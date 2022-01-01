Компания, которая ремонтировала теплосети в райцентре, больше года судится с заказчиком

Можно ли за 90 млн тенге получить то, за что вы готовы были заплатить в три раза больше? Так ставит вопрос компания, которая меняла теплосети в Аулиеколе. История взаимодействия отдела ЖКХ акимата Аулиекольского района и ТОО «СК АлматыСтрой», заказчика и подрядчика, которые нашли друг друга по конкурсу и были связаны договором о государственных закупках, до сих пор фигурирует в судах.

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В мае 2020 года товарищество взялось за 272,7 млн тенге провести текущий ремонт 9,8 км тепловых коммуникаций в поселке Аулиеколь.

- Райцентр уже второй отопительный сезон пользуется результатами нашей работы, а мы полной оплаты за труд своих людей от заказчика так и не получили, - формулирует тему представитель подрядной организации Александр ЧИЖ. - Мы обратились в суд. И неожиданно для себя проиграли.

История началась во времена, когда на проведение госзакупок распространялся так называемый специальный порядок, принятый во время суровых карантинных ограничений. Тогда все хотели быстро деньги из республики получить и без промедления освоить.

- Когда мы приступили к работам, то обнаружилось, что трубы металлические лежат просто в земле. Ни бетонных лотков, ни изоляции, ни компенсаторов, - рассказывает Чиж, - 30 лет теплотрассы частично грели почву. Ну, с этим ладно. Другой вопрос, что объем и характер работ явно шире, чем положено для текущего ремонта. В предоставленной нам смете было всего-то около 20 наименований. А здесь явно требовались услуги теплотехника, проект. Оповещаем об этом заказчика, но нам объясняют, что деньги предоставлялись быстрые, некогда было проектом заниматься, поэтому оформили как текущий ремонт.

По словам представителя ТОО, подрядчик все-таки по своей инициативе за проектным решением обратился, хотя это влекло удорожание. Кроме того, когда возникли проблемы с поставкой бетонных лотков, предложил замену - трубы в изоляции, которые тоже стоили дороже, доставлялись из-за пределов области. Когда вскрыли теплотрассу, то оказалось, что параллельно ей идет водопровод, следовательно, требуются работы и по нему, хотя их ни в смете, ни в дефектном акте не было.

В итоге, говорил представитель ТОО и в редакции, и в суде, значительная часть работ, выполненных подрядчиком, оказалась не учтенной сметой и осталась неоплаченной. По расчетам подрядчика, дополнительные материалы и работы подняли сумму договора до 359 498 413 тенге, из них 90 715 444 тенге заказчиком по актам выполненных работ были оплачены. Но остался долг, который подрядчик предъявляет ко взысканию - 268 782 969 тенге.

Заказчик их выплачивать не собирается. Он в одностороннем порядке с ТОО договор расторг. Причина - работы не были выполнены в срок, то есть с мая по август, а продолжались до ноября.

- Были объективные причины, о которых я уже сказал. Вопрос о применении труб в изоляции решался, например, около месяца. Много было дополнительных работ, все это влияло на сроки, - пояснял Александр Чиж, - но самое главное - отопительный сезон мы не сорвали. За сентябрь выполнили большую часть работ. 25 сентября уже всю почти трубу уложили. До 15 октября запустили с теплом. Остались работы по засыпке, обустройству камер, благоустройству. В конце октября, 30-го числа, на портал госзакупок приходит уведомление - в связи с тем, что просрочка по объекту составляет более двух месяцев, договор с вами будет расторгнут в одностороннем порядке. Объясняем: 95% работ выполнено. До 15 ноября все завершим. Погода позволяла. 19 ноября пишем: примите работы, оплатите. И 19-го заказчик расторгает с нами договор на портале. Все деньги возвращает в республику. Как так? Вы же пользуетесь сетями, все нормально. Результат, предусмотренный договором, достигнут. Нам говорят: идите в суд. Идем. Там разбирательство движется крайне медленно. В декабре 2020 года мы направили иск в СМЭС, а решение состоялось лишь в декабре 2021 года. Только в апреле, через три с лишним месяца после принятия нашего заявления, суд отказал в исковых требованиях за отсутствием досудебного урегулирования. То есть разбирательство фактически не шло. В мае мы подали заявление повторно, уже имея на руках экспертное заключение об объемах выполненных работ. Но заказчик не согласился с заключением, и суд удовлетворил его ходатайство о новой экспертизе. Спустя еще 4 месяца ее провели. Заключение повторило то, что мы имели. Решение, однако, было вынесено не в нашу пользу. Компания понесла очень большие затраты. ТОО залезло в долги, много специалистов уволено, предприятие не может участвовать в тендерах из-за блокировки счетов частным судебным исполнителем. Из-за такого положения товарищества пострадало еще не менее 25 предприятий, с которыми мы не смогли рассчитаться из-за того, что не получили денег за выполненную работу.

Заказчик в своей позиции тоже тверд. «НГ» направила ему запрос, нам обещали ответить подробно. А до того руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района Юрий ИТЕМГЕНОВ коротко по телефону прокомментировал ситуацию.

- Честно говоря, я удивлен, что компания обратилась в газету. С чем? Поставщиками в нашем случае они оказались недобросовестными. Работы в срок завершить не смогли, причем просрочка большая, - сказал он, - они не управлялись с объемом однозначно. Должны были поменять 9,8 км сетей, а выполнена замена около 5 км. Частично старые трубы остались на месте, отопительный сезон поджимал... Им оплатили то, что они реально сделали и подтвердили актами. Деньги Нацфонда - это серьезно, мы отвечаем за их целевое использование. Подрядчик же и в Антикор обращался, я уже давал пояснения по этому случаю.

Подрядчик обжаловал решение суда первой инстанции, впереди - апелляционное рассмотрение. «НГ» постарается отследить финал этого дела.