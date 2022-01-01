Есть такая проблема: сократили медбратьев в психбольнице. Тех, которые приезжали на вызовы, чтобы забрать пациента в стационар. Они знали, как вести себя с человеком, у которого обострение, там ведь особый подход нужен. Сейчас приезжает обычная скорая помощь, сотрудники которой вызывают полицейских и в их сопровождении везут человека. А больные - это и люди преклонного возраста с деменцией, и женщины с послеродовой депрессией, и люди, склонные к суициду на фоне нервного расстройства. Теперь такой порядок сохранится навсегда?

Наталья, пользователь сайта

Комментарий

Как сообщил «НГ» руководитель управления здравоохранения Костанайской области» Рустем АЙТБАЕВ, в КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» в 2021 году произошло сокращение 80 коек круглосуточного стационара. На основании этого внесены изменения в штатное расписание: сокращены 24,75 штатных единиц, в том числе среднего медицинского персонала в количестве 6 ставок по Рудненскому филиалу областного психдиспансера.

Данные меры для стационара не носят постоянный характер, так как количество пациентов постоянно меняется, в случае уменьшения или увеличения госпитализированных пересматривается количество коек и штатных единиц.

Что касается транпортировки больных психическими расстройствами, изменения произошли раньше.

- С декабря 2018 года структурное подразделение бригады скорой психиатрической помощи реорганизовано и передано в структурное подразделение областной станции скорой неотложной медицинской помощи, - пояснил Рустем Айтбаев. - Таким образом, доставка пациентов осуществляется обычными бригадами скорой помощи. Но, согласно утвержденным правилам, при угрозе жизни и здоровью сотрудников скорой помощи обслуживание осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

По словам Айтбаева, для больных привлечение к их транспортировке сотрудников полиции полностью безопасно. Но он уточнил, что нормативно-правовыми актами РК, регулирующими деятельность скорой помощи, не регламентирован инструктаж сотрудников полиции.