В Костанае - очередной крестовый поход за красотой города

Не вписываются в облик областного центра, как и много лет назад, рекламные конструкции. Про «много лет» - не фигура речи. Еще в 2014 году «НГ» писала об обострении хронического противостояния властей города и предпринимателей, которые владели объектами для размещения рекламы. Казалось, тогда в спорах родилась если не истина, то приемлемый компромисс. Даже документально закрепленный. И вот на тебе - снова конфликты и суды вплоть до Верховного.

Время перезаключать

Теперь власти Костаная требуют от владельцев рекламных конструкций убрать их, потому что стоят они там, где не положено. Вчера размещать их там было можно, а теперь нет, хотя никто эти объекты не двигал.

Перекресток Тауелсиздик - Алтынсарина. После реконструкции рекламные стойки оказались как бы на тротуаре. Мешают ходить?

Инструмент для воздействия на предпринимателей используется привычный: с ними не заключают договоры на право аренды кусочка городской земли под рекламными стойками. У многих действие прежних заканчивается в 2021-2022 годах.

За время мирного сосуществования предприниматели отмечают все-таки два плюсовых фактора. В Костанае удалось с акиматом заключить договоры не на год, как раньше, а на 4 года 11 месяцев. Глобальная победа, по их оценке. Кроме того, с 2021 года начал действовать обновленный стандарт для объектов размещения наружной рекламы, в обсуждении его норм участвовали костанайские предприниматели и даже закрепили там некоторые свои соображения. Осложнений при заключении договоров ждать вроде бы было неоткуда. Однако они появились.

Где был газон, там...

- В прошлом году я в соответствии с законом подаю заявление о заключении договора на новый срок, - рассказывает владелец рекламного агентства «Вот Так!» и руководитель ассоциации рекламистов Юрий ТРОЯН. - Аким Костаная создает рабочую группу. Вошли в нее представители госучреждений: отделов земельных отношений, архитектуры, внутренней политики и так далее, депутаты, а также полиция. Группа взялась за осмотр рекламных конструкций, чтобы определить, соответствуют ли они новому стандарту.

Стандарт раньше был добровольный, а этот стал обязательным. Но в нем есть важный момент: на ранее установленные конструкции он не распространяется. И на все взаимоотношения, согласования, введенные до начала действия этого стандарта. Когда мы обращаем на это внимание, нас пытаются не слышать.

Тем не менее по большей части конструкций Троян положительных решений добился. А по пяти ему отказали, но уже не на том основании, что его объекты не соответствуют стандарту. Теперь аргументом «против» стало местонахождение рекламных стоек.

В статью 109 Земельного кодекса РК были внесены изменения, которые разрешают властям предоставлять в аренду участки из земель общего пользования «для размещения сооружений облегченного типа», в том числе под объекты наружной (визуальной) рекламы. Исключением являются участки, занятые велодорожками и тротуарами.

Вот пять трояновских конструкций в горакимате признали стоящими на тротуарах. Момент интересный, потому что установлены они давно, устанавливались, естественно, при полном пакете согласований. Никуда их владелец не двигал. Другое дело, что во время ремонтов и реконструкций костанайских улиц на части участков, где травка росла, символизируя, что это газон, теперь лежит брусчатка.

- Потому городские власти считают, что это уже стало тротуаром, - комментирует предприниматель, - и нас там быть не должно. И не только нас. Сходные проблемы у коллег. Пример - перекресток Алтынсарина и Тауелсиздик, около бывшей кулинарии «Багета». Если идти в сторону базара от перекрестка, там все заложено плиткой. Газона, получается, нет вообще. А две рекламные стойки там давно установлены. Куда деваться?

Предприниматель по пяти своим конструкциям обращался в суд. Одно из заседаний провели на выезде. Судья в натуре оценивала расположение конструкций и то, мешают ли они ходить горожанам, ведь в упомянутой статье Земельного кодекса сказано, что передача участков в аренду не должна наносить ущерб общественным интересам.

Мы тоже перед публикацией съездили на место. Обычный тротуар расположен традиционно. Ходить там стойки не мешают. А тропинка к остановке, которая пыталась прижиться на месте бывшего уличного газона, замощенного плиткой, пребывает в снегу и во льду. Не чищена, так что там и не ходят. Никакого ущерба интересам граждан злосчастные рекламные объекты не наносят.

