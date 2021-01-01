Председателю Комитета по экономическим реформам и региональному развитию мажилиса Парламента РК Рау А. П.

Уважаемый Альберт Павлович, мы знаем, как вы относитесь к нашему городу и поэтому просим вашей поддержки.

К вам обращаются рыболовы-любители г. Лисаковска и близлежащих районов и городов. У нас создалась непростая ситуация с любительской рыбалкой на Верхне-Тобольском и Каратомарском водохранилищах. Это связано с тем, что с 2022 года резко возросла цена на путевку с 1 000 до 1 500 тенге. Природопользователи (арендаторы) повышение цены ничем не обосновывают. Зарыбление водоема как не производилось, так и не производится, в зимнее время проезды к воде практически никогда не чистятся от снега, если и чистятся, то не вовремя и нерегулярно, мы пробиваем их своими машинами и лопатами, берег не очищается от мусора, мы уже не говорим об устройстве стоянок с емкостями под мусор. Мало того, даже нет аншлагов с картами водоема и контактами арендаторов. Приезжая на рыбалку, невозможно определить, можно ли в этом месте рыбачить.

Но при этом на Верхне-Тобольском водохранилище также производится промысловый лов рыбы сетями, а в летнее время и неводами. Магазины загружены рыбой, что очень хорошо. Но эту рыбу мы ловим единичными экземплярами для удовлетворения эстетических потребностей и для пропаганды активного образа жизни детей наших, внуков, которые, что ни для кого не секрет, «рыбачат» в Интернете (в лучшем случае).

Мы считаем, что цена на путевки многократно завышена и может быть снижена с учетом промысловой ловли, а всевозможные ТОО, арендующие водоемы, которые по Конституции принадлежат государству, обязаны не только отчитываться перед контролирующими органами, но и проводить общественные слушания, озвучивать мероприятия по восстановлению рыбных ресурсов и экологическим аспектам, их выполнение, идти с нами на контакт для обсуждения возникающих вопросов. На этих встречах можно было бы решать практически все проблемы.

Ситуация с ценами на путевки существует не только на Верхне-Тобольском и Каратомарском водохранилищах. Например, на заливе Катюбок цена путевки - 3 000 тенге. Есть и другие водоемы с высокой ценой, но там производится зарыбление, создаются минимальные удобства, все это освещается в соцсетях. Рыбаки едут и рыбачат, а с вышеперечисленными водохранилищами создалась патовая ситуация, нужно искать выход из нее всем вместе.

На реке Тобол в черте города рыбалка также платная, в садах, куда люди едут работать и отдыхать, рыбалка по путевкам платная. Резервный фонд есть, но там нет рыбы, а если бы она там была, то и эту территорию забрали бы в аренду. При этом в Костанае и Рудном в черте города рыбалка бесплатная.

У нас создается впечатление, что за купание в реке Тобол на набережной Лисаковска тоже скоро начнут брать плату…

Р. БУДАЕВ, А. БОРТВИН, В. ИСМАИЛОВ, А. БАЙСОВ, А. ХОТЧЕНКОВ (всего 46 подписей), Лисаковск