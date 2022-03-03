Почему новыми автобусами в Костанае недовольны и пассажиры, и водители, и перевозчики?

50 автобусов Isuzu SAZ модели LE 60, собранные на местном заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром», вышли на линии в Костанае в декабре 2021 года. Цель была самая благая - обновить автобусный парк. Но уже два месяца на эти новинки жалуются горожане. «НГ» выяснила, насколько справедлива эта критика и была ли альтернатива у перевозчиков.

«Стоять тесно, сидеть - тоже»

Основная претензия пассажиров - к малой вместимости автобусов, особенно это ощущается в часы пик. Также жаловались на ступеньки внутри автобуса, опасные для детей и инвалидов, так как с них можно упасть. На лобовом стекле есть наклейки с информацией о том, что автобус адаптирован для инвалидов и слабовидящих. Но в реальной ситуации таким пассажирам в салоне неудобно. Народ спрашивает: есть ли шанс, что Isuzu все-таки снимут с городских линий?

Наклейки на лобовом стекле, по отзывам пассажиров, не соответствуют действительности

Проект по обновлению автобусного парка Костаная - инициатива управления пассажирского транспорта и автодорог, с которой в июле 2021 года госорган обратился в СПК «Тобол». В итоге корпорация закупила 50 новых автобусов и передала костанайским перевозчикам их в аренду с последующим выкупом сроком до 7 лет.

Тестирование автобуса прошло в июле 2021 года. Еще тогда перевозчики говорили о малой вместимости. Но все-таки решили закупить автобусы, и 11 декабря 2021 года они вышли на линии. Тогда корреспондент «НГ» провел свой небольшой тест-драйв. Выяснилось, что салон рассчитан на перевозку всего 56 пассажиров, а в старых автобусах можно перевезти около сотни. Из плюсов - в салоне тепло, есть видеокамеры и USB-разъем для зарядных устройств.

1 марта корреспондент «НГ» вновь проехал на новом автобусе. Как и в декабре, выбрал маршрут № 24, от остановки «Радуга» (возле перекрестка ул. Майлина и пр. Аль-Фараби) до конечной «Детская областная больница» (перекресток ул. Гашека - Быковского).

Поездка началась в 16.30. Захожу в переднюю дверь, так как ТОО «Жарык Жол-1» - единственный в городе перевозчик, у которого пассажиры оплачивают проезд при посадке. Вошедший передо мной пожилой мужчина среднего телосложения стал ругаться с водителем. Причина конфликта - узкий проход в салон, где застрял пенсионер. «Не я его делал, этот автобус», - ответил шофер и попросил мужчину пройти дальше. Лично я каких-то неудобств на входе в автобус не заметил.

Пассажиров было немного, но в центре города, на остановке «Магазин «Колос», стало тесновато. Свободные сидячие места в автобусе закончились, люди стали скапливаться в середине салона. Время - 17.20, то есть час пик еще не наступил.

- На автобусе таком я езжу не часто. Каких-то особых жалоб у меня на него нет, вполне все устраивает, - ответила на мой вопрос молодая женщина Анна, стоявшая рядом с маленьким сыном. - Правда, людей вот много сейчас, а мест мало.

В салоне автобуса № 24 во вторник, 1 марта, было тесно

Проходящие в центр салона люди чуть не затолкали ребенка. Вся эта сумятица закончилась, когда подъехали к остановке «Наурыз», на которой вышло много пассажиров. До конечной автобус ехал почти пустым. Что было очень заметно всю дорогу - очень громкий шум в салоне. Как еще в декабре прошлого года мне пояснил водитель автобуса, шумит угловой редуктор.

- Я вообще в первый раз на таком маленьком еду! - сообщила пассажирка Татьяна. - Пока сложно что-то сказать, но сиденья тут очень неудобные.

- Я тоже впервые на таком еду, - отметил сидящий рядом с ней Нурлан. - В целом все устраивает, но вот визуально вижу, что места не хватает и проход узкий к задним сиденьям.

- На 24-м, да и вообще на автобусах редко езжу, но он всегда хорошо ходит. А так мы чаще сидим дома, - пояснила пенсионерка Заринат. - Ощущения от поездки у меня хорошие, не сказала бы, что он какой-то очень маленький. Мне лично места хватает.

«Зарплата понизилась»

На конечной остановке мне удалось поговорить с водителем автобуса Виталием.

- Достоинств у него никаких нет, только недостатки, - считает он. - С людьми постоянно гавкаемся, как собаки. Жалуются, что в час пик места мало. Автобус у меня и правда маленький. И этот один недостаток сразу портит все преимущества. Я работаю на нем с самого начала, как их только на линии поставили. Когда новые пришли к нам, так сразу со старых пересадили. Зарплата на нем меньше тысяч на 20, а выбора у нас особо не было: либо увольняйся, либо на новый садись.

