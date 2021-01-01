В нашем ауле Шокай Алтынсаринского района очень высокие цены на продукты питания и на питьевую воду. Например, в магазине «Алина» (ИП Жунусова) булка хлеба 1-го сорта стоит 160 тенге, килограмм яблок - 620-640 тенге, моркови - 270, картофеля - 245, капусты - 360 тенге. Почему такие высокие цены? Может ли акимат установить предельные цены и как-то повлиять на ситуацию?

В 2019 году в нашем ауле начали проводить водопровод, закончили зимой 2020 года, а в мае 2021 года жители узнали, что тариф ГКП «Көмек-Алтын» составляет около 700 тенге за 1 куб. м. В ноябре 2021 года областной маслихат утвердил субсидии на поддержание тарифа на питьевую воду в сельской местности для потребителей на уровне 30-40 тенге за 1 куб. м. Но в ауле Шокай ситуация не изменилась. В ГКП мне объяснили, что субсидии пока не выделялись. Аким Докучаевского сельского округа Балгабай Есетаев обещал разобраться в этом вопросе. Почему тариф не снизили и почему мы должны платить так много?

Татьяна КУЗНЕЦОВА, Алтынсаринский р-н

Комментарий

На вопросы отвечает аким Алтынсаринского района Арнур САРТОВ:

- На основании ст. 90 Предпринимательского кодекса РК местные исполнительные органы в пределах своей компетенции утверждают предельно допустимые розничные цены на социально значимые товары и проводят государственный контроль над их соблюдением. Для снижения цен на социально значимые продовольственные товары акиматом Костанайской области были приняты следующие меры:

1. На основании постановления областного акимата от 31 декабря 2021 года № 617 утвержден размер предельно допустимой розничной цены на социально значимый продовольственный товар - мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) - 890 тенге за 1 кг. Постановление действует с 16 января по 15 февраля 2022 года.

2. На основании постановления акимата области от 13 января 2022 года № 12 утвержден размер предельно допустимой розничной цены на социально значимые продовольственные товары: капуста белокочанная - 104 тг/кг, картофель - 140 тг/кг, морковь столовая -148 тг/кг, лук репчатый - 86 тг/кг, сахар белый - 289 тг/кг, масло подсолнечное - 767 тг/литр. Такие цены установлены на срок не более чем 30 календарных дней, с возможностью пересмотра не ранее чем через 15 календарных дней. Постановление действует с 28 января по 26 февраля текущего года.

С 28 января сотрудники отделов сельского хозяйства и предпринимательства акимата Алтынсаринского района будут проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. В случае превышения предельно допустимых розничных цен будут применяться административные меры в соответствии со ст. 202 КоАП РК.

По второму вопросу - до строительства нового водопровода в ауле Шокай жители пользовались питьевой водой из колодцев и скважин. После строительства водопровода питьевая вода была проведена в каждый дом.

9 февраля 2021 года нами была подана заявка в ДКРЕМ по Костанайской области на утверждение тарифа и тарифной сметы по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям. Приказом ДКРЕМ от 16 августа 2021 года № 143-ОД утвержден тариф на услуги по подаче воды в размере 683,18 тенге за 1 куб. м (без НДС с вводом в дейтствие с 1 сентября 2021 года).

13 мая 2021 года ГКП «Алтын-Көмек», на балансе которого числится групповой водопровод Докучаевка - Шокай, была направлена заявка в управление энергетики и коммунального хозяйства для включения в перечень расчетов по групповым водопроводам по бюджетной программе 032 «Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения». После включения группового водопровода Докучаевка - Шокай в перечень будет рассмотрен вопрос о субсидировании питьевой воды в селах Докучаевка и Шокай. Соответственно, будет снижен тариф на воду.