Это все внутри пельменей

На днях попробовала приготовить пельмени с куриным фаршем. Недоумевала после обеда: и чего я раньше их не делала. Ну да, считается, что пельменная начинка должна быть с жирком. Но у курятины другие преимущества: фарш мягкий, сочный и очень хорошо сочетается с разными добавками и специями.

А если сварить пельмени в курином бульоне! / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Совсем не обязательно для пельменной начинки использовать только белое мясо, мякоть с бедрышек вполне подойдет. А смесь того и другого идеальна. Я нашла в Интернете рецепт начинки, в которую входили курятина, жареные грибы, лук, зелень укропа. Лук и грибы надо мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Главное, чтобы влаги в них осталось как можно меньше.

Я по старинке делала фарш, прокручивая все через мясорубку, грибы и лук в том числе. К готовому добавила укропчик. Посолила, поперчила.

Понравилось. Нашла в Интернете еще пару вариантов: курятина, зелень и творожный сыр; курятина, тофу, порошок имбиря, порошок чеснока, соевый соус. Есть где разгуляться.

Ингредиенты

400 г курятины, 100 г грибов, 1 средняя луковица, немного зелени.