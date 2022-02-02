Разумные правила ухода за зелеными насаждениями недолго продержались в Костанае

В Костанай вновь вернулось масштабное кронирование в холодный сезон. То самое, от которого отказались в 2020 году. Мнение специалистов опять перестало интересовать местные власти и подрядчиков.

Клен на ул. Быковского до и после возмутительного кронирования

Неподалеку от проезда между двумя домами на ул. Быковского, через дорогу от Центра крови, был клен. Большой, крепкий, с толстым стволом. И с прекрасной раскидистой кроной, которой больше нет. Сажали его, вероятно, сразу после сдачи этих домов. А домам - серым страшненьким «панелькам» - уж лет сорок, а то и больше. Таких в нашем городе много, строили их раньше массово, когда жилье людям давали еще бесплатно. Разумеется, о красоте строений тогда речь не шла, надо было население в отдельные квартиры селить. Единственное, что прежде скрывало внешнюю убогость этих архитектурных «шедевров», - это зелень. Высаженные вокруг домов деревья и кустарники с функцией облагораживания городской среды справлялись отлично. Про экологическую эффективность говорить излишне.

Потом, когда работами, ранее называвшимися озеленительными, начали заниматься не профессионалы, а дорожники и мусорщики, от насаждений стали активно избавляться. Объяснялось это разными причинами, всегда они подавались как объективные. Самым полюбившимся нынешним озеленителям видом «уходных работ» стало кронирование. А точнее - топинг, так правильнее называть варварское оболванивание деревьев, которое из года в год творится на наших улицах. Как ввел моду на это дело бывший областной аким Сергей Витальевич Кулагин, так она и не проходит. Сколько копий было сломано на разного рода общественных советах и встречах в акимате! И вроде бы в борьбе за зеленый Костанай даже произошел некоторый сдвиг.

Большие надежды на прекращение или хотя бы снижение градуса безобразий в озеленении появились, когда акимом Костаная стал Кайрат Ахметов. Агроном по образованию, он сразу после вступления в должность пообещал заставить «озеленителей» более вдумчиво относиться к вверенному делу. И ситуация стала меняться. Нет, до того, чтобы все на 100% делалось с умом, так и не дошло. Но резали чуть менее радикально, саженцы стали приживаться, и обрезку зимой делать прекратили. Руководитель отдела ЖКХ Алексей Тарасов регулярно советовался со специалистами и общественниками. Но, когда он покинул этот пост, у городского озеленения (как у больного, прекратившего на какое-то время лечение) случился откат назад. Да так сильно откатило, что не только саженцы перестали приживаться, но и ветки зимой затрещали пуще прежнего. Нет, не от ветров наших жестоких, а от пил.

Прежде крепкая ива на ул. Маяковского не просто обрезана, а изуродована

Жертвой бездумной зимней обрезки и стал клен, о котором говорилось выше. Никому он, кстати, не мешал, давал прекрасную тень летом, очищал воздух от выхлопов расплодившихся подобно тараканам машин и просто был украшением ландшафта. Ветви у него были крепкие, все ветра выдерживали и уж точно никому не угрожали: он стоит в стороне от дома, на углу. Теперь это прекрасное дерево превращено в уродливого ампутанта. Зачем?

Этот клен - одно из многих деревьев, по которым пилы прошлись этой зимой. Активно режут кроны в районе КЖБИ, в кварталах, прилегающих к центру города.

В январе на брифинге корреспондент «НГ» Ольга Лихограй спросила Кайрата Ахметова, почему проводится зимняя обрезка. Ответ был предсказуем: дескать, делается только по заявкам жителей. Возможно, отдельные деревья и кронируют по заявкам жителей - это когда ветки по окнам скребут. Но такие, как тот отдельно стоящий клен на Быковского, в заявках жителей не фигурировали, не надо лукавить. Слишком уж много кронируют нынешней зимой, позвольте вам не поверить в правдивость версии о многочисленных заявках.

Кстати, срезы сделаны абы как, будто не человек, а йети пилу в кривых лапах держал: заломы, трещины, сорванная кора. Именно поэтому и нельзя делать зимнюю обрезку, дерево трескается иногда независимо от умений пилящего. Ведь вроде бы зимнюю обрезку вполне обоснованно исключили из уходных работ при Тарасове. Почему в 2019-м это стало понятно, а 2021-м вновь забылось напрочь?

Кронирование посреди зимы во дворе дома № 20 по пр. Абая

А что такое случилось? Кайрат Ахметов только в смычке с Алексеем Тарасовым мог держать в узде не в меру ретивых подрядчиков? Почему эти процессы зависят от личности руководителя отдела ЖКХ или городского акима? Потому что нет «железных» правил уходных работ, за нарушение которых полагаются штрафные санкции?

Кстати, при Тарасове подрядчики должны были сразу замазывать спилы краской, дабы не допустить заражения кронированных деревьев грибковыми болезнями. И замазывали, старались делать это оперативно. Сейчас же спилы либо вообще не закрашивают краской, либо закрашивают через один. При таком раскладе вся эта работа теряет смысл. Можно предположить, что подрядчики намерены вернуться к этим деревьям позже и проделать эту операцию, сейчас все равно холод не дает инфекциям распространяться. Но, если честно, отложенное закрашивание спилов вызывает большие сомнения. Скорее всего, про эти изуродованные деревья забудут и грибок добьет их.

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