Часть магазинов в области отказывается от торговли продуктами по предельным ценам

Постановление акимата Костанайской области о введении на 30 дней таких цен на социально значимые продукты питания вступило в силу 28 января. И, считай, весь февраль в любой буквально торговой точке люди должны иметь возможность купить капусту не дороже 104 тенге за кило, картошку - не дороже 140, морковку по цене не выше 148, лук - 86, сахар - 289, растительное масло 767 тенге. А другие люди по ту сторону прилавка должны все это обеспечить. Это называется «государственное регулирование цен в ручном режиме». По идее, должно включаться лишь в экстремальных ситуациях. Но у нас с высокими ценами в торговле борьба идет постоянно.

В «Астыкжане» утверждают, что ажиотажного спроса на «предельные» овощи нет / Фото Олега ПАКА

Ручное регулирование

На этот раз, правда, ситуация в начале января сложилась действительно аховая. Форменный бунт, в котором тема дороговизны всего и вся звучала громко. Глава государства волевым решением заставил снизить цены на автогаз, который формально стал поводом для выступлений. А вслед по его поручению акиматы взялись за цены на продукты, ибо еда - то, что касается каждого. В ходе заявленного строительства нового Казахстана свежих механизмов воздействия на стоимость продуктов не придумали. Исполнительная власть действует прежними методами. При этом они охватывают только 19 социально значимых продуктов, в числе которых: хлеб и мука 1-го сорта, гречка, рис, рожки, сахар, растительное масло, соль, молоко жирностью 2,5%, обезжиренный творог, кефир, сливочное масло, мясо кур (окорочка), говядина - лопаточно-грудинная часть, яйца, капуста, картофель, морковь, лук. Недавно в Костанае, например, с крупными магазинами и торговыми сетями были подписаны меморандумы о том, что в первом квартале года на продукты из приведенного списка торговая надбавка не будет превышать 3%. Это поможет сдержать цены на них.

Заметить это сдерживание покупателям будет трудно, они же не знают цены, по которым магазин закупил товар и от каких значений стартует его накрутка.

Другое дело - предельные значения. Это самый жесткий для бизнеса и наглядный для покупателя механизм удешевления. Как говорится, разуй глаза и ищи продукты с ценами не выше утвержденных государством. Пока власть заморозила их на 6 указанных выше видов продуктов. И еще раньше, с 16 января, начало действовать постановление по курятине, согласно которому окорочка не должны продаваться дороже 890 тенге. В продаже их может быть несколько видов - от разных производителей, допустим. Но одни какие-то должны стоить не дороже 890 тенге. И это правило действует на всю торговлю по предельным ценам.

Посмотреть кой-какого товару

Как организовали работу магазины по этому механизму, корреспонденты «НГ» оценивали несколько дней, начав прямо с 28 января. Стартовала наша ознакомительная экскурсия в Костанае с супермаркета Small. В шесть часов вечера большая часть продукции по предельным ценам там была. Растительное масло «Маслозавод № 1» в литровой упаковке стоило ровно 767 тенге. Еще в продаже имелись бутылочки «Майского» и «Кудесницы» с зазывными ценниками 725 и 695 тенге, но емкостью меньше литра. Если дотошный покупатель начнет пересчитывать, то цена выйдет больше предельной.

Масло «Гармония» по предельной цене есть сегодня практически во всех супермаркетах / Фото Олега ПАКА

Из овощей, цены на которые придержало государство, в наличии были картошка и лук. Морковь и капусту к этому часу разобрали. Сахар по 289 тенге лежал - ящик и маленькая тележка.

В Small первый день продаж по предельным ценам - в ожидании моркови / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Из большого супермаркета отправились в магазин «Колос», что размером поменьше. Обнаружили там растительное масло «Мечта» по 750 тенге за литр, то есть ниже предела, зато сахар здесь стоил 320 тенге.

Наши корреспонденты и добровольные помощники охватили еще несколько крупных супермаркетов. И вывод такой: в них товар по предельным ценам по большей части в наличии есть. В начале недели в «НГ» покупатели присылали фото пустых ящиков на овощных витринах «Солнечного». Однако через несколько часов они в соответствии с табличкой «Товар в пути» заполнялись. Уж так вышло, что во вторник целых три «агента» редакции делали фото в «Солнечном» на улице Каирбекова. Прямо хроника получилась. В середине дня в магазине кончились картошка и лук, а вот морковки было навалом... В 17 часов из того же супермаркета нам прислали фото, на которых видно, что картошка по предельной цене, как и лук - в наличии. Зато не стало капусты, на витрине появилась табличка, что она в пути. Масло «Гармония» в «Солнечном» можно было купить по 730 тенге за литр.

