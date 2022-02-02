На праздничное украшение и строительство горок потратили почти 2 млн тенге, но жители недовольны

Центральная площадь села Айет стала местом скандала. Сельчане считают, что подрядчик, выигравший конкурс на украшение, строительство горок и ледяных фигур, не уложился в установленный срок - к Новому году - и выполнил заказ акимата некачественно.

Горка есть, льда нет

За разъяснениями в акимат обратились жители села Айет Галина ФИРУС и Жанат МАКУМОВА. У обеих - дети, которые с радостью бы воспользовались горками в эту суровую пандемийную зиму.

- Деньги на украшение села выделяются ежегодно, и этот Новый год не стал исключением, - рассказала «НГ» Галина Фирус. - 31 декабря платежка подрядчику была выплачена, но ни снежной горки, ни фигурок на площади никто не видел. Каждый год у нас было красиво. Мы приводили детей на площадь, любовались снежными зверями из сказок. В этом году нам новогоднее настроение испортили.

Деревянная горка обошлась бюджету в 1 450 000 тенге

На сайте госзакупок женщины нашли три договора с ИП Мартин, все заключены методом из одного источника.

Самую большую сумму, 1 450 000 тенге, выделили на изготовление и установку горки из обработанного дерева с влагоустойчивым покрытием. В техспецификации указано, что склон должен иметь три области с разным уклоном для посадки, спуска и остановки, а высота горки составляет от 2 до 3 метров, при этом должны быть обеспечены высокие борта. Острые углы и элементы конструкции не допускаются, лесенка обязана иметь удобные перила. Похожий договор у ИП на изготовление ледяных фигур за 104 150 тенге. В техспецификации все просто: фигура изготавливается из снега, высотой около 1,5 метра. Так же просто описали техзадание и в договоре на изготовление снежной горки за 248 000 тенге: горка из снега высотой 1,5 метра, длиной 5 метров, шириной 2 метра. Все работы были оплачены еще в середине декабря.

- Мы посмотрели договоры, посмотрели, что все работы оплачены, и обратились к местным депутатам, - продолжает рассказ Фирус. - Депутаты обещали организовать встречу 5-6 января с акимом, но из-за режима ЧП ее пришлось перенести на 14 января. Встреча прошла без нашего участия, что там было, я не знаю.

По словам женщин, снежную горку возвели за день до встречи акима села с депутатами, 13 января. Фирус и Макумова считают: если бы они не подняли тему траты бюджетных средств, то в селе и вовсе могли не увидеть горку из снега.

- Когда аким нас все-таки собрал в акимате, мы сходили на площадь, где лежала просто груда снега - ни боков у горки нет, ни ступенек нормальных. А после нашего замечания, что горка вся снежная, ее залили водой, - вспоминает Фирус. - У меня ребенку три года, он ледянку разбил на этой горке. Если так кататься, то она едет скорее по кочкам. Депутаты нам пока на обращение не ответили. Многие односельчане даже и не знают, что власти выделили на горку деньги.

Снежная горка едва ли отличается от простой кучи снега

- У меня 5 внуков, им от 5 до 14 лет, - добавляет Жанат Макумова. - Дети ходили на площадь 30 декабря, катались на деревянной горке. На новогодней елке было меньше игрушек, чем в прошлом году. Во дворе дома по ул. Пионерской местные жители сами построили снежную горку, затратили на нее ноль бюджетных тенге, но сделали гораздо качественнее. Горка небольшая, но детям нравится.

К деревянной горке у Жанат и Галины главная претензия в том, что она не отшлифована. Кроме того, они уверены, что на горку выделено больше средств, чем необходимо.

Со снежной горкой ситуация более сложная. Корреспондент «НГ» побывал в Айете 31 января и на момент визита это сооружение было в удручающем состоянии. Льда на ней минимум, больше снега. По кривым ступенькам даже взрослому человеку подниматься пришлось с опаской. Жанат Макумова указывает на обычную кучу снега, которую складировали возле площади. На ней прослеживается след от детских санок. Женщина отмечает, что дети активнее пользуются простой кучей снега, чем горкой за несколько сотен тысяч тенге.

