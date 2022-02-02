Сбор утилизационных платежей в Казахстане приостановили и снова возобновили

Государственный оператор ТОО «Жасыл Даму», сменивший по указанию президента частную компанию ТОО «Оператор РОП», принял у нее дела. Но на некоторое время прекращал прием платежей утильсбора. Этим перерывом воспользовались казахстанские аграрии и попытались добиться отмены утильсбора на самоходную сельскохозяйственную технику.

Август 2018 года. Совещание с премьером в Костанае. Утильсбор назван мерой поддержки сельхозмашиностроения в РК

За и против

Уже два года значительное число предпринимателей, работающих в секторе АПК, выступают против этого сбора, расценивая его фактически как новый налог, который повышает для них стоимость тракторов и комбайнов. При этом является протекционистской мерой для отечественных машиностроителей, делая импорт самоходных сельхозмашин для аграриев очень дорогостоящим и невыгодным. В принципе, эта функция сбора является одной из самых основных. И не только в Казахстане, а везде, где им пользуются, он является инструментом защиты внутреннего рынка. В теории сдерживает натиск чужого товара во имя налаживания конкурентного выпуска своего. Именно об этом еще на стадии обсуждения утильсбора говорил, например, директор одного из крупнейших в Костанайской области сельскохозяйственных ТОО «Алтынсарино» Борис КНЯЗЕВ. На совещании с участием премьер-министра в августе 2018 года он сказал, что «такой сбор даст импульс к развитию своего машиностроения, деньги должны оставаться в стране».

Слово Князева было авторитетным - уже оттого, что на полях его громадного хозяйства в свое время появились одни из первых в регионе зарубежные посевные комплексы, отработало на них великое множество единиц другой высокопроизводительной импортной техники. Однако, по мнению руководителя предприятия, ставка на нее стала быстро превращаться в зависимость. Особенно из-за проблем с запчастями, со сроками ремонта да и с невысокой квалификацией механизаторов. Ведь вместе с падением СССР рухнула система пофессионального сельхозобразования, исчезли СПТУ, которые были в каждом районе, и реальной замены до сих пор нет.

Сбор в 2020 году ввели. Продажи тех же собираемых в Костанае «Есилей» подросли, локализационный центр наши машиностроители запустили, но уровень местной сельхозтехники, ее модельный ряд, ее технологичность далеко не всех аграриев устраивает. Недавно руководитель еще одной крупнейшей в регионе компании, ТОО «Олжа Агро», Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ опубликовал в «Фейсбуке» об этом пост. Впрочем, писал он о казахстанской сельхозтехнике в целом.

Свое слово в середине января сказали и руководители отраслевых союзов агропромышленного комплекса, объединившиеся в альянс. Они направили обращение премьер-министру РК Алихану Смаилову. Просят отменить утильсбор на сельхозтехнику и довольно резко высказываются об условиях, созданных за счет этого сбора для отечественного сельхозмашиностроения.

- Было ошибкой потакать лоббизму сборочных заводов, которые толкали на введение утильсборов на самые технологичные сельхозмашины, через что они лишь получали доступ к консолидации рынка в своих руках и резерв повышения своей прибыли, при этом уровень реальной локализации не превышал и 5%, - говорится в обращении. - Необходимо развивать производство запасных частей, расходных материалов и малых орудий, импорт которых доходит ежегодно до 100 млрд тенге и более, а реальные производства можно организовать во всех регионах (сейчас действуют около 20 таких предприятий).

Дайте выбрать

«НГ» со своей стороны также задала вопросы о необходимости утильсбора костанайским предпринимателям.

- Может, на автомобили и стоит его оставить, здесь особо рассуждать не буду, но на сельхозтехнику точно надо отменить, - высказал мнение директор денисовского ТОО «Сарыагаш» Утеген МУРТАЗИН. - Идея была вроде в том, что мы должны усиленными темпами обновлять парк сельхозмашин, который значительно изношен. Но утильсбор удорожает технику, какое обновление в таком случае?

