Действительно ли, что местные исполнительные органы будут изымать под строительство в связи с государственными нуждами территорию ПКСТ «Садовод-Строитель», ПКСТ «Текстильщик» и ПКСТ «Текстильщик-2»? Предусматривается ли генпланом развития Костаная застройка территории, на которой сейчас расположены эти три садоводческие общества? Если да, на какие годы это запланировано?

Самат ИМАНБЕКОВ, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КАСЫБАЕВА:

- В соответствии с генеральным планом зонирование территории ПКСТ «Садовод-Строитель», ПКСТ «Текстильщик» и ПКСТ «Текстильщик-2» определено как селитебная зона перспективного градостроительного развития. Это означает, что в перспективе возможно освоение данных территорий под жилую застройку. Но до начала освоения территорий необходима разработка проекта детальной планировки. В данный момент такого проекта нет.