Осадков не хватило

В акимате и подрядной организации с доводами инициативной группы категорически не согласны. Индивидуальный предприниматель Денис МАРТИН в разговоре с «НГ» заявил, что претензии жительниц села Айет основаны на личной неприязни.

- Снежную горку мы не успели установить до 31 декабря, потому что нам не хватило снега, осадков в декабре было мало, - поясняет Мартин. - Я писал в акимат гарантийное письмо, что установлю горку, как только снега будет достаточно. Ледяные блоки мы не использовали, это просто куча снега, утрамбованная с помощью трактора. А потом ребята ее заливали. Что касается качества горки, то мы ее раз в неделю утрамбовываем и приводим в порядок. Наверное, за неделю ее ушатали дети. О претензиях местных жителей знаю. Считаю, что это личная неприязнь. Что касается снежных фигур, то одну я установил, но ее снесли из-за режима ЧП. Я хотел сделать три фигуры: одну нам заказал акимат, а две были бы подарком от фирмы для жителей Айета. Но из-за ЧП мы не стали делать дополнительные фигуры.

На этих постаментах планировали установить ледяные фигуры

С аргументами предпринимателя Галина Фирус не согласна, потому что этот же подрядчик сумел как-то установить такую же снежную горку в селе Красносельское.

- Он говорит, что осадков, видите ли, не хватило, но в Красносельском же успели в срок, - негодует Галина. - Деньги им перечислили, значит, нужно было прервать договор. Нет, установили ее уже после новогодних каникул.

Она обращает внимание и на украшение всего села. Ссылается на договор о госзакупках, согласно которому акимат в дополнение к старым украшениям докупил новые - на 965 000 тенге.

- Мы вечером 1 января ехали с мужем по поселку и снимали эти так называемые новые украшения, - говорит Фирус. - Взять тот же Рудный - там сделали заборчик и инсталляцию из дюралайта. Ребенок был в восторге. А у нас деньги выделяли, но понять, что с ними, мы не можем.

Корреспондент «НГ» попытался встретиться с руководством села, но местный акимат оказался временно необитаемым. Чиновники либо на больничном, либо не заняты на онлайн-обучении. В акимате района пытались помочь с контактами ответственных лиц, но без особого успеха.

Понять точку зрения власти можно из видео, которое сделала Галина Фирус на совещании с участием акима сельского округа Азамата БЕРДАЛИНОВА. Он утверждал, что цены при заключении договора учитывали рыночную стоимость товаров, а все действия акимата были в соответствии с законом.

- Согласитесь, что в этом году украшение села оставляет желать лучшего? Средств выделили больше, а село украшено хуже! - спрашивали сельчане.

- Все подорожало: металл, доставка. Все подорожало! - отвечал Бердалинов. - По дюралайту - если он один год простоял, то на следующий год может уже не гореть. Если мы его не трогаем, он простоит дольше. По договору на украшение сельского акимата и замену труб на столбах освещения работал ИП Латышев. На здании акимата заменили трубки по периметру. Заменили около 100 штук.

Аким предложил поверить на слово, что трубы были заменены. Фотофиксацию работ и процедуры приема горок никто не проводил. Жители обратились к акиму с видеозаписью, судя по которой новогоднее освещение не работает уже 1 января. Спросили: зачем брать некачественные материалы, которые к январю ломаются?

- Ну мы сейчас напишем письмо к поставщику, чтобы они поменяли украшения, - парировал Бердалинов. - Да, в прошлом году наряжали домики и кубики. Но весь дюралайт уже сгорел.

По словам акима сельского округа, украшения из дюралайта частично заменили

Аким вместе с сельчанами ходил на площадь, осматривал горку. Смотрели они вместе, но видели, судя по их разговору, совершенно разные горки и украшения.

Сейчас на площади от новогодних украшений остались только горки и пустые постаменты под ледяные фигуры. Деревянную горку обещают разобрать ближе к марту и снова установить в декабре.

Инициативная группа не удовлетворилась ответами акима и депутатов. Галина Фирус и Жанат Макумова намерены обратиться в прокуратуру и антикоррупционную службу в надежде, что там поставят точку в этом новогоднем конфликте.

Фото Георгия ГОВОРОВА