Эксперты - о том, как изменятся экономика и политика Казахстана после 24 февраля

24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины. Страны Европы и США вводят санкции в отношении чиновников и, что важнее, в отношении самой России. Под ограничения попали воздушные перевозки, работа банков, включая Центральный банк РФ. Последствия этого Казахстан в целом и Костанай в частности ощутили в первый же день. И главный вопрос, который задают сейчас многие казахстанцы: как в такой ситуации должно поступить руководство страны, чтобы не повредить экономике и уровню жизни своих граждан.

Курс обмена валют 24 февраля и 2 марта в Костанае / Фото Олега ПАКА

Первая реакция на войну и санкции - в обменных пунктах Костаная резко вырос курс валют. В середине января доллар продавали по 438 тенге, а покупали по 435 тенге. С утра 24 февраля курс вырос до 471 и 465 тенге соответственно, а к концу недели приблизился к 500 тенге. Евро в январе обменники покупали по 494 тенге и продавали по 499, а 24 февраля его продажа котировалась в пределах 527-531 тенге и продолжает меняться, покупка - 520-524 тенге. 2 марта продажа евро добралась до 547-552 тенге.

Спустя несколько дней отреагировали магазины техники и импортной парфюмерии, начав переписывать ценники в сторону увеличения стоимости.

Цена одного и того же ноутбука в «Сулпаке» 24 февраля и 1 марта / Фото Дмитрия МУШТЫ

Казахстанцы в Алматы начали сбор гуманитарной помощи, которую через Польшу предлагают передать на Украину. Похожую акцию обьявили в Костанае и Рудном.

Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ высказался о событиях на Украине только 1 марта.

- Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, - передают слова президента республиканские СМИ. - Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности.

«НГ» поговорила с несколькими экспертами о том, как санкции в отношении России повлияют на Казахстан и что теперь нужно делать нашему правительству.

Вместе с Россией или без нее?

Гендиректор ТОО «Олжа-Агро» Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ отреагировал на события на Украине 1 марта в соцсети Facebook. Он отмечает, что тесная интеграция с Россией - первая и самая вероятная угроза для Казахстана.

Айдарбек Ходжаназаров предлагает пробивать дорогу в Европу / Фото пресс-службы ТОО «Олжа-АГРО»

- Нравится нам или нет, но мы - теперь страна, находящаяся в ряде союзов с всемирно признанным агрессором, - пишет Ходжаназаров. - Следствие этого - неизбежное давление на национальную валюту и экономику из-за санкций, которые косвенно ударят и по нам.

Он предлагает для начала поискать плюсы от сложившейся ситуации. Первое - возможен массовый отток специалистов, в том числе высококлассных, который поможет в развитии страны.

- Давайте признаемся, что в цивилизованном мире российский паспорт превращается в волчий билет, в своего рода раздражитель, скорее всего, специалисты высокой квалификации действительно уйдут в другие страны, но люди со средним уровнем образования и квалификации не будут сильно востребованы в ЕС или в Америке, - комментирует «НГ» свой пост Ходжаназаров. - А в какое другое место им иммигрировать? Помимо Казахстана, не осталось другой русскоговорящей страны, где их готовы принять и дать работу, где они не будут чувствовать себя чужаками. При всем уважении к Узбекистану и Кыргызстану русские себя там так хорошо не чувствуют, как у нас. Более того, по нынешним прогнозам, события на Украине могут обернуться для страны семью миллионами беженцев. А куда эти беженцы поедут? Все понимают, какие высококвалифицированные специалисты требуются Евросоюзу. Остается, опять же, Казахстан.

Есть и другие возможности. В частности, если война не закончится в ближайшие месяцы, то Украина не сможет вовремя начать свою посевную кампанию. В итоге кому-то нужно будет закрывать дефицит зерна, который возникнет в мировом потреблении.

- Это все существенно повлияет на стоимость сельхозпродукции и, не исключено, обернется для нас экономическим приростом, - отмечает Ходжаназаров. - Для того чтобы иметь доступ к импорту и экспорту, российские аграрные производства будут вынуждены переходить в дружественные страны, на которые не наложены какие-либо санкции. И дело не только в возможности экспорта: компании, находясь в России, не смогут импортировать оборудование (станки с ЧПУ, микросхемы) и будут вынуждены перемещать свой бизнес в Казахстан для продолжения существования своих производств. Передислокация таких предприятий неизбежна.

