потому что тесто очень липнет к столу и рукам. Есть хитрый способ замеса, когда используется кондитерский шпатель, - делится опытом Iraida. - Им тесто легко снимается с поверхности стола. Итак, снимаем, подхватываем второй рукой и с высоты роста бросаем тесто на стол. Таким образом, тесто уплотняется без дополнительной порции муки, становится более пластичным. Далее кладем тесто в чашу, смазанную растительным маслом, и даем подняться в течение часа.

Следующий этап - разделить тесто на 12 равных частей (используйте шпатель), скатать каждую в шарик и дать отдохнуть 10 минут. Дальше - формирование булочек.

- Смазать сливочным маслом рабочую поверхность, чтобы тесто легко скользило, растягиваясь в прямоугольник площадью чуть больше двух рядом поставленных рук, - рассказывает Iraida. - Берем часть теста, кладем на смазанную маслом поверхность, берем немного масла на руки и мягкими движениями растягиваем тесто настолько тонко, чтобы просвечивала рабочая поверхность, но при этом тесто не порвалось. Если рвется, значит, либо сильно растягиваете, либо маловато масла на столе и руках. Вдоль длинного края, отступив примерно 2 см, выкладываем полосой начинку, накрываем ее, скручивая тесто в рулет. Затем сворачиваем в «улитку», пряча «хвостик» под низ булочки.

Разложить неплотно булочки на противне, застеленном пергаментом, дать полчаса на расстойку (прикрыв пищевой пленкой). Печь 20 минут при 180 градусах.

- Для заварного крема молоко и сливки нагреваем до закипания. Взбиваем венчиком желтки, сахар, кукурузный крахмал, - рассказывает Iraida, - в желтковую смесь вливаем молочную, постоянно помешивая. Возвращаем на малый огонь, доводим до закипания при интенсивном помешивании. Снимаем с плиты, добавляем сливочное масло, ванильный сахар, перемешиваем. Остужаем под пищевой пленкой.

Ингредиенты

Для теста: вода теплая (30-35°С) - 240 г, дрожжи сырые - 40 г, сахар - 100 г, яйцо - 2 шт., мука - 600 г, соль - 1 ч. л., растительное масло - 50 г. Сливочное масло для формирования булочек - 150-200 г. Сахарная пудра для посыпки.

Для заварного крема: молоко - 200 г, сливки 33% - 130 г, желтки - 4 шт., кукурузный крахмал (можно картофельный) - 26 г, сахар - 100 г, сл. масло - 20 г, ванильный сахар - 10 г.

Фото пользователя Iraida