Сегодня, 11 декабря, корреспондент «НГ» провел небольшой «тест-драйв» новых автобусов марки ISUZU SAZ модели LE 60, которые собраны на костанайском заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром». Автобусы приобрело АО «СПК «Тобол» при финансировании АО «Фонд развития промышленности» для обновления городского автопарка. ТОО "Жарык Жол-1" пока выпустило на линию один такой автобус на маршрут №24. Во время тестирования автобуса корреспондент проехал на нем, узнал мнение пассажира и водителя.

Новые автобусы производит ТОО «СарыаркаАвтоПром»

В 9:55 я подошел на автобусную остановку «Радуга», новый автобус подъехал около 10:02. Зашедший со мной в автобус мужчина отметил, что ждал его примерно 10-12 минут. Указанный интервал водитель не нарушал. В общем-то жалобы на этот маршрут поступают в «НГ» очень редко, а если такое случается, они обычно не связаны с нарушением интервала движения.

Сразу заметно, что по габаритам новый автобус меньше старых

В 10:03 автобус отъехал от остановки. Я расплатился наличными, но в новом автобусе уже установлен POS-терминал, так что проезд можно оплатить банковской или социальной (транспортной) картами. QR-кодом можно оплатить, считав его прямо с POS-терминала, отдельной таблички, как в нынешних автобусах, не было.

Оплатить проезд можно всеми привычными способами

Еще когда автобус только подъехал к остановке, было заметно, что по габаритам он гораздо меньше старых, внутри это ощущается это еще больше - автобус как-то быстро заканчивается, да и проход узковат.

Автобусы рассчитаны на перевозку 56 пассажиров, количество сидячих мест - 25

- Этот автобус для села, а не для областного центра - он слишком маленькой вместимости, - поделился своими впечатлениями пассажир Виталий. - Но сиденья вполне удобные, да и в салоне тепло.

Четыре обогревателя поддерживают в салоне автобуса комфортную температуру

И с этим было сложно не согласиться, через несколько минут пришлось снять шапку. Водитель автобуса, который довез меня до конечной остановки «Детская областная больница», рассказал, что в салоне установлены 4 обогревателя. Есть и форточки, которые пассажиры могут открыть при необходимости, что впрочем было и в старых автобусах, в отличии от тепла. А вот обещанного кондиционера в автобусе не обнаружилось.

Для безопасности пассажиров установлены камеры наблюдения...

...изображение с которых выводится на специальный монитор возле водителя

Зато были видеокамеры, что, по словам водителя, поможет раскрывать кражи, находить оставленные вещи и выявлять «зайцев», число которых при нынешней системе оплаты сразу же при входе резко сократилось. Монитор находится возле водителя и он может следить за тем, что происходит в салоне. Это новшество также исключает возможность «прижать» пассажира задней дверью. Такие случаи можно было раньше увидеть в автобусах, и отчасти из-за жалоб водителей на этот аспект многие перевозчики отказались от новой системы входа и выхода, которая все же прижилась в автобусах ТОО «Жарык Жол-1».

В автобусе есть USB-разъемы для зарядных устройств

Приятно удивило наличие в автобусе USB-разъемов для зарядных устройств.

Автобус низкопольный, оборудован аппарелью для инвалидов

Новый автобус оборудован выдвижным трапом для пассажиров с инвалидностью, по которому можно заехать в автобус на коляске. Есть и специальное место для инвалидов (в некоторых старых автобусах такие места тоже есть, но трап встречается редко).

Для пассажиров на инвалидной коляске есть специальное место

А вот к неудобствам автобуса можно добавить стоящий в салоне шум, в старых автобусах его почти не слышно. Как пояснил водитель, шумит угловой редуктор. Также, если вы любите сидеть на задних местах, вас ждет небольшое разочарование. Автобус низковат, что особенно заметно в его "хвосте", и есть большая вероятность, что вы ударитесь головой об потолок, особенно если вы высокого роста.

Ранее в акимате Костанайской области сообщали, что новые пассажирские автобусы будут курсировать на 27 маршруте, однако в ТОО «Жарык Жол-1» отметили, что ставить на 27 маршрут новые автобусы не планируют.

Фото Андрея СКИБЫ