Печем масленичные блины

Восхищает меня разнообразие блинных рецептов. Опарные, пресные, на молоке, из гречневой муки, из разваренной пшенной крупы, с припеком - каких только блинов на свете нет. Но по большей части приготовление их требует изрядного количества времени. А у меня сейчас график жизненный требует максимально ускоряться. Поэтому...

Блины готовы, дело только за начинкой / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

…печем блины на кисломолочных продуктах с использованием соды. Только не надо сразу морщиться и говорить «фи». Есть время, пеките блины, добиваясь дырчатых кружев за счет аккуратного введения взбитых в пену белков или опару ставьте. А если спешите, то пеките, например, на ряженке. Ее кислота вкус соды нейтрализует, а разрыхляющие свойства останутся. Можно, конечно, использовать и кефир. Но мне ряженка нравится за вкус топленого молока.

Ряженка - продукт густой, поэтому будем тесто разводить водой. Очень горячей. Это, кстати, поможет максимально быстро проявить себя мучной клейковине и самые тонкие блины не будут рваться.

В миску разбить яйца, добавить соль, сахар, перемешать все венчиком, вылить ряженку. Добавить соду и начинать порциями вводить просеянную муку, энергично перемешивая, чтобы не было комков. Тесто должно получиться, как очень густая сметана. Теперь в него надо добавить пару ложек растительного масла и начать разводить горячей водой из чайника. Вливать помаленьку. Мешать, пока не достигнете нужной консистенции. Дайте тесту немного постоять и пеките блины, разок смазав сковороду. Для начала. Если она с антипригарным покрытием, то смазывать не требуется.

Совет: если тесто получилось редким и блинчики все-таки рвутся при переворачивании, не добавляйте в пожарном порядке муку. Блины могут получиться излишне плотными. Лучше яйцо. В отдельной мисочке разболтайте его венчиком, долейте к нему готового теста, еще раз перемешайте, добавьте в общую массу теста и все хорошенько размешайте.

Еще одна подробность. В блинное тесто сейчас хозяйки добавляют растительное масло, а если добавить топленое сливочное, будет вкуснее.

Ингредиенты

На 2 стакана муки - 0,5 л ряженки, 2 крупных или 3 средних яйца, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара, 1,5-2 ст. л. растительного масла, 1,5-2 ст. очень горячей воды.