Виталий напомнил про публикации в местных СМИ о том, что зарплата у водителей 300 тысяч тенге, и пояснил: на самом деле она от 140-150 тысяч до 200 тысяч.

Водитель автобуса № 24 отмечает, что потерял в зарплате около 20 000 тенге в месяц

- Сейчас еще валидатор (POS-терминал) барахлит, часто карточки не читает, оплата не проходит, - говорит водитель. И резюмирует: - Автобусы уже не уберут с линий. Представьте, сколько лет нам мучиться теперь.

«Отказаться просто не могли»

О проблемах с новыми автобусами говорят и перевозчики.

- Наша компания приобрела 10 автобусов, - рассказал заместитель директора ТОО «Компания STA» Юрий ПАНАСЕНКО. - Будем ли еще приобретать в дальнейшем? Мы пока не обсуждали. Ежедневно на линию выходят 5-6 автобусов. Ставим их на маршруты с небольшой нагрузкой пассажиропотока, то есть на №№ 12 и 38. В часы пик стараемся не выпускать, так как они небольшой вместимости. Снимать или не снимать их с маршрута - это не в нашей компетенции. Нам за них еще нужно рассчитаться.

Он добавил, что жалобы на маленькие автобусы в адрес ТОО от пассажиров поступают, но больше по текущим вопросам.

- Каких-то особых недостатков отметить не могу, пока машина новая, она всегда нравится, - сказал Панасенко. - Тут больше вопрос вместимости.

Кстати, именно на маршрут № 38 жаловалась в письме, опубликованном в «НГ» 10 февраля, жительница Костаная Нина КОЛЕСНИЧЕНКО:

- Автобусы очень маленькие: что такое 25 мест для длиннейших маршрутов типа № 38? Ничтожно мало. Недавно меня угораздило дважды проехать на 38-м в час пик, между 18 и 19 часами. Отдельный привет хозяевам компании, которые в такое время выставляют на маршруты этих козявок. Добро бы еще ходили они через 5-10 минут, чтобы люди были уверены, что, пропустив один, не будут куковать на морозе, а быстро сядут в следующий. Но нет, все знают, что ждать 38-й при любой погоде надо не менее 20-30 минут, поэтому пищат, но лезут в крошечный салон. У нас карантин, говорите? Вранье. Давка ужасная. А в этих машинках маленькое и узкое просто все: расстояние между сиденьями, а особенно - проходы. Не забывайте, что люди в зимней одежде, а после работы еще и с сумками многие. Посторониться, чтобы пропустить выходящего, в давке нет никакой возможности. В итоге на каждой остановке человек десять вынуждены выходить, ждать, пока люди выйдут, и влезать обратно. А какое неудобство в такой давке - ступеньки в задней части салона!

Наступила весна, так что в салонах будет чуть-чуть просторнее за счет боле легкой одежды. Но проблема-то останется.

- Наше предприятие приобрело 5 новых автобусов, - сообщил «НГ» директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ. - Так как пассажиропоток гораздо меньше, чем на маршруте № 27, я поставил их на 24-й маршрут. Думаю, к концу марта пойдет уже первая оплата. И так в течение 7 лет мы будем за них платить. Да, бывает, что автобусы выходят в час пик, я все просчитать не могу, но вообще стараюсь их в это время на линии не ставить. Из достоинств могу отметить только то, что они новые, а также, что у такого автобуса двигатель японский, а коробка передач американская, поэтому неплохое качество. Сейчас у меня на маршрут № 24 выходят 8 автобусов. 5 водителей теперь ездят на новых, а зарплату они хотят, как у большого автобуса. В час пик такой автобус я ставить не стану. Соответственно, водитель будет перевозить меньше пассажиров и получит тоже меньше. Поэтому в дальнейшем я не хочу покупать такие автобусы. Так как эти автобусы при покупке находятся в залоге, страховка стоит 800 000 тенге и для предприятия это очень накладно.

Как выяснила «НГ», изначально перевозчики хотели взять китайские автобусы Ytong большей вместимости, но в итоге их отправили в Караганду, а костанайским перевозчикам предложили Isuzu. Причем в условиях конкурса на пассажирские перевозки, который проводит отдел ЖКХ акимата Костаная, акцент делают на наличие у перевозчика автобусов отечественного производства. Один такой автобус дает 5 баллов, а пригнанный из России или Германии - 0 или в лучшем случае 1 балл.

28 февраля «НГ» направила запрос в отдел ЖКХ. Мы спрашиваем: рассматривает ли акимат возможность отказа от новых автобусов и почему у перевозчиков не было возможности выбрать более вместительные автобусы отечественного производства. Ждем ответа.

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