У Казахстана из-за войны могут возникнуть проблемы с логистикой товаров в Европу / Фото из архива «НГ»

Говорит Ходжаназаров и о грядущих проблемах. В своем посте он пишет, что война с Украиной станет поводом задуматься о своей логистике грузов.

- Министерству торговли нужно будет выстраивать логистику сызнова. Это их работа. Мы сейчас в рамках Палаты предпринимателей Костанайской области будем готовить письмо министру с просьбой обратить на этот вопрос большое внимания. И одной из существенных антикризисных мер, вероятно, будет «пробивание дороги» для нас к европейским партнерам. Такая дорога у Казахстана должна быть.

Другого мнения придерживается экономист и общественный деятель из Алматы Петр СВОИК. В разговоре с «НГ» он отметил, что события на Украине - «это не рядовая разборка России и Запада, которая была в 2014 году, а резкий разрыв отношений».

Петр Своик: «Интеграция с Россией становится безальтернативной» / Фото из архива «НГ»

- Нужно отметить, что этот разрыв в финансовой сфере, но отнюдь не в материальных потоках, - говорит Своик. - Скажем, поток нефти и газа как из России, так и из Казахстана. Ему, конечно, будут искать замену. Но, в принципе, он пока останется. А финансовое взаимодействие будет либо частично, либо полностью переформатировано. В этом смысле все скачки курса рубля и тенге - они неизбежны, но они вторичны. Если Запад не экспроприирует накопленные валютные накопления, то рубль займет оборону на рубеже 90. Сейчас могут быть скачки, но рубеж - 90, максимум 100 рублей за доллар. А тенге будет оглядываться на рубль. Нужно понимать, что долларовый рынок вошел только в Россию и только в Москву. Московская биржа, где ведутся валютные войны, - это филиал западной биржи. Там играют в основном иностранные игроки. Если все-таки Россия сможет воспользоваться золотовалютными резервами, то рубль будет стабилизирован.

Своик отмечает, что казахстанская биржа никакой связи с внешним миром не имеет.

- Это такое небольшое озерцо, а финансовый центр в столице - вообще пустышка, - говорит эксперт. - Истерика с курсом валют неизбежна, но она все равно рано или поздно остановится.

Если же западные страны арестуют российские золотовалютные резервы, то россиянам придется переходить на другие схемы расчета. В том числе предлагать купить газ и нефть не за доллары или евро, а за рубли.

- Но последствий для экономики Казахстан будет выше крыши, - продолжает Своик. - Украинская операция имеет далеко идущие последствия - рушится мир! Это нужно понять. Причем он рушится не из-за военной операции. Еще при образовании Таможенного союза и Евразийского экономического союза было понятно, что начинается переформатирование мира. Военная операция - лишь мощный катализатор процесса. Конец его будет заключаться в том, что глобальный мир будет фрагментирован на отдельные экономические, валютные, торгово-производственные, культурно-цивилизационные зоны. В их рамках будут созданы свои системы внутреннего взаимодействия. Это перспектива нескольких лет. На нормального бытового человека этот глобальный передел, скорее всего, жестко не ударит. Да, будут трудности, будет инфляция и возможно удорожание всего на рынке. Возможно ухудшение уровня жизни. И это будет тянуться не один год. Но серьезных потерь не будет, а преимущества новой системы будут проявляться нагляднее.

По мнению Своика, Казахстан не должен отказываться от интеграции с Россией в рамках ЕАЭС и Таможенного союза. Казахстан может навредить себе реализацией обходных вариантов.

- Конечно, мы в ЕАЭС почти во всех моментах в невыгодном положении, - отмечает Своик. - А что, у Казахстана есть возможность перенестись в Шотландию или Норвегию? Индивидуальных видов спорта в международной политике не бывает, только командная игра. Возьмут ли тебя в китайскую команду? Ну если попроситься, то возьмут. В европейскую, скорее всего, нет. Может, и возьмут, но денег нет. То есть нам нужно доказать свою нужность, желательно вступить в российскую команду. Интеграция становится безальтернативной. Чем позже наша страна этим вопросом озаботится, тем хуже будет положение страны в новом союзе.

