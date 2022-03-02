Каким способом лучше посеять рассаду? Ведущий рубрики «НГ» провел свои эксперименты

Перефразируя известную пословицу, можно сказать: сколько дачников, столько и способов посева рассады. На просторах Интернета каких их только нет: от традиционных и проверенных до самых необычных, вроде посева в яичную скорлупу, кожуру от цитрусовых и пакетики от чая. Выбрав несколько самых распространенных способов, решил их попробовать, чтобы узнать плюсы и минусы каждого.

Все способы хороши - выбирай на вкус!

В течение нескольких лет при посеве рассады я придерживался нехитрого дедовского способа. Для него требовались лишь емкость (ящик, контейнер), грунт и семена. Не проводя каких-либо предпосевных манипуляций с семенами, их сухими заглубляют на рекомендуемую глубину в почву, периодически поливают и ждут всходов. Простой и быстрый посев, если уверен и в чистоте грунта, и в качестве посевного материала.

Грунт и семена - способ, проверенный веками

При всей нетрудоемкости недостатками этого способа являются возможные выпады всходов, их неравномерность, когда семена не имеют хорошей всхожести, либо со слабой энергией, а значит, можно не получить нужного количества рассады, да и место в ящиках будет пустовать. Посеянный таким способом редис дал дружные всходы уже через 2 дня, вскоре ростки достигли высоты в 5 см и были съедены как микрозелень на завтрак.

В последнее время перед посевом в грунт я успешно стал использовать способ проращивания семян во влажной салфетке. Его применяю для перца, баклажанов, томатов, а также астры. Этот способ - отличная возможность выбрать самые крепкие и здоровые растения. Он так же прост в исполнении: семена помещаются во влажную среду (салфетка, бумага, ткань), затем - в пластиковый контейнер или пакет, которые ставят в теплое место. Следить надо только за влажностью, чтобы не пересохли. Главное, не передержать всходы. При появлении хвостиков корешков и петелек из семян их нужно пересадить в землю.

Проращивание в салфетке позволяет увидеть, какие семена «живые»

Не раз слышал о модном способе посева в скрутки, так называемые «улитки», поэтому решил протестировать и его. Как говорят поклонники этого способа, главное преимущество - это экономия места на подоконнике. На первоначальном этапе роста рассады, конечно. Но в них растения не будут расти до высадки в открытый грунт, поэтому после пикировки придется все же найти площадь и под традиционные ящики, и кассеты с рассадными стаканчиками.

С посевом в «улитки» придется несколько повозиться

Существует два способа такого посева: без земли и с использованием грунта. В обоих вам потребуется полоса из пленки шириной 15-20 см для овощных культур и около 10 см для цветочных. Лучше использовать вспененный полиэтилен, как для подложки под ламинат. В первом случае поверх пленки раскладывается 2-3 слоя туалетной бумаги, во втором - слой торфогрунта толщиной 1-1,5 см. Семена раскладываются чуть ниже края на расстоянии 2-3 см друг от друга и увлажняются. Затем полоса аккуратно скручивается и фиксируется скотчем или резинками. Получившиеся скрутки удобно поставить в стакан и полив делать, просто подливая в него воду.

В обе скрутки я посеял редис, конечно, не для урожая, а чтобы опробовать саму технику и получить всходы. В «улитке» с землей они появились дружнее и раньше, росли быстрее и выглядели здоровее тех, что были посеяны только на бумагу. Вот что значит питательный грунт! Развернув скрутки, можно увидеть всю оголившуюся корневую систему, которую при пикировке придется отрывать от бумаги. К недостаткам отнесу и невозможность контролировать влажность внутри «улитки», сколько и когда подливать воды.

Все способы годятся к применению, но разница все же есть

Некоторые дачники при посеве рассады сталкиваются с заболеванием черной ножки, от которой падают и погибают молодые растения. Причина кроется в наличии почвенных грибков и нарушении агротехники. Часто болезнь возникает, если использовать зараженную садовую землю, реже - в покупном грунте. Опытные дачники нашли способы, как предотвратить развитие черной ножки и получить хорошие всходы.

Во-первых, при посеве верхний слой, которым присыпают семена, можно заменить на кокосовый субстрат. Этот природный материал, измельченная кожура кокосовых орехов, имеет значительную влагоудерживающую способность, при этом оставаясь пористым и воздухопроницаемым. Поэтому контейнер нет надобности накрывать пленкой, коркой поверхность не возьмется. Кроме того, он не имеет болезней земли, в нем отсутствуют патогенные грибы.

Кокосовый субстрат и вермикулит - новые способы профилактики черной ножки

Такими же свойствами обладает и появившийся недавно вермикулит - это природный минерал, относится к гидрослюдам. При воздействии очень высокой температуры его крупные куски распадаются на чешуйки желтых, зеленоватых и коричневых оттенков. Вермикулит сыпучий, легкий, экологически безопасный материал, который еще и содержит в своем составе микроэлементы, нужные растениям. Раньше я его использовал как разрыхляющую добавку к грунту. Но даже в чистом виде он пригоден для посева вместо торфа, предварительно заварив его горячей водой. Он совершенно чист от инфекций и грибков, поэтому черная ножка не грозит. Но и выращивать длительное время рассаду в нем не стоит, питательных веществ недостаточно.

К помощникам дачников можно отнести и торфотаблетки. Шайбы высушенного и спрессованного торфа, как правило, стерильны, обогащены микроэлементами и имеют тонкую сетчатую оболочку. Они в основном бывают трех размеров - 27 мм, 36 мм, 42 мм. Использовать торфотаблетки просто: достаточно поместить их в емкость, залить теплой водой, они на глазах впитают влагу и увеличатся в 5-7 раз. Сверху торфотаблетки есть углубление, немного разрыхлив, в которое и надо класть семя. Полив осуществляют, также добавляя воду в поддон.

Посев в торфотаблетки - быстро и удобно, но недешево

Несомненным плюсом торфотаблеток является то, что при пересадке растения в горшок или высадки в открытый грунт совершенно не травмируется корневая система. При этом можно даже не снимать сеточку, со временем в земле она перегнивает и не станет препятствием для корешков. Минус торфотаблеток - высокая цена, много не накупишься, если рассады вы выращиваете приличное количество. Но некоторые дачники экономят: при посеве, например, петунии на поверхность кладут 2-3 семечка, а потом при пикировке разделяют таблетку.

Посев петунии обычным способом и на снег имеет небольшие отличия

Про посев на снег неоднократно слышал от знакомых дачников. Его применяют при поверхностном посеве мелких семян петунии, лобелии, львиного зева, душистого табака, портулака, земляники садовой. Расхваливая его, говорят о благоприятном действии талой воды, о стимуляции холодом. Но единственный плюс, который я увидел, - это то, что очень мелкие семена при посеве на снегу лучше заметны и можно равномернее их распределить.

При таком способе снег должен быть чистый, не загрязнен дорожными реагентами. Его распределяют по поверхности грунта на толщину 1-2 см, а сверху рассыпают семена. При медленном таянии они вместе с влагой незначительно проникают в грунт. Далее уход за посевами ничем не отличается от обычного способа.

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