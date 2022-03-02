В 119-м туре в помощи нуждаются дети, уже знакомые нашим читателям

У всех троих участников «Нужных денег» очень серьезные диагнозы. Двоим средства нужны на качественную реабилитацию, одному на обеспечение поездки в столичную клинику, где ему будут делать редкую операцию.

Для того чтобы удовлетворить все три заявки 119-го тура, понадобится собрать 906 000 тенге. Сумма немалая, но у нас есть остаток с прошлого тура 273 727 тенге.

Кроме того, наш проект поддержали участники Совета директоров колледжей области, заседание которого состоялось 18 февраля на базе Костанайского политехнического высшего колледжа. После официальной части мероприятия состоялся благотворительный обед. Вырученные средства в размере 70 000 тенге направлены на помощь больным детям в рамках нашего благотворительного проекта «Нужные деньги».

Интенсивный курс

6-летняя Ева ГУРНЕВИЧ участвовала в 96-м туре нашего благотворительного проекта. Тогда девочка жила в поселке Костряковка Федоровского района, сейчас семья перебралась во Владимировку. У девочки ДЦП тяжелой степени, двойная гемиплегия. Такой тяжелый диагноз ей поставили в годовалом возрасте. С тех пор Еву стараются поставить на ноги, возят на курсы реабилитации в Костанай и Челябинск. Самой лучшей из опробованных методик для девочки стала АБМ-терапия, основанная на нейродвигательном подходе. После этих курсов и прочих занятий есть положительная динамика.

Ева записана на курс «Интенсив» в марте / Фото из архива Светланы ФЁДОРОВОЙ

- После АБМ у Евы начались изменения, - поделилась мама Евы Светлана ФЁДОРОВА. - Ребенок стал заметно спокойнее, внимательнее. Также она начала переворачиваться, поэтому мы не можем себе позволить пропустить очередной курс, который состоится в марте. Просить о помощи всегда очень тяжело, не всегда все поймут, но... когда болеет ребенок и нуждается в постоянной реабилитации, выбора нет, так как финансово это очень тяжело. Чтобы добиться наибольшего результата, помимо занятий, мы хотели приобрести Еве костюм «Ходилка» и специализированный стол со стульчиком, но сейчас для нас это не по силам. Первоочередная задача - реабилитация. Но даже с этим без вас мы не справимся!

В этот раз Еве нужно пройти недельный курс «Интенсив» стоимость которого - 300 000 тенге.

С отцом Евы мама развелась. Алиментов, которые получает Ева, не хватает даже на питание. Сейчас мама во втором браке, в семье есть 2-летняя сестра Евы. В январе отчим девочки был отправлен в неоплачиваемый отпуск, поэтому доходом было только пособие по инвалидности Евы в размере 100 000 тенге и алименты. Впрочем, даже при выправлении ситуации с зарплатой отчима собирать на регулярные реабилитации таким семьям самостоятельно тяжело. Насколько дорогая нынче жизнь, все понимают. А лечение и реабилитация тяжелобольных детей очень дорого стоит.

Ценный мастер-класс

Костанайцу Арсению ГУТНОВУ совсем недавно исполнилось 3 года. Он уже 8 раз становился участником «Нужных денег», поскольку помощь нужна часто. У Арсения очень редкая генетическая болезнь - синдром Франческетти. Из-за неправильного развития скелета лицевой части черепа мальчик не может дышать без трахеостомы. На расходники для нее наши читатели в основном и собирали деньги для Арсения. А еще помогали Арсению поехать в столицу, где в рамках мастер-класса, проводимого российскими хирургами, ему устанавливали дистрактор - специальное приспособление, позволяющее стимулировать рост нижней челюсти.

