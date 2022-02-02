Как житель Рудного создал макет парусника San Giovanni Battista высотой 1,5 м

Рудничанин Анатолий МОГИШ занимается столярным мастерством последние 30 лет. Начинал с простого: изготавливал двери, шкафы и посуду из дерева. А три года назад приступил к реализации мечты детства - строительству модели парусного корабля.

Анатолий Могиш трудился над парусником больше 6 месяцев

Воспроизводить решил галеон San Giovanni Battista. Оригинальный корабль создали в 16-м веке на верфях Италии, но почти всю свою жизнь галеон служил в составе испанского флота, пока не оказался во Франции, где стал личным кораблем королевы Екатерины Медичи. Название корабля в переводе на русский означает «Святой Иоанн Креститель».

- Меня нужда заставила заниматься столярным мастерством: дома не хватало мебели, - рассказал «НГ» Анатолий. - Сначала нехотя работал, а потом втянулся и превратил столярную мастерскую в хобби. Потихоньку делал балконные рамы, двери и лестницы. По образованию я автокрановщик. В детстве мечтал о паруснике, к 60 годам решил осуществить мечту. Главная сложность заключалась в том, чтобы понять чертежи. Они были написаны на русском языке, но с использованием морской терминологии. Приходилось переводить отдельные слова, чтобы понять, что они означают и где должны стоять.

Испанский галеон он выбрал, потому что нашел в журналах из газетных киосков подробные чертежи. Сначала собрал макет из пластиковых деталей, которые прилагались к журналу. Затем уже сам собрал небольшую модель корабля, а потом приступил к его копии больших размеров. Второй парусник получился высотой и длиной 1,5 метра, шириной 60 см.

Первая модель корабля меньших размеров хранится под стеклом

- На создание парусника мне понадобилось полгода, сделан он с нуля, - объясняет Могиш. - Использовал для создания разные материалы. Шпангоут - из фанеры, какие-то детали - из дуба, какие-то - из шпона или реек. Материалы достать сейчас тяжело, особенно шпон, я его раньше в Челябинске покупал. Собрал основной каркас, потом выстраиваешь нижние палубы, потом уже верх. Детали соединяются клеем и невидимыми гвоздями. Простого здесь ничего нет, каждую балясинку нужно выточить одинаковой формы. Только на плетение лесенок и канатов ушла неделя.

Модель корабля хранится под стеклом, чтобы не запылилась, потому что вычистить ее очень трудно.

- Деревянные фигуры коньков и испанский герб мне пришлось заказать у другого мастера, - добавляет Анатолий. - Остальное я все сделал сам.

Коньки и герб - только эти детали сделали на заказ

Паруса галеона сделал из ткани, которую пропитали специальным составом. Насыпал песок, чтобы ткань высохла. Такой процесс позволяет придать парусам форму, как будто в них дует морской бриз.

Один из бортов корабля Анатолий не стал полностью закрывать, чтобы можно было разглядеть наполнение трюма: лестницы и детали, стилизованные под бочки и коробки с припасами. Огневая мощь «Святого Ионна Крестителя» - 24 орудия.

Пушку для корабля мастер вырезал из дерева и стилизовал под металл

- Пушки вытачивал на токарном станке, красил их черной и золотой краской, чтобы стилизовать дерево под литой металл, - говорит Анатолий. - Лафет корабельной пушки - тоже из дерева, он передвигается. Если делать одну пушку, понадобится примерно два часа. Но, когда ставишь их производство на поток, становится легче. На 10 пушек у меня уже уйдет примерно три часа.

Мастерскую Анатолий делит с сыном. Игорь МОГИШ работает со специальным оборудованием, с помощью которого рисует на дереве портреты людей.

- Столярным делом занимаюсь пару лет, - говорит Игорь. - У нас появился станок, с которым уже работал я. Учился через ролики на YouTube, читал сайты, посвященные лазерной резке. Я не мечтал стать плотником, просто с детства привили любовь к дереву. Это теперь тоже мое хобби. Наблюдал за работой отца над парусником, старался помогать. Сам бы я такой не сделал. Меня станок захватил тем, что я не только работаю руками, но и еще занимаюсь творчеством. Беру фотографию, обрабатываю. Есть и другие поделки, например, чайный домик. Я его делал недолго, больше времени потратил на корректировку макета в графическом редакторе. То есть я больше работаю с компьютером, чем с деревом.

Деревянный домик для чая сделал сын Анатолия с помощью специального станка

В мастерской Анатолия много других его работ: самая разная столовая утварь и даже блюда для бесбармака из карельской березы и ореха.

- Здесь, может, кто-то и загорится идеей построить такой же корабль, но если нет терпения и кропотливости, то ничего не получится, - считает мастер. - Многие хотят видеть результат сразу, а результат будет через 6 месяцев. Я парусник собирал, когда работал в Астане. Днем работал на хозяина, а после работы приступал к своему кораблю. Помню, когда надо было покрывать лаком, договорился с маляром, он мне оставлял заправленный строительный пистолет. Лак на нитрооснове, должен быстро высыхать. Я в 11 начал покрывать, а он ни через час, ни через три не высох. Я давай соскребать лак. Отскабливал его до 5 утра. Потом узнал, что маляр заправил нужный лак, а потом пришел хозяин, что-то намешал и попробовал что-то покрыть. У него не получилось, он уехал, а мне оставил не тот лак. Так ночь и прошла. Когда тебе интересно, ты времени не замечаешь. Потом отсыпаешься, и все. Как-то познакомился на вахте в Тенгизе с мастером, который собирал другую модель корабля. Он его продал лет 5 назад за 3 млн тенге. Я считаю, это недорого за 6 месяцев работы.

Свой корабль Анатолий пока не продает, но и хранить дома не может - слишком уж крупногабаритная модель. San Giovanni Battista скоро будет выставлен как экспонат в рудненском Ледовом дворце. Главная проблема - как перевезти крупную модель, чтобы не повредить.

Теперь, когда детская мечта Анатолия исполнилась, он ставит себе новые цели. Планирует создать модель такого же корабля, но в два раза крупнее. Причем сделать уже обе стороны судна, готовую модель спустить на воду и отправить свою работу в управляемое плавание.

Фото Георгия ГОВОРОВА