В окрестностях редакции похожая ситуация у магазина «Радуга» по Аль-Фараби. Там после реконструкции улицы чахлый газончик замощен брусчаткой, деревья по периметру приствольных кругов обложены плиткой. Получается, рекламная стойка, которая там стоит много лет, теперь тоже должна убраться, хотя сроду никому не мешала? Формально, да.

На перекрестке Аль-Фараби и Баймагамбетова стоит компактный скроллер - конструкция с меняющейся рекламой. Однозначно не на газоне, а в окружении брусчатки. Кому мешает, поднимите руки. Честно, куда больше ходить мешает куча грязного снега, которая рядом лежит уже пятый день.

Все очень неоднозначно

Рекламщики, отстаивая свои интересы, обращаются в суд. Решения разные, даже очень. Троян три из пяти спорных конструкций «отбил», а по двум дело дошло до обращения в кассационную инстанцию. Есть пример другого предпринимателя, у которого суд завершился медиативным соглашением, чему очень содействовал и участвующий в процессе прокурор. Но через день после подписания медиации тот же прокурор подал протест на него.

Перекресток Аль-Фараби - Баймагамбетова. Кому здесь мешает рекламная конструкия?

- Важно, что при продлении договоров - а у нас фактически этот случай - мы должны в соответствии с Земельным кодексом идти по упрощенному порядку, без всяких согласований. А вот эти все условия по тротуарам должны учитываться, если я новый участок попрошу, - считает Юрий.

Предприниматели также полагают, что если их берутся сгонять с якобы тротуаров, то они должны быть соответствующим образом оформлены. Указаны, например, в проектах реконструкции. Если вы расширяете тротуар, меняете границы зеленых зон, то все, кто там участвует в качестве землепользователей, должны быть извещены, по крайней мере, об отчуждении участков. А то положили брусчатку, назвали тротуаром - справились.

Вот по реконструкциям улиц Пушкина, Тауелсиздик предприниматели для суда запросили проект реконструкции. (Там есть спорные рекламные объекты). По Пушкина ответили, что дело было аж в 2009 году, нет документов. А по Тауелсиздик дали, в преамбуле проекта указано, что реконструкция проводится на основании постановления акимата об установлении публичного сервитута. Не логично ли землепользователям сообщить, в каких границах его установили, на какой участок сервитут распространяется?

По поводу тротуаров предприниматели и акимат попробовали прийти к компромиссу. На взгляд со стороны, абсолютно формальному. Смысл - вокруг фундамента рекламной стойки сделать благоустройство, травку посеять. Отдел ЖКХ даст письмо, что не против этого, в свою очередь отдел архитектуры выдаст бумагу, что газон там есть. И закончится история с судами.

- Идем в ЖКХ. И что, одним из нас дают такие письма, другим почему-то нет, - рассказывает Троян. - Написали жалобу. Это всплыло в суде. В итоге всем начали давать. Но коллегия облсуда вынесла в адрес отдела частное определение. Все так усложнилось, хотя дело выеденного яйца не стоит.

Каков привет, таков ответ

Мы спросили, в чем все-таки причина бесконечных споров городской власти с, в общем-то, небольшим сегментом бизнеса. Ведь предприниматели работают, налоги платят... Одна из причин - город вроде бы хочет, чтобы все было эстетично и современно, а действующие рекламные стойки не такие, противоречат, выбиваются. Но нахрапом здесь ничего не сделаешь. Костанай долго оставался чуть не единственным городом в Казахстане, где участки под рекламные объекты давали в аренду всего на год и с большими проволочками. Бизнес поэтому деньги вкладывать в матчасть не хотел. Получили землю на пять лет, но все равно рефреном звучало: вы стандартам не соответствуете, готовьтесь к сносу. Да и сейчас, судя по обилию судебных споров, ситуация у предпринимателей не особенно стабильна, инвестициям в новое тоже не благоприятствует. Замкнутый круг какой-то. Все хотят как лучше, по-новому, а получается как позавчера.

Фото Галины КАТКОВОЙ