Скоро Арсению установят новый дистрактор в столичной клинике / Фото из архива Любови ГУТНОВОЙ

Арсений не обойдется одной операцией. Чтобы челюсть достигла нужной ширины, нужно устанавливать новый дистрактор, большего размера. Только когда челюстной аппарат мальчика разовьется до нужной ширины, врачи смогут снять трахеостому и научат ребенка дышать самостоятельно. Удачно, что в марте в столицу с мастер-классом вновь приезжает доктор Овчинников из Санкт-Петербурга. Он устанавливал первый дистрактор Арсению и уже знаком с особенностями маленького пациента. То, что операция проводится в рамках мастер-класса, который хирург дает своим казахстанским коллегам, означает, что для Арсения она будет бесплатной.

- Нам повезло, что мы второй раз попадаем на мастер-класс, - сообщила мама мальчика Любовь ГУТНОВА. - Реальная стоимость операции такая, что нам никогда не осилить. А так у Арсюши есть шанс избавиться от трахеостомы. Но нам нужно будет там находиться около месяца. При тех тратах, которые ежемесячно требует забота о его здоровье, мы не можем собрать даже такую сумму.

Сумма, о которой говорит Любовь, для кого-то может показаться совсем небольшой. На питание и проживание Гутновым не хватает 200 000 тенге.

В семье Гутновых есть еще двое старших детей: сын - студент колледжа и дочь-старшеклассница. Доходы: пособие Арсения - 100 000 тенге и заработки папы, работающего грузчиком, не имеющие постоянной величины, но бывает и так, что в месяц выходит 50 000 тенге.

Помощь в нашем проекте - единственная возможность семье Гутновых не бедствовать во время поездки на важную операцию.

«Теперь хорошие ноги»

5-летний Адилбек БУЛАТ из Костаная участвовал в 69-м, 78-м и 101-м турах «Нужных денег». У мальчика ДЦП, спастическая диплегия. В связи с этим ребенок нуждается в регулярных курсах реабилитации. Наши читатели дважды помогали собрать деньги для Адилбека, когда родители возили его в Киев в клинику доктора Козявкина. В последний раз сумма, собранная в проекте, позволила семье приобрести билеты в США, где мальчика оперировали и сняли спастику ног полностью. Теперь Адилбек практически учится ходить заново.

После операции в США Адилбек снова учится ходить / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

- Последний раз на реабилитации в «Сакуре» мы были в декабре 2021 года - через полтора месяца после операции, - рассказала мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Его научили стоять, ходить, держась за одну руку, а на ходунках он у нас активно бегает. После операции в США у него мышцы были слабые совсем, потому что спастику убрали, а все, что мог он делать, он делал за счет спастичных мышц. Сейчас у него ноги, как у здорового ребенка, и мы его заново учим всему, только с расслабленными мышцами. Он сам говорит: «Раньше у меня были плохие ноги, а сейчас хорошие». Потому что раньше поднимать спастичные ноги было очень тяжело. И сейчас вопрос о самостоятельных шагах полностью зависит от реабилитации. Поэтому очень просим вас помочь нам! Через год Адека пойдет уже в школу. И мы со своей стороны стараемся делать все, что возможно, в наших силах. Но все наши трудности упираются в деньги.

На курс в «Сакуре» надо 1 506 600 тенге. Большую часть собрали родители. Осталось 406 000 тенге. Самим собрать эту сумму не представляется возможным.

Чтобы поставить сына на ноги, родители в прошлом году даже продали свой дом в п. Амангельды (Красный Партизан), теперь живут на съемной квартире. Расставаться с уютным домом, где для занятий Адилбека была оборудована комната, конечно, очень тяжело. Но такой шаг показывает, что родители ради здоровья ребенка готовы пожертвовать любым комфортом.

Доходы семьи: пособие Адилбека - 100 000 тенге, зарплата папы - 130 000 тенге. Плата за съемную квартиру вместе с коммуналкой - 90 000 тенге. А есть еще дочь 7 лет.

Баланс не в пользу оплаты курса, но мы надеемся на помощь наших читателей.

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Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Помощь, оказанная в рамках 118-го тура