В «Солнечном» «предельные» овощи покупатели выбирали активно / Фото Дарьи ЧУЖОЙ

В «Астыкжане» наши люди тоже были не единожды. И тоже застали процесс, естественный для торговли: объем искомого товара уменьшался, а затем в торговый зал подгружали новый. Во вторник, 1 февраля, в магазине, что по дороге в Рудный, в 16 часов овощные емкости были полны социально значимых овощей по предельным ценам. Причем вполне приемлемого качества. Капуста, может, и не очень крупная, но тугая, без признаков порчи. Морковь, конечно, немытая, некалиброванная, но вовсе не вялая мелочь. Да, встречается лом, но без гнили.

Многих интересует качество закупаемых через стабфонд овощей - вот они / Фото Олега ПАКА

Само собой, есть здесь в продаже «предельные» масло и сахар.

- Закупаем, как и договаривались на совещании в городском акимате, через стабилизационный фонд. Пока ограничений по поставкам нет, - сказал «НГ» исполняющий обязанности директора Нурлан ЖАНБАТЫРОВ, - должен отметить, что ажиотажного спроса на социально значимую продукцию по сниженным ценам мы не отмечаем. У нас в продаже, безусловно, есть и более дорогие овощи. Мы проанализировали ситуацию и сделали вывод, что их брать меньше не стали, то есть у каждой категории товара есть свой устойчивый покупатель.

«Наверно, откажусь»

Совсем не такие настроения у владельцев небольших магазинов. В подавляющем их большинстве (а мы обошли почти два десятка в Костанае и Рудном) продукты по предельным ценам встречаются там эпизодически, хотя через пять дней от начала действия постановления продавцы о нем все-таки знают. Все, что касается государственного регулирования цен, в магазинах у дома воспринимается очень болезненно: ассортимент там небольшой, партии товара закупаются некрупные, каждая копейка торговой надбавки много значит.

В Костанае через дорогу от Small находится небольшой магазин Astana, где мы побывали 28 января. Увидели там сахар по 400 тенге и овощи по ценам, выше установленных. Капуста, например, стоила 340 тенге.

Продавец сказала, что закупала ее на Складской по 300 тенге и за 104 выставить никак не может, получится торговля себе в убыток.

- В пятницу я не привозила капусту и морковку, - сказала женщина, - так меня покупатели чуть не съели! Я могу не привозить. Но вот, допустим, бабушка спустилась с пятого этажа еле-еле, пришла специально за картошкой и капустой для борща, а их нет. Ей придется добираться до другого магазина. А если и там не будет? У меня, например, контингент покупателей в основном такой - пожилые люди, потому что они не могут далеко ходить и знают, что у меня все хорошее. Почему наши интересы не касаются тех, кто устанавливает правила и проверяет? Я не понимаю, почему они не начинают со складов? Сделали бы там дешевле, чтобы мы могли продавать по той цене, что, по их мнению, должна быть. Например, в «Тэрре» на Складской у нас хозяин овощей по чуть-чуть заказывает, чтобы много не лежало. Открывается магазин в 9, а очередь с 6 утра формируется, картошка там хорошая стоит 220 тенге. Ну а покупать ее по 220, а продавать потом по 140, не знаю даже, как это. Наверное, на месяц от овощей откажусь вообще.

В Рудном ценовая ситуация схожая. Были там в воскресенье, 31 января, часов в 11. На большом базаре, в крытом павильоне, вовсе никаких «предельных» овощей нет вообще. Торгующие говорят, что решили пока от них отказаться. Что ж, ищем масло и сахар. Находим не везде, но кое-где даже дешевле установленных значений. Сахар обнаружили лишь у одного продавца, зато по 265 тенге. Спросили почему.

- Сахар сейчас закупаем по 330, а это остатки, - ответил он.

Для фото решил ценник поставить на 15 тенге выше.

В супермаркете «Вояж» нашлась фасованная картошка намного дешевле предельной цены - по 110 тенге, а вот сахар был дороже, чем требовалось, да и масло. После вопросов, почему так, персонал отреагировал незамедлительно. Масло принесли со склада и поставили на прилавок, сказав, что просто еще не выставили весь товар. По поводу несоответствия цены и объема сказали, что ценник перебьют.