Торговля с «новым Ираном»

Доктор исторических наук Еркин АБИЛЬ считает, что последствия войны на Украине скажутся на Казахстане скорее негативно.

Еркин Абиль: «Какова цена тех договоров между Казахстаном и Россией?» / Фото из архива «НГ»

- Санкции, которые сейчас применяют по отношению к России, раньше применялись, наверное, только к Северной Корее, - отмечает он. - Даже у Ирана, когда шли переговоры о ядерной сделке, была возможность продавать нефть за евро. А сейчас стоит вопрос о том, чтобы объявить России нефтяное эмбарго. Поэтому сейчас в Иране будет легче экономика, жить, чем у нашего ближайшего соседа. Уже сейчас мы наблюдаем скачок валют. Надо учитывать, что мы сильно зависим от импорта. Думаю, что стоит ожидать подорожания и российского импорта, потому что он весь идет за доллары. Кто-то уже высказывал восторг оттого, что самолеты в Азию будут лететь не через Сибирь, а через Казахстан. То есть мы получим прибыль за использование нашего воздушного пространства. Но потери, которые мы понесем, эти прибыли, скорее всего, не перекроют.

- Кроме того, нас ждет дефицит высокотехнологичной продукции, - добавляет Абиль. - Много техники мы получали европейской, но российской сборки. Сейчас наш сосед перестанет получать комплектующие. Как быстро мы переориентируем торговые потоки, как перестроим логистику, большой вопрос. Поэтому я понимаю и поддерживаю людей, которые говорят, что нам становится совсем невыгодно находиться в экономическом союзе с Россией. Мне сложно сказать, что делать нашему правительству. Вроде как у них есть три сценария развития событий. Наверное, было бы хорошо запретить конвертацию рубля и выйти из ТС, но политика - искусство возможного. Что для нас экономически выгодно, политически, скорее всего, невозможно. Хотя с точки зрения политики руководство России проявило большое неуважение к международному праву. Убеждать всех, что войны не будет, а потом начать вторжение... Встает вопрос: какова цена тех договоров между Казахстаном и Россией, которые заключены сейчас? У нас такие же гарантии безопасности после отказа от ядерного оружия, такие же документы подписаны о демаркации границ. Стране нужно задуматься, как реагировать на эту ситуацию.

О политических последствиях войны на Украине говорит и политолог Досым САТПАЕВ. Комментируя события на своей странице в Facebook, он написал, что операция российской армии - это «опасный знак для Казахстана, который уже давно стал заложником геополитических игр России как член ОДКБ и ЕАЭС».

- Проблема Казахстана, как когда-то и Украины, заключается в том, что при общих границах с Россией долгое время наша безопасность и территориальная целостность держались на очень зыбкой почве - невмешательстве в наши внутренние дела стран, которые соблюдают международные договоренности, - пишет Сатпаев. - И даже несмотря на то, что Казахстан сделал официальное заявление о том, что не собирается признавать ДНР и ЛНР, как когда-то не признавал независимость Косово, а также Южной Осетии и Абхазии, для Кремля более важным является сохранение членства Казахстана в ЕАЭС и ОДКБ на долгосрочной основе, а также отсутствие в стране любых демократических реформ, которые могли бы начать менять внешнеполитические приоритеты Казахстана.

Отказаться от ориентации на рубль предлагает директор института прикладных этнополитических исследований Талгат КАЛИЕВ. В своем телеграм-канале он пишет, что падение курса валюты при росте цен на нефть может спровоцировать новые протесты населения.

- Нет никаких гарантий, что по мере вступления санкций в силу курс рубля не уйдет в более крутое пике, - пишет он. - Национальному банку пора перестать ориентироваться на рубль, вошедший теперь в число самых неустойчивых валют, а вновь ориентироваться на цену нефти как основной номенклатуры казахстанского экспорта. В этом случае доллар должен бы стоить не 500, а хотя бы 250 или даже 180 тенге. А экспорт стимулироваться должен не высокой маржой, а высокой производительностью и оборотом.

2 марта, через 6 дней после начала войны, Европейский союз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро, а также отключил от международной платежной системы несколько российских банков. Как ударят эти и будущие санкции по экономики Казахстана, пока непонятно.