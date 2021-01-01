Вариация на тему паштета

Первый раз закуска эта получилась у меня случайно. Делала фаршированные блины и решила опробовать начинку из отварных куриных потрохов с луком и специями. Приготовила ее больше, чем нужно. Остатки сложила в контейнер, отправила в холодильник. Через день масса застыла, держала форму и прекрасно резалась на ломтики.

Из субпродуктов получаются аппетитные закуски / Фото povary.ru

Я ими вкусно завтракала, водружая на тосты со сливочным маслом. А со временем стала больше масла класть, готовя субпродукты, да и другие добавки ввела. Блюдо бюджетное, всегда приятное. Называю его «субчик», понятно, думаю, почему. Это нечто среднее между паштетом и галантином (густым заливным). Часто готовлю его не специально. Допустим, тушу сердечки с соусом. Половина съедается в горячем виде с гарниром, а половина идет в холодную закуску.

Мой вариант - из сердечек и куриных желудочков. (Из печени я всегда делаю отдельно). Те и другие тушу до максимальной мягкости. Нередко добавляю к ним морковь, корневой сельдерей, лук, душистые специи, иногда грибы. Потом все соединяю и вместе с соусом отправляю в блендер. Можно готовые субпродукты провернуть пару раз на мясорубке. Мне такая консистенция «субчика» даже больше нравится.

В куриных желудочках немало хрящевой ткани, которая, развариваясь, помогает потом всей измельченной массе приобретать консистенцию плотного холодца. Иногда на стадии тушения я добавляю к субпродуктам кончики куриных крылышек, те самые, которые мы обычно отрезаем, чтобы не подгорали при запекании. Я их держу в морозилке до варки холодца или «субчика».

Есть еще один аппетитный вариант. Готовлю субпродукты с грибами, добавляя в финале для получения густого соуса немного муки и сливки. Этот соус тоже отменно скрепляет «субчик», к тому же вкуса придает.

Вообще со вкусом все симпатично. Можно сделать с грибными нотками. Можно в стиле азиатской кухни: тушить субпродукты с имбирем, перцем, зернами горчицы, можно по-индийски - с куркумой, карри, гвоздикой или по-кавказски - с хмели-сунели. Фантазию ничто не сдерживает.

На кулинарных сайтах чаще фигурируют все-таки паштеты из субпродуктов. Нет проблем - просто добавьте в измельченную блендером до состояния пюре массу больше масла и овощей, будет легко намазываться.