Одни магазинчики убирают «предельный» товар, другие пытаются соответствовать требованиям / Фото И. ЛЕЩЁВА

Каждый сегодня выбирает свою стратегию. В магазине «Людмила» по улице Строительной на наш вопрос о сахаре продавец предложила только рафинированный. Развесной они больше не продают, как и растительное масло. Был товар. Но увезли на склад. Хозяин решил на месяц с этими продуктами взять перерыв, чтобы и в убыток не торговать, и на штраф не нарваться.

Для покупателей, ради блага которых и затеяна история с предельными ценами, в городах эти маневры не очень много значат. Магазинов много. А в поселках как? Хотя известно как: будут продавать потихоньку «своим», клиентам, которые точно не сдадут.

Есть предложение

- Нас всеми этими мерами прямо добить хотят, - сказала «НГ» костанайский индивидуальный предприниматель Сара САКИТАЕВА, - конца этому регулированию нет. Разве это бизнес? И разве это рынок? То яйца, то масло растительное, ведь были же уже на них предельные цены, теперь еще целый перечень добавили. У меня есть предложение к властям. Не равняйте магазины у дома с крупными торговыми сетями. У них совсем другие возможности, огромный ассортимент, другие финансовые обороты, они могут себе позволить предельные цены, а мы нет. Распространите действие постановления только на них. А мы будем работать по своим ценам. Пусть покупатели сами решают, куда им идти, к нам, где вроде бы дорого, или в супермаркет, где так дешево.

Кстати, это предложение вполне логично перекликается с комментарием Нурлана Жанбатырова из «Астыкжана», который отметил, что ни ажиотажа у них сейчас нет, ни отката по спросу от более дорогих овощей. Есть, наверно, вопросы с точки зрения Предпринимательского кодекса, который запрещает государству оказывать в конкурентной среде кому-либо предпочтение. Но само бесконечное регулирование торговли разве не нарушает нормы того же кодекса?

- Я как раз с юристами намерена проконсультироваться в ближайшее время, - сказала «НГ» Сакитаева, - меня интересует законность вот этих решений госорганов регулировать мою деятельность как ИП. Я, например, это постановление расцениваю как воспрепятствование моей нормальной предпринимательской деятельности.

Вопросы на завтра

Главный такой - что, какие цифры, какой анализ должны показать, что принятие постановления о предельных ценах было оправданно и дало положительный эффект? Ведь что такое 19 наименований социально значимых продуктов в море товаров супермаркета, а тем более 6 по предельным ценам? И ведь действительно, уже принималось раньше решение об установлении предельной цены на растительное масло, например. Абсолютно бесполезное. Его не исполняли тогда даже послушные супермаркеты. А сегодня рынок области насыщен маслом от местного производителя по приемлемой цене, оно по ней продавалось в последние полтора месяца и без постановления. Да, при участии стабфонда, но сработали вроде бы экономические рычаги.

Еще вопрос. Один из социально значимых продуктов - это молоко. Пока предельные цены на него не вводят, хотя ситуация с ним не очень простая. Переработчики испытывают проблемы с сырьем, они не просто сезонные, а связаны с засухой прошлого года, бескормицей и снижением объемов сдачи молока с частных подворий. Чтобы восстановить поголовье, требуется время. А в Костанае и Рудном покупатели с конца января стали замечать, что на полках магазинов поубавилось самого ходового молока жирностью 2,5% в пленочных пакетах. С 17 января производитель молочных продуктов под торговой маркой «Село Лесное» поднял отпускные сцены на всю свою ассортиментную линейку. По крайней мере, для небольших магазинов. Корреспонденты «НГ» общались с хозяевами двух крупных молочно-товарных ферм, которые, в свою очередь, говорят о том, что нуждаются в повышении закупочных цен на свое сырье для заводов. Небольшую прибавку удалось получить, но реально надо больше... Вот если сейчас в «молочку» залезть с каким-нибудь постановлением о регулировании цен государством, что будет? Самый легкий путь - опять нагнуть розничную торговлю. Новых подходов не придумано?

А в русле старых 5 февраля в Костанае будет организована ярмарка. Место проведения - Сити-центр, проспект Аль-Фараби. Цены обещают на 15-20% ниже рыночных.