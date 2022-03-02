Об оголенных трубах возле дома № 5 в 5-м микрорайоне Костаная сообщила старшая по дому Наталья ИЛЬЯСОВА. По ее словам, руководство ПКСК «Надежда» отправило заявку в ГКП «КТЭК» еще 18 августа 2021 года.

5-й микрорайон, дом № 5. Утеплитель «потек», трубу облюбовали голуби

- В декабре прошлого года утепляли трубы возле дома № 7, а здесь не сделали, - рассказала Наталья Ильясова. - Я подошла и спросила: «Может, и у нас утеплите?» А они говорят: «У нас заявки нет». Хотя в ПКСК сказали, что заявка есть, я звонила перед новым годом, и в КТЭК сказали: «Хорошо, мы примем вашу заявку».

Но две недели назад Наталье ответили в КТЭК, что заявок по этому адресу нет.

Через несколько метров в этом же дворе утеплитель обвис, а рубероида вовсе нет

- Сказали: «Весной ждите, сделают в марте или апреле», - возмущается Ильясова. - То есть когда уже отопление отключат! А в позапрошлом году заматывали огрызками. Замотали бы нормально, у нас дом хороший, никто не обрывает изоляцию.

Во дворе дома № 5 корреспондент «НГ» увидел оголенные местами трубы, на которых нет даже старого рубероида, не говоря уже про утеплитель.

Пр. Аль-Фараби, 96. Теплотрассу во дворе утеплили

Трубы рядом с домом № 96 по пр. Аль-Фараби, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК закрыли рубероидом и жестью. А за этим же домом на тонких трубах - лишь остатки утеплителя, рубероида вовсе нет.

Но изоляция на тонких трубах за домом остается ветхой

Фото Ивана ЛЕЩЁВА

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