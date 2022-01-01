Как часто мы слышим слово «качество»… Для каждого человека оно имеет свое значение. А если задать вопрос учителю, что он (она) подразумевает под этим словом, услышим ответ: качество знаний (образования, обучения, преподавания…). Но и для каждого педагога качество обучения имеет свою характеристику. Противоречивое высказывание, как думаете? Скажу больше: у каждой организации образования свое понимание и свои стандарты.

Известный пример: когда хозяйка готовит борщ, точно знает, что у нее получится на выходе. Но в образовании не так. Не всегда результат совпадает с ожиданием, и тогда мы начинаем исправлять ошибки.

Обучение сопровождает ребенка с самого раннего детства. Первые педагоги для нас - наши родители. И конечно, наличие или отсутствие педагогического образования не гарантирует, что наши дети будут идеальными. Встретила такую цитату неизвестного автора: «Не важно, какое у тебя образование, главное, чтобы воспитание было высшим!» Это тоже имеет отношение к качеству.

Подрастая, дети нуждаются в планомерном воспитании и обучении, и, что немаловажно, в кругу сверстников. Сначала это дошкольные учреждения, потом школы, учебные заведения. Одним словом, уровни образования. И все регламентируется нормативно-правовыми актами, преступить которые гражданин не имеет права.

Отдавая ребенка в руки педагога, родитель мечтает о том, что в храме науки сыну или дочери обеспечат достойное обучение, воспитание. Как руководитель школы, скажу, что здесь мои желания на сто процентов совпадают с ожиданиями родителей. Для этого всяческим образом создаю условия как детям, так и специалистам. Особенно молодым. И вот на этом моменте хотелось бы остановиться подробнее.

Как замечательно, что для поступления в вуз на педагогическую специальность увеличен пороговый балл, абитуриент должен пройти и собеседование на выявление профпригодности. Принимая на работу молодого специалиста, возлагаем большие надежды на свежие мысли, идеи. И разочаровываемся, когда воспитатель, имея красный диплом, оказывается самым обычным ремесленником, желающим получать зарплату побольше, не прилагая даже мало-мальских усилий.

Педагог - это не просто человек со специальным образованием. Для многих сейчас слово при-звание утратило свой первоначальный смысл. Я не случайно именно так написала слово призвание. Поверьте, знаю, как оно пишется. Просто я уверена, что для педагога призвание - самое важное слагаемое успеха. Педагог не заканчивается на уроке. Он продолжается на переменах, на улице… иногда даже находясь дома, мы продолжаем воспитывать и обучать детей, их родителей.

Хотела бы обратиться к преподавателям учебных заведений среднего специального и высшего образования. Бывает так, что молодые люди попросту теряют время в учебных заведениях. Поступают на педагогические специальности только потому, что, во-первых, педагогам стабильно платят, каждый год с повышением. Во-вторых, «больше не было специальности, где можно получить грант» (это слова молодого специалиста). Приходя на работу, новоиспеченные педагоги не умеют строить коммуникации с детьми, родителями, коллегами и даже не пытаются, считая, что диплом, повторюсь, зачастую с отличием - это открытая дверь, дающая право. И как итог - разочарование, неудовлетворенность и еще хуже - потерянное время. И что особенно горько - дети не получают образования. А назад пути нет. Нельзя прожить жизнь на черновик. Не будет второго шанса пройти предшкольную подготовку, первый, второй и так далее класс.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, Костанайский р-н