Да, система субсидий частично компенсирует здесь затраты, но это ведь всегда послезавтрашняя помощь, а для начала утильсбор надо заплатить из своих кровных, и это не три копейки, более 12 млн тенге на комбайн, к примеру. Техника к тому же дорожает и 10-процентная ставка утильбора от цены импортного комбайна становится только весомее. Не у каждого крестьянина есть возможность при постановке на учет так круто доплачивать, а львиная доля предельно изношенных сельхозмашин приходится на небольшие хозяйства.

Предприниматель и руководитель областного филиала партии «Ауыл» Владимир ДРАНЧУК напомнил, что, вообще-то, утильсбор изначально позиционировался как мера экологическая. Дескать, на полях полно старой техники, которая работает неэффективно, на ней вечно идет пережог горючего, избыточные вредные выбросы, а когда окончательно заглохнет, то, кроме ржавого железа, в ней еще вредные кислоты, масла...

- Существует отдельно утильсбор на шины, на аккумуляторы, то есть за самое вредное для природы мы и так платим, - отметил он, - а что касается металла, то, во-первых, старая техника - донор запчастей, это всем известно, во-вторых, оставшийся металл сдается на лом, который идет в переплавку, делается это на заводах, которые, в свою очередь, платят за эмиссии в окружающую среду. Я противник утильсбора, он действительно удорожает технику, мы еще два года назад считали, что тот же «кировец» с ним в цене поднимается на 10 млн тенге. Если сбор оставлять, то ставки должны быть гораздо ниже действующих.

Кстати, упомянутый альянс общественных организаций в обращении тему экологии тоже затронул.

- Нужно создавать отрасль утилизации по-настоящему, - говорится в нем, - если в стране будут функционировать предприятия по утилизации вышедшей из эксплуатации сельхозтехники, то фермеру должна быть выгодна ее сдача именно им, а не на металл, за счет предоставления скидочных сертификатов на покупку новой техники.

За отмену утильсбора выступает и руководитель федоровского ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ. Хозяйство это диверсифицировано, в нем высокомеханизированная молочно-товарная ферма, полеводство, в котором применяются современные агротехнологии, например, бинарный посев, что требует специальной техники, а также кормопроизводство, где тоже такая нужна.

- Я хочу иметь нормальную возможность выбирать и покупать то, что мне реально нужно, не переплачивая при этом втридорога, - говорит он. - Введение утильсбора для нашей отрасли обсуждали года с 2017-го. Я слушал, слушал и буквально на границе введения успел купить и поставить на учет комбайны фирмы Claas. А после введения сбора пересчитал и вышло, что я на четырех комбайнах сэкономил 50 млн тенге. В прошлом году я решил, что для нужд животноводства мне нужны кормоуборочные комбайны «Ягуар» той же фирмы. И условия, созданные с помощью утильсбора, вынудили меня существенно переплачивать за них. Кормоуборочной техники в Казахстане нет. Да, есть российские варианты, белорусский «Гомсельмаш» производит, но мне нужны немецкие. Я занимаюсь молочным животноводством, у меня высокопродуктивный скот и ему нужны качественные корма. Поэтому я выбираю импорт. Когда наша техника достигнет такого уровня, не знаю. Чтобы это произошло, нужно деньги вкладывать в научные разработки. А я не слышал, чтобы доля утильсбора на это направлялась.

Согласия нет

В правительстве проходят совещания совместно с представителями бизнеса, общественниками по вопросам утильсбора. Изначально-то его ввели для тех, кто покупает автомобили. Так что проблемы с ним касаются и других сфер бизнеса, в том числе, например, пассажирских автобусных перевозок. Но там, как правило, рассматривается вопрос о снижении ставок сбора. Автомобилисты-общественники даже рассчитали справедливые, на их взгляд, ставки. Сельхозники же просят и даже требуют утильсбор на самоходную сельхозтехнику отменить вовсе. Считают, что нужно реально развивать отечественное машиностроение, поддерживая производство запчастей и малых орудий. А на расширение производства сельхозмашин должны работать другие механизмы, например, повышенные нормативы субсидирования процентной ставки и инвестиционных субсидий для лизинга и кредитования отечественной сельхозтехники. Однако, на заседании мажилиса 2 февраля министр экологии Сериккали БРЕКЕШЕВ говорил депутатам о том, что идут расчеты по ставакам. То есть отмены утильсбора не будет .

Фото из архива «НГ»